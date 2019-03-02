Американский истребитель F-35C получил статус начальной боевой готовности
Американский истребитель пятого поколения F-35С, разработанный специально для Военно-морских сил США, получил статус начальной боевой готовности. Информация об этом появилась на сайте Военно-морского института ВМС США 1 марта, передает "Warspot".
Как ранее сообщалось, корпорация Lockheed Martin разработала три версии истребителя пятого поколения: F-35A со стандартными взлётом и посадкой (для ВВС США), F-35B с вертикальными взлётом и посадкой (для Корпуса Морской пехоты США), F-35C — самолёт, взлетающий с помощью катапульты авианосца и приземляющийся с помощью аэрофинишера (для базирования на авианосцах ВМС США и Великобритании).
Версии истребителя F-35B и F-35A получили статус начальной боевой готовности в 2015 и 2016 годах соответственно. Самолеты данных версий полноценно используются в учебных и боевых миссиях.
Квалификационные испытания F-35C проходили на палубе авианосца USS Carl Vinson (CVN 70). В них участвовало десять истребителей с блоком программного обеспечения 3F, необходимым комплектом запасных частей, вспомогательного оборудования, инструментов, технических методик, учебных программ и функциональной автономной логистической информационной системой (ALIS). Сообщается, что все 10 истребителей тестирование прошли успешно.
По планам американского флота, что первая эскадрилья F-35C будет развёрнута на авианосце USS Carl Vinson в 2021 году.
Как ранее сообщалось, корпорация Lockheed Martin разработала три версии истребителя пятого поколения: F-35A со стандартными взлётом и посадкой (для ВВС США), F-35B с вертикальными взлётом и посадкой (для Корпуса Морской пехоты США), F-35C — самолёт, взлетающий с помощью катапульты авианосца и приземляющийся с помощью аэрофинишера (для базирования на авианосцах ВМС США и Великобритании).
Версии истребителя F-35B и F-35A получили статус начальной боевой готовности в 2015 и 2016 годах соответственно. Самолеты данных версий полноценно используются в учебных и боевых миссиях.
Квалификационные испытания F-35C проходили на палубе авианосца USS Carl Vinson (CVN 70). В них участвовало десять истребителей с блоком программного обеспечения 3F, необходимым комплектом запасных частей, вспомогательного оборудования, инструментов, технических методик, учебных программ и функциональной автономной логистической информационной системой (ALIS). Сообщается, что все 10 истребителей тестирование прошли успешно.
По планам американского флота, что первая эскадрилья F-35C будет развёрнута на авианосце USS Carl Vinson в 2021 году.
- Использованы фотографии:
- f35.com
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