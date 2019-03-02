Экс-министр обороны Украины рассказал о нежелании ВСУ стрелять по крымчанам

Приказы были, выполнять было некому. Солдаты просто игнорировали мои приказы

На Украине продолжают публиковать в СМИ размышления бывших чиновников и военных из серии: "Если бы, да кабы...Крым бы остался украинским". На этот раз своими воспоминаниями поделился украинский адмирал Игорь Тенюх, исполнявший обязанности министра обороны в феврале-марте 2014 года.По его словам украинские военнослужащие отказались стрелять в участников "Крымской весны", хотя он "лично отдавал приказ стрелять на поражение".посетовал бывший глава украинского Минобороны.Также Тенюх пожаловался на то, что из 12 тысяч военнослужащих Военно-морских сил Украины, а также других подразделений украинской армии, 10 тысяч предпочли перейти на сторону России, сменив гражданство на российское и оставшись в Крыму.Ранее бывший начальник Генштаба ВС Украины, генерал-полковник Владимир Замана рассказал, что в 28 февраля 2014 года на расширенном заседании СНБО было принято решение не начинать ответных действий против России в Крыму, чтобы "в обратку не прилетело". Панику на заседании поднимали тогдашний премьер-министр Яценюк, которому вторил министр обороны Тенюх. Именно они первыми заявили, что "все пропало", а украинская армия не готова воевать с российской.