Евросоюз запретил Польше строительство канала через Балтийскую косу
Евросоюз запретил Польше продолжения строительства канала через Балтийскую косу, соединяющего Вислинский и Гданьский заливы. Для продолжения строительства Варшаве необходимо получить разрешение Брюсселя, сообщает Reuters.
Как пишет издание, Польше пока не удалось убедить Евросоюз в необходимости данного проекта. В Брюсселе запретили Варшаве все работы на Балтийской косе до принятия окончательного решения.
Варшава приступила к строительству канала длиной 1,3 км через Балтийскую косу для обеспечения свободного прохода польских судов в Балтийское море, минуя российские территориальные воды и пролив у Балтийска. Проект стартовал в 2018 году. Стоимость строительства оценивается в 205 млн. долларов.
Против строительства выступили экологи, которые заявили, что вырубка деревьев на косе нанесет значительный ущерб экологии региона. В связи с заявлениями экологов в целесообразности проекта усомнилась и Еврокомиссия, выставив Польше претензии.
В Варшаве уже заявили, что в приостановке строительства канала виновата Россия, которая якобы оказала давление на ЕС и экологов.
Балтийская коса, до 1945 года принадлежавшая Германии, после окончания Второй мировой войны была поделена между СССР и Польшей. Северный участок длиной 35 км входит в состав Калининградской области, а южный длиной 65 км - в Варминско-Мазурское воеводство Польши.
Как пишет издание, Польше пока не удалось убедить Евросоюз в необходимости данного проекта. В Брюсселе запретили Варшаве все работы на Балтийской косе до принятия окончательного решения.
Варшава приступила к строительству канала длиной 1,3 км через Балтийскую косу для обеспечения свободного прохода польских судов в Балтийское море, минуя российские территориальные воды и пролив у Балтийска. Проект стартовал в 2018 году. Стоимость строительства оценивается в 205 млн. долларов.
Против строительства выступили экологи, которые заявили, что вырубка деревьев на косе нанесет значительный ущерб экологии региона. В связи с заявлениями экологов в целесообразности проекта усомнилась и Еврокомиссия, выставив Польше претензии.
В Варшаве уже заявили, что в приостановке строительства канала виновата Россия, которая якобы оказала давление на ЕС и экологов.
Балтийская коса, до 1945 года принадлежавшая Германии, после окончания Второй мировой войны была поделена между СССР и Польшей. Северный участок длиной 35 км входит в состав Калининградской области, а южный длиной 65 км - в Варминско-Мазурское воеводство Польши.
- Использованы фотографии:
- http://tourweek.ru/
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