Состав армии на протяжении большей части VI в:I. Придворные части.1. Спатарии, скрибоны, силинциарии, кубикуларии – небольшие отряды телохранителей, возникшие в предшествующий период;2. Протекторы и доместики (protectores domestici) – офицерское, придворное церемониальное подразделение телохранителей, состоящие из двух схол;3. Эскувиты (эскубиторы) – дееспособное гвардейское подразделение, которое первоначально набиралось из опытных ветеранов;4. Придворные схолы – «старая» гвардия, в отличие от эскувитов. Состав – 11 схол (дворцовых полков), первоначальная численность 3500 схолариев;5. Кандидаты – подразделение, входившее в дворцовые схолы. Его можно охарактеризовать как офицерский резерв.II. Армия.Туземная армия должна была состоять из частей территориального базирования – palatini и comitatus или стратиотских арифм.К palatini относились две презентатальные или придворные «армии» (in praesenti), которые базировались у столицы.К comitatus относились четыре территориальные группы войск («армии»), которые располагались в Иллирии, Фракии, на Востоке и (со времени правления Юстиниана I) в Армении.Разница, к этому периоду, между первыми и вторыми была только в истории происхождения «армий», т. е. в боевых действиях (теоретически) должны были участвовать презентальные армии при поддержке региональных.В связи с нехваткой личного состава арифмы могли быть включены как в полевые армии, удаленные от их мест дислокации, так и перемещаться из области в область. Мы знаем это на примере гвардии: император Юстиниан I переместил шесть схол из Малой Азии (Никомедия, Хиос, Кизик, Котфа, Дорилея) во Фракию, для отражения атак с севера.Несмотря на существование каталогов, реальное количество стратиотов в арифмах или бандах было разное. Полки, уже задолго до VI века, формировались на условиях наемничества (контракта), пополнение чаще всего шло за счет дееспособных варваров. Хотя и местное население имело такую возможность: так пришел в столицу и поступил в армию дядя Юстиниана, романизированный иллириец, император Юстин. Но так как туземное население не стремилась на армейскую службу несмотря на формально существующую всеобщую воинскую обязанность, то правительство вынужденно было создавать новые арифмы, некоторые, полностью состоящие из варваров. Следует отметить, что в этот период, шло четкое разделение между каталожными частями стратиотов (солдат) и другими частями. Это подчеркивал в своей «Истории» Прокопий.1. Фермопильские части — При Юстиниане I фермопильские укрепления охраняли 2000 стратиотов, в отличие от того, что ранее их обороняли вооруженные местные жители, не подготовленные к вооруженной борьбе. 2000 воинов равны двух «новым» легионам или 10 арифмам.2. Vandali Iustiniani — Юстиниан сформировал полки из пленных вандалов, назвав их отряды «Вандалами Юстиниана».3. Император Тиверий, в 574 г. купил 5000 рабов, создал из них полки Тиверия и причислил их к федератам.4. Theodosiaci — имперскими властями в Риме при папе Григорий в 592 г. создан полк «солдат Феодосия».5. Пленные болгары-всадники пополнили в 539 г. стандартные части – арифмы в Армении и Лазике [Чичуров И.С. Византийские исторические сочинения: «Хронография» Феофана, «Бревиарий» Никифора. Тексты. Перевод. Комментарий. М., 1980. С.52.].6. Из перешедших под ромейский скипетр во второй половине V в. гуннов было создано два пограничных отряда Сакромантизиев и Фоссатизии (Sacromontisi, Fossatisii), существовавших в VI в. [Иордан. О происхождении и деянии гетов. Перевод Е.Ч. Скржинской. СПб., 1997. С.112].7. Армянские дружины нахараров неоднократно привлекались в ряды ромейского войска, так в 600 г. Маврикий придал им вид регулярных полков и отправил во Фракию [Епископ Себеос История императора Иракла. Перевод К. Патканьян. Рязань, 2006. С. 50., С.53., С.55., С.65.; С.66.].8. Из маврусиев (мавров) формировались отряды пелтастов.9. Из цанов формировались отряды тяжеловооруженной пехоты (оплитов).10. Набирались воины и среди ромейского населения: исавров или ликокранитов, самаритян, сирийцев и каппадокийцев.11. Каталожные части, кавалерийские, постоянного базирования из Фракии, Илирии.III. Федераты.В течение VI в. мы наблюдаем переход от «федеративных» отношений раннего периода к прямому найму племен или групп «профессионалов» из варваров: гунны в Африке; готы, эрулы и вандалы на Востоке, персы и армяне в Италии, эрулы и лангобарды в Италии и пр. Федераты записывались на военную службу как персонально, так и в составе племенной группы. В федераты мог попасть и грек. Как мы писали выше, пять тысяч рабов, купленных Тиберием, были переданы под команду комита федератов. Командовал федератами с 503г. комит федератов (comes foederatorum). Во главе каждой тагмы федератов в мирное время стоял опцион (option), ведавшим довольствием воинов, в военное время – трибун. В начале века они, согласно историографической традиции, можно было разделить на «этнических» и «имперских». Постепенно, в течение VI в. данная категория «смазывается», т.к. ей пытаются придать вид ромейского полка — арифмы, но специфика боевых действий не всегда позволяла добиться унификации, как мы видели выше: «Некоторые из [герулы –В.Э.] них стали римскими солдатами и были зачислены в войска под именем «федератов» (союзников)» [Прокопий Кесарийский Война с готами. Перевод С.П. Кондратьева. Т.1. М., 1996].Археологические данные (возможно) рисуют нам пример таких бесспорных воинов готов-федератов с юго-запада Крыма: население занимается земледелием, мужчины являются наездниками и при необходимости выступают на войну в составе ромейских частей, о чем свидетельствуют армейские фибулы и оружие . т. е. федераты становились по структуре войсками не отличимыми от miles.IV. Дружины вождей и полководцев или буккеларии.Дружины, подразделения, не имеющие формального статуса, состоящие из щитоносцев и копьеносцев, лично преданных вождю, возникли в римском государстве с период проникновения варваров. Полководец Велизарий выставлял за свой счет 7000 всадников [Прокопий Кесарийский Война с готами. Перевод С.П. Кондратьева. Т.1. М., 1996. С.213]. Юстиниан своей новеллой от 9 марта 542 г. повелевал роспуск подобных личных дружин полководцев, очевидно опасаясь угрозы переворота со стороны военных вождей типа Велисария, который как раз в это время вернулся после покорения Италии в столицу [Nov.Just. 116]. Но, как показала практика, в условиях упадка традиционного римского воинского подразделения, дружины из варваров или клиентов оставались иногда единственными действенными, профессиональными частями.V. Пограничные войска, или Milites limitanei.Это войска постоянного базирования в пограничных населенных пунктах вдоль границ империи. В VI в. бóльшая часть их располагалась на границе с арабами и персами. Стояли отряды в Египте и на северной границе, после захвата Африки Юстиниан распорядился создать части лимитанов здесь.Пограничные части могли быть привлечены в ряды полевой армии. Лимитанов, в свою очередь, при необходимости, поддерживала регулярная армия. При отражении атаки арабов участвовали, кроме союзных арабов, дуксов лимитанов еще и хилиарх Севастьян, т.е. командир подразделения в 1000 стратиотов [Иоанн Малала. Хронография// Прокопий Кесарийский Война с персами. Война с вандалами. Тайная история. СПб., 1998. С.471].Так как границы империи были крайне растянуты, то охранявшие их пограничники находились в огромном количестве крепостей и укрепленных пунктах на границах империи, многие из которых восстановили при правлении Юстиниана. Личный состав состоял из поселенцев, обрабатывающих землю и получавших жалование за службу, но Иордан сообщает о расселении на границах империи в конце V в. племен или племенных групп, которые вероятнее всего обитали там и в VI в. и осуществляли защиту границ:1. В Иллирике сидели племена сарматов и кемандров.2. В Малой Скифии и Нижней Мезии скиры, садагарии, гунны и аланы.VI. Ополчение племен, союзных Константинополю.К таким подразделениям можно отнести ополчение эрулов, которое воевало в Италии со своим царем, дружины гепидов. Ополчение лангобардов, которые, приняв участие в компании Нарсеса, познакомились с Италией и уже самостоятельно захватили ее. 60 тысяч лангобардов якобы участвовали в боевых действиях на востоке в 578г. [Главы из «Церковной истории» Иоанна Эфесского/ Перевод Н.В. Пигулевской//Пигулевская Н.В. Сирийские средневековая историография. Исследования и переводы. Составитель Мещерская Е.Н. С-Пб., 2011. С.547]. Наконец, племенное ополчение пограничных арабских племен, прикрывающее восточную границу. Во главе племен стояли «цари», официально именуемые филархами. [/center][center]Структура армия конца VI в.- начала VII в. была, согласно Маврикию Стратигу, следующей:Территориальная группа войск («армейский округ») Маврикий, в полевых условиях, обозначает термином «мера» или «мойры», это конное подразделение численностью 6000-7000 всадников. Впрочем, как можно заметь, это подразделение равное по численности презентальной или комитатской армии. В полевых условиях, конца VI – начала VII вв. полевая армия состоит (или должна состоять) из мер: Буккеларии, Вексилларии, Оптиматы, Федераты, Иллирийцы. Соединение в 24000 – 28000 всадников. Таково количество воинов в экспедиционной и полевой армии, без гвардейских и пр. частей. В реалиях такая армия могла быть и меньше. Так войско, сражавшееся в Персии, в 578 г. при восшествии на престол Тиверия, получили донативу, исходя из расчета 5 солидов на воина, количество солдат в полевой армии было 11500человек [Кулаковский Ю. История Византии (519-601гг.). С-Пб., 2003.С.300].Мера естественно делится на более мелкие структурные подразделения, а в основе ее была тагма. Следует подчеркнуть, что формально тагма могла совпадать с арифмой или бандой, а могла и не совпадать, так как, согласно «Стратегикону», тагма, это подразделения для конкретного боя, составленная из личного состава арифм или банд, которые могли быть или меньше, или больше нужного количества стратиотов для тагмы.В целом, можно сказать, что структуры римская армия продолжили свое развитие в армии VI в.Большинство старых полков погибло в период битв и катастроф прошедшим по территории Западной и отчасти Восточной империи, в особенности в V веке.Невнимание к нуждам туземной армии, резкое уменьшение численности солдат в подразделении, формирование подразделений на основании текущей необходимости, дружинный характер соединения, всё это вело к падению значения полка (в современном значении слова). Но не только это. Активное применение конницы со стороны противника, вынуждала римлян использовать аналогичный род войск, что вело к изменению в численном составе тактической единицы. Если, в республиканский период все решали 6-тысячные легионы, то, в это время, тактическая единица уменьшилась до 300-500 человек. Автор «Стратегикона» отмечает, что в полках (арифмах или бандах) нет точного количества воинов, и для боевой строевой единицы – тагмы, воинов в арифме или банде могло как не хватать, так и могло быть с излишком: «Теперь же, когда существуют арифмы, неравные по величине, нелегко установить точную численность тагмы, чтобы при этом те солдаты, которые превысят численность 256 человек, не оказались бы не у дел, как это случается, или, поставленные рядом с другими солдатами, которых они не знают, не разрушили бы порядок строя; во всяком случае тагмы следует формировать с учетом особенностей каждого подразделения». т. е. следует пояснить, что тагма – это единица боевого построения на поле боя, которая составлялась из солдат арифмы или банды [Стратегикон Маврикия. Перевод и комментарии В. В. Кучма С-Пб., 2003. С.207].К этому времени в обиход вошло греческое название для основного низового подразделения (по аналогии с легионом), который мы называем полком (тагма), — схола в гвардии, арифма (αριθμός) или нумера в пехоте. В кавалерии – банда. Новые времена породили новую организацию войск. Еще раз, следует отметить, что арифмы «постоянного базирования» в VI в. не были частями, которые в полном составе выдвигались на театр боевых действий, как это было в свое время с римским легионом. Это была, говоря современным языком, кадрированная часть, состоявшая из командира (трибуна), «штаба» части и штабных служащих скринариев и писарей, ведавших Каталогом солдат, и, конечно же, солдат-стратиотов. В мирное время солдаты были на самообеспечении, т.е. обрабатывали свои земельные наделы, а не находились в лагерях или казармах, занимаясь военной подготовкой. Хотя были и часть казарменного расположения, например, в крепости Дара. У штаба было специальное помещение, так, по распоряжению ЮстинианаI в г. Зенобии на Евфрате было построено специальное помещение для хранения знамен.«Зимние квартиры» полка могли и не совпадать с местом его постоянного базирования. Щитоносцы и копьеносцы Велисария имели «зимние квартиры» в Киликие. В случае боевых действий, на войну выступали отдельные стратиоты персонально, а штаб оставался на месте: Велисарий набирал войско среди стратиотов и федератов для похода в Африку, в 550г. полководец Герман набирал себе дружину для похода в Италию, среди «регулярной (каталожной) фракийской конницы», в 578г. магистр армии Востока и комит эскубиторов Маврикий набирал воинов среди каталожных солдат, из гвардейцев эскубиторов и скрибонов, в 583г. стратиг Филиппик набирал себе солдат для похода против персов. Выходит, набор войска для войны среди каталожных стратиотов был стандартной процедурой этого периода. Преимущество набора среди каталожных были в том, что эти воины были уже подготовлены к боевым действиям, и их не нужно было, в канун кампании, обучать и тренировать, как новобранцев.В этот период в источниках мы встречаем и старые части: и пехотные, и кавалерийские.1. Ланциарии — мы встречаем легион в период вступления на престол Юстина в VI в., легион, известный еще в период борьбы за престол Юлиана Отступника, в IVв. Знаем мы и несколько таких полков по «Списку всех почетных должностей». Можно предположить, опираясь на изображения щитов легионов «Списка» и дошедшие изображения щитов VI в., что в начале века, в Константинополе находились подразделения Презентальных армий. Очевидно, что его состав, как минимум был не более 1000 стратиотов, если опираться на численность легиона этого периода;2. Схолы (praetorianas cohortes) –находились в Риме в начале VI в., о чем писал Кассиодор.[Flavius Cassiodorus. Variarum. L.6.7.// http://antology.rchgi.spb.ru/Cassiodorus/varia6.html].3. Полк брашиатов предположительно существовал ещё в этот период, о чем писал Иоанн Лид в своем историческом экскурсе: bracchiati или armilligeri.. В 1-ой Презентальной армии, согласно «Списка», среди палатинских ауксилий (auxilia) была Brachiati iuniores, во 2-й, среди палатинский вексиляций, Equites brachiati iuniores. Первоначально – части эти состояли из «варваров». Возможно, наименование полка писалось на касках солдат. Происхождение названия от браслетов, которыми награждали отличившихся воинов. [Jean le Lydien Des Vagistratures de l’etat romain. Paris.T.1. 2 partie. P.58.].4. Четвертый Парфянский полк клибанариев. В конце VI в. Феофилакт Симокатта упоминал солдата из этой части, базирующейся в сирийском городе Верое (Халлеб). В начала V в., согласно «Списку», он относится к Vexillationes comitatenses магистра армии Востокa. Примечательно, что во время осады Верои в 540 г. большинство солдат из этого города перешли на сторону Хосроя I, т. к. казна давно не платила им жалование.[ Феофилакт Симокатта История. Перевод С. П. Кондратьева. М., 1996. С.43.; Прокопий Кесарийский Война с персами. Война с вандалами. Тайная история. СПб., 1998.С. 89.]5. Третья Далматинская вексилляция (Equites Tertio Dalmatae). Часть упомянута в указе Юстиниана. Это кавалерийский комитатский отряд из Палестины магистра армии Востока. Иоанн Лид определял Vexillation первой половины VI в. в 500 всадников.[ Лазарев С. А. Структура позднеримского легиона// http://www.ancientrome.ru/publik/lazarev/lazar03.htm]. Возможно, именно, вексилляцию (500всадников) использует Беса, дукс Мартирополя (Майферката) в сражении с кадисидом Гадаром в 531 г.6. XII Молниеносный легион (Legio XII Fulminata), располагался в Мелитене, городе, укрепленном при Юстиниане: в VI в. здесь находился отряд ромеев, возможно связанный традицией с двенадцатым легионом;7. В конце VI в. в городе Асиме, стоящем на одноименном притоке Дуная, «с древних времен» находилась воинская часть со своей бандой. Возможно, это лимитаны или арифмы магистра армии Фракии [Феофилакт Симокатта История. Перевод С. П. Кондратьева. М., 1996.С.182-183.];8. Можно предположить, что в Египте в VI в. сохранились большинство частей, перечисленных в начале Vв. Так из папирусного документа 550 г. известно о «легионе» из египетской Сиены. По «Списку должностей» в Египте у лимитатского комита и было всего два легиона, а у дукса Фиваиды их нет, в египетской Сиене стояли Ala I Herculia, Ala V Raetorum, Ala VII Sarmatarum. [Ван Берхем Д. Римская армия в эпоху Диоклетиана и Константина / пер. с фр. А. В. Банников. С.-Пб., 2005].9. Формально, на бумаге существовал кадрированный Legio I Adiutrix, к которому были причислены гражданские служащие. [ Schamp J. Notice//Jean le Lydien Des Magistratures de l’etat romain. Paris.T.II. Livres II et III. P.CCXIII].Состав полка или арифмы колебался от 200 до 400 каталожных стратиотов. Количество воинов в подразделении было плавающим, а не жёстко закреплённым.Как показывает исторический опыт, сотня и десяток в древности не всегда равнялся ста или десяти. Это, во-первых. Во-вторых, например, даже в структурированной советской армии, количество списочного личного состава колебалась в пределах определенной погрешности и во взводе, и в роте, и т.д. Учебный полк по размерам отличался от линейного полка, а численность линейных полков так же колебалась в зависимости от рода войск и места базирования.Что касается наименований типа легион, когорта, то мы их встречаем у авторов этого периода. Легион в принципе, как, и когорта, термины синонимы отрядам. Когорту упоминает Агафий Миринейский, Корипп, Кассиодор, но эти упоминания имеют мало отношения к армейским реалиям, а Иоанн Лид пишет о легионе, когорте, але, турме, как о подразделениях прошлого исторического периода.Следует четко понимать, что в военной структуре данного периода трудно найти параллели со структурами современного войска. Поэтому, зачастую, подобная система кажется несколько хаотичной. К сожалению, источники не дают четкого ответа, и многие вопросы остаются дискуссионными в научной литературе. Тем не менее, можно выделить некоторые существенные моменты армейской структуры Ромейского государства. Рекомендации по теоретическому построению войска в фалангу, используя классическую греческую военную теорию, дает Аноним VI в.В нарративных источниках нет подтверждения применения в практике подобной фаланги. Как известно, собственно фаланга уступает на поле боя манипулярному римскому еще в период римской республики. Совмещение первой и последнего – вот практика рассматриваемого периода.Более четкую структуру войска конца VI в. можно видеть в работе Маврикия Стратига, который пишет о том, что тагма должна состоять из 200-400 воинов, мира – более 3000, мера более 6000-7000 солдат:Десятичная система, была основой структурного подразделения войска. Пехота и конные части строилась в «тагму» по рядам и шеренгам. Ряд пехоты состоял из воинов одной декархии (лоха).Декархия могла состоять из десяти — шестнадцати воинов:I. Воины декархии (лоха) стояли в затылок друг другу.II. Конные части строились по 4 всадника в ряду.Воины, как в кавалерии, так и в пехоте, стоявшие в каждой шеренге, имели, кроме воинских должностей определенные наименования:Протостаты стояли в первой шеренге (они же декархи или иллархи, командиры декархии).Эпистаты стояли во второй шеренге.Пентарх стоял в средней шеренге, это командир пятерки.Ураги стояли в последней шеренге, следили и побуждали воинов к бою.Высший офицерский состав состоял из хилиархов: командиров тысяч, дуксов, командиров пограничных округов, соответствующих им, но занимающим более высокое звание — военных комитов (comes rei militaris), будущий император Юстин прошел через эту должность во время войны 502-506 гг.Общее название для старших офицеров, вероятно, с середины VI в. было таксиархи, для младшего офицерского состава – лохаги.Магистр армии или стратилат был командиром одного из четырех, а позднее пяти округов (армий). У специфических гвардейских подразделений у офицеров были свои должности.