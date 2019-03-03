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Академия ВКО разработала программу обучения по новой специальности

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Военная академия воздушно-космической обороны им. Жукова с сентября 2019 года начнет подготовку офицеров по новой специальности: «противодействие космическим средствам», сообщает ТАСС со ссылкой на замначальника учебного заведения Игоря Чуркина.




С сентября этого года начнем подготовку слушателей (офицеров) по новой специальности – управление воинскими частями и соединениями по противодействию космическим средствам


– сказал Чуркин.

«Сейчас это актуально», – добавил он. При этом генерал не стал уточнять способы противодействия космическим объектам.

Пока эта тема закрытая


– пояснил он.

В конце февраля в Академии ВКО сообщили о готовности начать подготовку боевых расчетов для новейших ЗРС С-500, которые в скором будущем начнут поступать на вооружение вооруженных сил. В учебном заведении уточнили, что подготовка боевых расчетов ведется в двух учебных центрах, подчиненных академии: центре обучения зенитчиков в Ленинградской области и центре радиотехнических войск во Владимире.

Между тем компания Илона Маска провела трансляцию запуска носителя Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon.



Согласно информации НАСА, корабль успешно выведен на орбиту. Его стыковка с модулем американского сегмента МКС должна произойти 3 марта в 11:00 по московскому времени. На станции корабль останется до 8 марта, его посадка запланирована на поверхность Атлантического океана.

Crew Dragon доставит на МКС более 180 кг различного оборудования и припасов.
Использованы фотографии:
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