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В Генштабе ВС РФ рассказали о современных угрозах безопасности России

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Россия должна быть готова к ведению войн с задействованием высокоточных средств поражения с воздуха и из космоса и активным ведением информационного противоборства. Об этом заявил заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил - первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов на конференции, посвященной развитию военной стратегии.

В Генштабе ВС РФ рассказали о современных угрозах безопасности России



По словам Герасимова, в современных конфликтах противник может использовать средства экономического, политического, дипломатического и информационного давления. Он подчеркнул, что в этих условиях ВС РФ должны быть готовы к ведению войн и вооруженных конфликтов нового типа с использованием "классических" и "асимметричных" способов действий.

Кроме этого Соединенные Штаты разрабатывают наступательные операции, направленные на ликвидацию государственности неугодных стран, подрыв суверенитета, смены законно избранных органов государственной власти. В пример Герасимов привел операции в Ираке, в Ливии и на Украине. В настоящее время аналогичные действия наблюдаются в Венесуэле.

В тоже время Россия готова к предотвращению новой американской стратегии ведения боевых действий под названием "троянский конь", разработанную Пентагоном.

Суть американской стратегии "Троянский конь" заключается в активном использовании протестного потенциала "пятой колонны" в интересах дестабилизации обстановки с одновременным нанесением ударов высокоточным оружием по наиболее важным объектам. Россия готова к предотвращению любой подобной стратегии


заявил начальник Генштаба, добавив, что за последние годы разработаны концепции по нейтрализации действий вероятных противников в различных сценариях, включая противостояние в информационной сфере, отстаивание интересов страны за пределами России, противостояние в космосе и т.д.

Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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