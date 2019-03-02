Украине пригрозили лишением безвиза с Евросоюзом
Киев в ближайшее время рискует полностью потерять безвизовый режим с Евросоюзом и сотрудничество с МВФ, заявили в Transparency International (неправительственная международная организация по борьбе с коррупцией и исследованию уровня коррупции по всему миру). Данные последствия наступят в случае, если на Украине не восстановит норму об уголовной ответственности чиновников за незаконное обогащение, сообщает пресс-служба организации.
26 февраля Конституционных суд Украины отменил действие статьи УК о незаконном обогащении чиновников. Судьи посчитали, что положения данной статьи не соответствуют принципам верховенства права, поскольку статья нарушает презумпцию невиновности, обязывая подозреваемого доказывать законность его состояния.
В Transparency International по данному факту заявили, что освобожденные от ответственности украинские чиновники должны быть наказаны по закону, а верховенство права должно быть восстановлено. В случае, если решение не будет найдено, существует вероятность того, что безвизовый режим страны с ЕС и финансовая помощь МВФ будут заморожены.
Ранее на Украине после постановления Конституционного суда от уголовной ответственности освободили около 50 чиновников, обвиняемых в незаконном обогащении. Решение суда вызвало резкую критику не только в Евросоюзе, но и на самой Украине.
Не смотря на то, что президент Украины Петр Порошенко уже внес в Верховную раду новый законопроект об ответственности за незаконное обогащение, многие называют отмену статьи пиар-ходом, использованным Порошенко для победы в предстоящих выборах.
26 февраля Конституционных суд Украины отменил действие статьи УК о незаконном обогащении чиновников. Судьи посчитали, что положения данной статьи не соответствуют принципам верховенства права, поскольку статья нарушает презумпцию невиновности, обязывая подозреваемого доказывать законность его состояния.
В Transparency International по данному факту заявили, что освобожденные от ответственности украинские чиновники должны быть наказаны по закону, а верховенство права должно быть восстановлено. В случае, если решение не будет найдено, существует вероятность того, что безвизовый режим страны с ЕС и финансовая помощь МВФ будут заморожены.
Ранее на Украине после постановления Конституционного суда от уголовной ответственности освободили около 50 чиновников, обвиняемых в незаконном обогащении. Решение суда вызвало резкую критику не только в Евросоюзе, но и на самой Украине.
Не смотря на то, что президент Украины Петр Порошенко уже внес в Верховную раду новый законопроект об ответственности за незаконное обогащение, многие называют отмену статьи пиар-ходом, использованным Порошенко для победы в предстоящих выборах.
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