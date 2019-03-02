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Страны "Бухарестской девятки" заявили об опасности Крымского моста

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В словацком городе Кошице прошел саммит стран "Бухарестской девятки", по итогам которого была принята декларация, заявляющая об угрозе со стороны России. Об этом сообщает агентство Actmedia.

Страны "Бухарестской девятки" заявили об опасности Крымского моста



В итоговой декларации отмечается опасность Крымского моста, который якобы используется Россией "для решения своих геополитических целей". Так же заявляется, что Россия не соблюдает международное право, нарушает условия договора РСМД, а напряженная ситуация в районе Азовского моря требует "более последовательного и стратегического подхода со стороны НАТО". Все страны "Бухарестской девятки" единогласно проголосовали за усиление военного присутствия США и Канады в Европе и обязались тратить на оборону не менее 2% от ВВП, чтобы "сделать НАТО еще сильнее".

Напомним, что в "Бухарестскую девятку" входят Румыния, Болгария, Чехия, Венгрия, Словакия, Польша, Эстония, Латвия и Литва.
Использованы фотографии:
presidency.ro
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