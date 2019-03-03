ССО - силы переднего края
На телеканале «Звезда» ко Дню Сил специальных операций выходил ролик о действиях бойцов-спецназовцев. Ролик примечателен тем, что в нём можно увидеть не только экипировку бойцов ССО Вооружённых сил России, комплекты вооружений, но и те тактические приёмы, который есть в арсенале военнослужащих.
В небольшом фильме рассказывает о подвиге российских офицеров ССО в сирийской провинции Алеппо. 16 российских офицеров не отступили, отстояв важную высоту и в итоге обратив боевиков в бегство. И всё это притом, что число террористов изначально превосходило численность российского отряда в разы.
Рассказывается об истории формирования новых подразделений в составе Российской армии. Переломным можно считать 2008 год. После агрессии в Южной Осетии со стороны грузинской армии, ведомой приказами Михаила Саакашвили, в России было решено создать особые формирования, наделённые особыми полномочиями. Это силы переднего края.
Обращается внимание на тот факт, что бойцы ССО оснащаются самыми современными вооружениями, что позволяет им оперативно решать большой круг задач, поставленных командованием. Подробности службы военнослужащих Сил спецопераций представлены в ролике ТК «Звезда»:
В небольшом фильме рассказывает о подвиге российских офицеров ССО в сирийской провинции Алеппо. 16 российских офицеров не отступили, отстояв важную высоту и в итоге обратив боевиков в бегство. И всё это притом, что число террористов изначально превосходило численность российского отряда в разы.
Рассказывается об истории формирования новых подразделений в составе Российской армии. Переломным можно считать 2008 год. После агрессии в Южной Осетии со стороны грузинской армии, ведомой приказами Михаила Саакашвили, в России было решено создать особые формирования, наделённые особыми полномочиями. Это силы переднего края.
Обращается внимание на тот факт, что бойцы ССО оснащаются самыми современными вооружениями, что позволяет им оперативно решать большой круг задач, поставленных командованием. Подробности службы военнослужащих Сил спецопераций представлены в ролике ТК «Звезда»:
- Использованы фотографии:
- ТК Звезда
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