Во Львове третий день пытаются снести Монумент славы Советской армии

Общий вид на памятник Львов 80-е годы 20 века

Во Львове третий день подряд не могут снести Монумент славы, расположенный на улице Стрыйской, построенный в честь победы над фашистами и прославляющий подвиги Красной армии. Строители под наблюдением местных националистов никак не могут разрушить 30-метровую стелу. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Zaxid.nеt.Как пишет издание, уже третьи сутки работники компании Промальтбуд пытаются снести Монумент славы (полное название - "Монумент боевой славы Советских Вооруженных Сил"), сделанный из гранита и бронзы. Памятник состоит из скульптурной группы, стелы и монумента с шестью барельефами. Пять барельефов ранее удалось демонтировать, в настоящее время идет демонтаж стелы. Приглашенные строители должны были демонтировать самую высокую часть памятника - стелу, но оказались бессильны. Они сбивали бетон отбойным молотком, надрезали болгаркой арматуру и другие металлические части. Но этого не хватило для того, чтобы ее снести, стела крепится на мощной металлической основе, структура которой так и осталась непонятна для нынешних украинских новоделов.Присутствующие при демонтаже представители радикалов призывают использовать для демонтажа тяжелую технику или произвести подрыв памятника, чтобы быстрее "разделаться с советским коммунистическим наследием".Ранее представители запрещенной в России группировки "Добровольческое движение ОУН" сами попытались демонтировать памятник, но их сил хватило только на то, чтобы сбить с монумента надпись "Победителям над нацизмом" и на этом месте написать "памятник оккупантам". В сентябре 2018 года городской совет Львова выделил 300 тысяч гривен на уничтожение монумента.