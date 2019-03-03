На подлодках ВМС Британии расширят люки для страдающих ожирением моряков

Нам нужно увеличить размер кресел для летчиков ВВС, чтобы сохранить на службе тех, кто страдает ожирением

Эпидемия ожирения докатилась до Вооруженных сил Великобритании, признали члены Палаты лордов.В ходе дискуссии в парламенте, лорд Макколл заявил, что одной из самых серьезных проблем, наносящим ущерб Вооруженным силам Британии, является ожирение военнослужащих.– цитирует Маккола издание Daily Star Его соратник по партии «Тори» пошел дальше и предложил увеличить размер люков на подводных лодках, чтобы моряки с излишним весом смогли в них пролезть.В свою очередь министр здравоохранения баронесса Блэквуд заявила, что не является специалистом по креслам для пилотов и люкам на субмаринах, однако уверена, что ожирение необходимо лечить, развивая для этого сеть специализированных отделений. Пока же механизм помощи таким людям в Великобритании не налажен.Ранее медицинская служба британского военного ведомства сообщила, что по состоянию на июль 2018 года в вооруженных силах насчитывалось более 17 тыс. человек, страдающих ожирением. Из них: 8662 в армии, 4666 – во флоте и 4274 – в ВВС. Кроме того, 398 военнослужащих имели диабет второго типа. Отмечалось, что это самые высокие показатели за всю историю наблюдений. С тех пор ситуация только ухудшилась.