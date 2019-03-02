В Санкт-Петербурге скончался нобелевский лауреат академик Жорес Алфёров
В Санкт-Петербурге на 89-м году жизни скончался нобелевский лауреат, академик Жорес Алферов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его супругу. Причиной смерти называется продолжительная болезнь.
Ранее сообщалось, что в конце ноября 2018 года ученый попал в больницу с подозрением на инсульт. Позднее сообщалось, что диагноз не подтвердился и у академика гипертонический криз.
Жорес Иванович Алферов родился 15 марта 1930 года в Витебске. После войны окончил Ленинградский электротехнический институт, с 1953 года работал в Физико-техническом институте имени Иоффе. В 1970 году Алфёров защитил диссертацию и получил степень доктора физико-математических наук. В 1972 году Алфёров стал профессором, а через год — заведующим базовой кафедрой оптоэлектроники ЛЭТИ. С начала 1990-х годов Алфёров занимался исследованием свойств наноструктур пониженной размерности: квантовых проволок и квантовых точек. С 1987 по май 2003 года — директор ФТИ им. А. Ф. Иоффе. В 1991-2017 годах Алферов был вице-президентом РАН.
В 2000 году удостоен Нобелевской премии по физике (вместе с американцами Джеком Килби и Гербертом Кремером) за разработки в полупроводниковой сфере.
Академик АН СССР (1979). Лауреат Ленинской премии (1972), Государственной премии СССР (1984), Государственной премии РФ (2001). Полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".
"Военное Обозрение" выражает соболезнования родным и близким покойного.
Ранее сообщалось, что в конце ноября 2018 года ученый попал в больницу с подозрением на инсульт. Позднее сообщалось, что диагноз не подтвердился и у академика гипертонический криз.
Жорес Иванович Алферов родился 15 марта 1930 года в Витебске. После войны окончил Ленинградский электротехнический институт, с 1953 года работал в Физико-техническом институте имени Иоффе. В 1970 году Алфёров защитил диссертацию и получил степень доктора физико-математических наук. В 1972 году Алфёров стал профессором, а через год — заведующим базовой кафедрой оптоэлектроники ЛЭТИ. С начала 1990-х годов Алфёров занимался исследованием свойств наноструктур пониженной размерности: квантовых проволок и квантовых точек. С 1987 по май 2003 года — директор ФТИ им. А. Ф. Иоффе. В 1991-2017 годах Алферов был вице-президентом РАН.
В 2000 году удостоен Нобелевской премии по физике (вместе с американцами Джеком Килби и Гербертом Кремером) за разработки в полупроводниковой сфере.
Академик АН СССР (1979). Лауреат Ленинской премии (1972), Государственной премии СССР (1984), Государственной премии РФ (2001). Полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".
"Военное Обозрение" выражает соболезнования родным и близким покойного.
- Использованы фотографии:
- http://slavyane.slav-academ.ru/
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