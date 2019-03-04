Зачем ЛДНР Общественная палата?

По официальной версии, Общественная палата нужна для улучшения взаимодействия между государством и обществом. По неофициальной – просто потому, что она есть в России.Судя по всему, с опозданием в несколько лет руководство республик получило директиву выстраивать архитектуру правительства, ориентируясь на Россию. В принципе, логично было бы с этого начинать сразу после завершения активной фазы боевых действий и не мучиться, выдумывая собственные или частично используя украинские законы.В то же время количество властных структур в относительно небольших по размеру и населению республиках начинает зашкаливать. 100 депутатов Народного совета (в ЛНР – 50), несколько общественных движений, являющихся фактическим продолжениями аппарата, а теперь еще и 51 член Общественной палаты (которые, вероятно, также будут получать какое-то вознаграждение за свои труды).К тому же, если посмотреть на состав новообразования, его способность наладить взаимодействие власти и гражданского общества вызывает определенные сомнения. Схема формирования, по словам главы ДНР Дениса Пушилина, будет следующая: 17 человек выдвигает глава республики, 17 – местное самоуправление и 17 – общественные движения.Тут нужно бы объяснить, что такое общественные движения в ЛНР и ДНР – «Донецкая Республика», «Мир Луганщине» и другие, а также их клоны, ориентированные на молодежь: «Молодая республика» и «Молодая гвардия». Это финансируемые из республиканского бюджета структуры, в которые добровольно-принудительно записывают всех работников бюджетной и правительственных учреждений. Сказать, чем они в реальности занимаются, помимо участия в массовых культурных и патриотических мероприятиях, проблематично. Скорее всего, ничем, кроме проведения заседаний в лучших традициях ЦК КПСС. То есть эти общественные движения являются полностью подконтрольными правительству, а если точнее, Денису Пушилину и Леониду Пасечнику.Местное самоуправление – тоже люди подневольные. Рассчитывать на то, что они смогут самостоятельно выдвигать членов Общественной палаты, не приходится (разве что смогут провести кого-то из местных писателей или театралов преклонного возраста). То есть в итоге получается, что всех кандидатов будут выдвигать (или согласовывать) Денис Пушилин и Леонид Пасечник.В итоге вновь возникает закономерный вопрос: для чего главам республик орган, который в идеале должен служить медиатором между гражданским обществом и властными структурами, но в условиях ЛДНР будет являться глашатаем воли глав республик?Неужели руководство ЛНР и ДНР нуждается в некоем противовесе депутатам Народного совета? Это было бы странно, учитывая, как тщательно их подбирало то же правительство, манипулируя выборными списками.Или же обостряется борьба между теневыми фракциями в высших эшелонах власти? В конце концов, в Луганске и Донецке осталось немало экс-регионалов, связанных со своими партийными боссами в Киеве; остались соратники Плотницкого и Захарченко, которые также претендуют на свой кусок пирога. Вполне может быть, что Общественная палата как инструмент политического влияния создается для борьбы с «раскольниками» во власти.Впрочем, вполне могло бы оказаться, что необходимость создания данной структуры была доведена «сверху», а уж главы республик, в свою очередь, узурпировали ее просто так, на всякий случай. А вдруг пригодится? В любом случае, если судить по опыту правительственных общественных движений, можно с уверенностью ожидать, что деятельность Общественной палаты будет касаться чего угодно, но только не общества. Скорее всего, услышать глас народа правительству в очередной раз помешает страсть к созданию внушительных издали, но абсолютно недееспособных потемкинских деревень.