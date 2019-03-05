Доллар минус 5. БРИКС уходит от чужой валюты

О том, что в БРИКС, объединении пяти стран, по сути своей неформальном, надо прежде всего побеспокоиться об экономическом суверенитете и независимости от США и доллара, говорят давно. Но только после довольно неожиданного присоединения к большой четвёрке (России, Китаю, Индии и Бразилии) ещё и ЮАР экономическая интеграция стала приобретать куда более реальные очертания.И для начала, в 2015 году, был создан единый банк БРИКС, капитал которого на сегодня составляет 100 млрд. долларов, из которых 41 миллиард заложен Китаем, по 18 миллиардов — Россией, Индией и Бразилией и ещё 5 – ЮАР.Банк БРИКС, штаб-квартира которого расположена в Шанхае, во многом повторил опыт Европейского банка развития, но в настоящее время это обычный коммерческий банк, хотя и с весьма определённым списком клиентов. Пока он ограничивается кредитованием коммерческих банков, поддержкой малого и среднего бизнеса, а также отдельных проектов, не выходящих за рамки пятерки. Впрочем, с учётом того, что на БРИКС приходится почти 30 процентов мирового ВВП, можно понять, насколько широки эти рамки. Параллельно в странах БРИКС скрупулёзно изучали опыт распространения криптовалют, однако до эмиссии чего-то единого дело не дошло, и вряд ли в ближайшее время дойдёт.Теперь речь зашла уже о разработке для стран БРИКС единой платёжной системы, она, очевидно получит название BRICS Pay. С соответствующей инициативой выступила на днях Россия, у которой уже есть собственная платёжная система «Мир». Однако вряд ли она может хоть в какой-то мере претендовать на роль одной из базовых для нового проекта.«Мир», как известно, охватывает всего 50 миллионов держателей пластиковых карт, в то время, как например, в китайской UnionPay уже задействованы 6 миллиардов карточек. Индия, Бразилия и ЮАР тоже имеют собственные платёжные системы, не менее популярные и эффективные, чем в России. К тому же у «Мира» есть большие сложности с продвижением, причём не только и не столько из-за санкций, сколько из-за плохо налаженной стыковки с международными системами расчётов.Специалисты говорят, что реализация проекта с большой вероятностью, начнётся с создания специального единого онлайн-кошелька, он и должен интегрировать платёжные системы всех стран – участниц БРИКС. Все новации ориентированы на весьма продвинутую публику, которая сможет оплачивать любые покупки, совершать сделки, оперировать с ценными бумагами в любой из стран «пятёрки», не обращая внимания на то, какая там валюта в ходу. Прямо со своего смартфона, и при этом не придётся суетиться в сетевых или вполне реальных поисках услуг традиционных транснациональных сетей.Принципиально любому потребителю должно быть вообще безразлично, в какой валюте ведутся расчёты, главное, чтобы комиссионные и потери на конвертации при этом были минимальными. До сих пор доллар потому и переигрывал всех конкурентов, что любая попытка отказаться от него оборачивалась тем, что становилось «себе дороже». По предложению России, которое она сделал буквально на днях в рамках Делового совета БРИКС, функционирующего под эгидой Торгово-промышленной палаты РФ, интеграцию платёжных систем планируется реализовать в рамках создания общей для стран БРИКС платформы для розничных платежей и переводов.При этом национальные платежные системы «пятерки» должна связать воедино отдельная сетевая «облачная» платформа. А общий кошелёк будет работать точно так же, как в уже опробованных публикой сервисах Apple Pay или Samsung Pay. Пока с ними конкурировать очень непросто, но если навстречу России пойдёт Китай с его 6 миллиардами карточек, система заработает уже как бы сама по себе.Несколько смущает тот факт, что российская «антидолларовая» инициатива была озвучена на совещании российской же рабочей группы того самого Делового совета БРИКС, и ещё рано оценивать, какой будет реакция других членов «пятёрки». Впрочем, на последних форумах БРИКС вполне официально было объявлено, что сопряжение национальных платёжных систем пяти стран, входящих в союз — это один из приоритетных проектов.Тем не менее, именно российские специалисты полны оптимизма в отношении новой платёжной системы. Вице-президент Ассоциации российских банков, член Делового совета БРИКС Олег Прексин отметил, что для начала "интеграцию платежных систем планируется реализовать в рамках создания общей платформы для розничных платежей и переводов в странах БРИКС". Российский фонд прямых инвестиций при этом выступил в качестве координатора рабочей группы по финансовым услугам Делового совета БРИКС.Нельзя забывать, что перед этой «пятёркой» с момента создания БРИКС стоит задача выработки комплекса мер, способных защитить политический и экономический суверенитет стран, не согласных с теми или иными внешнеполитическими решениями США и их союзников. Такая система позволит, как отмечал российский президент, «вести цивилизованный, взаимоуважительный диалог по всем спорным вопросам».Единая платёжная система – это, разумеется, ещё совсем не единая валюта. Но дистанция между двумя такими «реалиями» может быть совсем небольшой. Россия проявила активность по BRICS Pay отнюдь не на ровном месте. И дело даже не в том, что на днях о готовности перевести Белоруссию на единую с Россией валюту объявил президент Лукашенко. Коллеги по БРИКС не могут не понимать, что влияние России в пятёрке может существенно вырасти благодаря мощной поддержке со стороны членов другого интеграционного объединения – Евразийского экономического союза.Там пока тоже нет и речи о переходе на единое средство расчётов, хотя внутри ЕАЭС доллару уже практически не остаётся места. Но в экономической интеграции ЕАЭС намного опережает БРИКС, реально достигнув такого уровня, когда можно уже конкурировать и, к примеру, с ЕС. К тому же, свободная конвертация валют стран, входящих в это интеграционное объединение, причём с нулевыми, или же минимальными расходами на комиссионные, можно сказать, вот-вот станет нормой.Переход БРИКС на единое средство внутренних расчётов, пусть даже и в самом неприемлемом для большинства членов варианте, когда им станет китайский юань – отнюдь не фантастика. Он ведь сразу ведёт к очень серьёзной экономии сразу и для все. Такая подмога в условиях санкций и торговых войн – это не пустяк. А Китай по такому сценарию может либо заплатить другим членам за переход на юани, либо предложить некий замаскированный суррогат именно под безналичные расчёты.Валюту БРИКС можно «привязать» сразу ко всем пяти валютам стран-членов, не зря же комментаторы сразу заговорили о том, что она подкреплена золотом и экономикой не только самой «пятёрки», но и активами стран-сателлитов. Вытеснение доллара в очень существенном экономическом пространстве, в таком случае только вопрос времени. Однако, ряд экспертов, что США и конкретно, эмитент долларов, могут с лёгкостью использовать такой разворот в свою пользу. Для этого понадобиться всего лишь, девальвировать доллар.Сомнений в реальности такого сценария просто масса, но ведь и евро когда-то начинал как младший брат американской валюты, а сейчас теснит его везде, где только можно. Что впрочем, не мешает американцу оставаться основным резервным и расчётным ресурсом по всему миру. Ну а вопрос о том, не нарвётся ли Россия со своей инициативой на новую порцию санкций США и вслед за ними Западной Европы и Японии с Австралией, сейчас, кажется, ни у кого и не возникает. Санкции – данность. И к ним уже, увы, нельзя подходить с позиций «сегодня есть, а завтра нет».Из досье «Военного обозрения»: