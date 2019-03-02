Переданные Украине списанные катера типа "Айленд" не могут до неё доплыть

Корабли приступят к работе в Черном море уже в этом году

Переданные в сентябре 2018 года Украине два американских пограничных катера типа "Айленд" пока никак не могут до нее "доплыть", но должны поступить в Военно-морские силы Украины в этом году, сообщает УНИАН.На прошедшем в Одессе брифинге заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент пояснил, что переданные корабли уже являются собственностью Киева, однако их техническое состояние пока не позволяет им пересечь океан.пообещал Кент, добавив, что с получением этих кораблей ВМС Украины получат новые возможности в патрулировании Черного моря.Напомним, что в сентябре прошлого года Береговая охрана США передала Киеву два списанных патрульных катера типа "Айленд", построенных в 1988 году. Торжественную церемонию передачи катеров посетил украинский президент Петр Порошенко.Корабли имеют водоизмещение около 160 т, их длина – 33,5 м, скорость – до 29 узлов, автономность – 5 суток. Вооружены автоматической пушкой калибра 25 мм и двумя крупнокалиберными пулеметами М2НВ (12,7 мм). Патрульные катера класса "Айленд" строились для Береговой охраны США в период с 1985 по 1992 годы. В 2014 году их начали выводить из состава и на данный момент из 49 катеров только 12 еще находятся в эксплуатации.