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Бомба замедленного действия - проблемы вакцинации на Украине

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По уровню развития страны можно судить и по тому, какой охват вакцинации населения осуществлён государственными медицинскими структурами. Если говорить о современной Украине, то вакцинация в этой стране во многом провалена. В страну в массовом виде вернулись некоторые болезни, которые в СССР были практически искоренены. Одна из напастей для Украины сегодняшнего дня – эпидемия кори.

Число заболевших идёт уже на десятки тысяч. В 2018 году зафиксировано 18 смертельных случаев, за начальный период этого года – уже восемь. В отдельных городах корь ставит под вопрос работу целых учреждений. В Одесской области это заболевание диагностировано практически у всего личного состава отдела полиции одного из райцентров.


Ситуация в подробностях рассматривает Константин Сёмин в своей программе «Агитпроп». Он отмечает, что корь – особый индикатор всей системы здравоохранения.

Константин Сёмин:
Действует такой фактор как коллективный иммунитет. Если общество здорово, то даже у непривитого человека мало шансов заразиться – не от кого.


Международные исследовательские группы подтверждают тот факт, что Украина находится в «хвосте» списка стран мира по охвату населения вакцинацией. Например, лишь 19% детей на Украины получили требуемую нормами 3-ю дозу вакцины от дифтерии. Настоящая бомба замедленного действия.

Опасность в этом плане есть и для России по той простой причине, что наши страны являются географическими соседями. По итогам прошлого года в нашей стране выявлено 2 тысяч случаев заболевания корью.

Использованы фотографии:
Минздрав Украины
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