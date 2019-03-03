В Индии предложили устроить морскую блокаду Пакистана
В индийском издании Swarajya Magazin вышел материал, в котором рассматривается потенциальная возможность устроить со стороны ВМС Индии морскую блокаду Пакистана. Автор отмечает, что пакистанские военно-морские силы обладают меньшими, нежели ВМС Индии, возможностями, а потому порты Пакистана индийскими боевыми кораблями теоретически «можно было бы заблокировать».
В статье, которая пронизана пафосом, говорится о том, что любая из стран, которая будет пытаться наносить ущерб Индии, «вскоре обнаружит, что её воинственность превращается в кладбище безрассудных амбиций».
Далее в материале отмечается, что сегодня индийские военно-морские силы мощны, и что только два флота в мире могли бы помешать Нью-Дели ввести морскую блокаду Пакистана. Этими флотами названы ВМФ России и ВМС США.
Из статьи:
При этом в Swarajya Magazin игнорируется военно-морская составляющая Китая, который, кстати, всё активнее развивает своё сотрудничество с Пакистаном, в том числе и по строительству портовой инфраструктуры в этой стране.
В материале говорится о том, что морская блокада Пакистана «позволила бы перекрыть ввоз морем углеводородов». При этом автор, имя которого Гопал Нарайанан, пишет, что ВВС Пакистана якобы уже столкнулись с нехваткой авиационного керосина, когда решили пойти на масштабный ответ в отношении Индии.
Из материала:
В индийском издании говорится о том, что основной трафик нефти идёт из Кувейта.
Далее сообщается, что если бы Индия решила ввести морскую блокаду, то в Пакистане проявил бы себя настоящий энергетический коллапс, включая коллапс в секторе электроэнергетики, так как многие электростанции страны работают на мазуте.
В конце автор использует выражение:
Под медведем в данном случае подразумевается Индия.
В статье, которая пронизана пафосом, говорится о том, что любая из стран, которая будет пытаться наносить ущерб Индии, «вскоре обнаружит, что её воинственность превращается в кладбище безрассудных амбиций».
Далее в материале отмечается, что сегодня индийские военно-морские силы мощны, и что только два флота в мире могли бы помешать Нью-Дели ввести морскую блокаду Пакистана. Этими флотами названы ВМФ России и ВМС США.
Из статьи:
Но оба этих государства являются дружественными для Индии, и у них нет разумных оснований для того, чтобы бороться с Индией в военном отношении. Таким образом, конфликт с любым из них в настоящее время немыслим.
При этом в Swarajya Magazin игнорируется военно-морская составляющая Китая, который, кстати, всё активнее развивает своё сотрудничество с Пакистаном, в том числе и по строительству портовой инфраструктуры в этой стране.
В материале говорится о том, что морская блокада Пакистана «позволила бы перекрыть ввоз морем углеводородов». При этом автор, имя которого Гопал Нарайанан, пишет, что ВВС Пакистана якобы уже столкнулись с нехваткой авиационного керосина, когда решили пойти на масштабный ответ в отношении Индии.
Из материала:
У Пакистана укоренилась стратегическая уязвимость от поставок нефти и нефтепродуктов по морю. Индия оставляет за собой право этой уязвимостью воспользоваться. Ведь Пакистан импортирует 85% требуемых объёмов углеводородов, и основные объёмы сырой нефти доставляются в Пакистан по морю танкерами.
В индийском издании говорится о том, что основной трафик нефти идёт из Кувейта.
Далее сообщается, что если бы Индия решила ввести морскую блокаду, то в Пакистане проявил бы себя настоящий энергетический коллапс, включая коллапс в секторе электроэнергетики, так как многие электростанции страны работают на мазуте.
В конце автор использует выражение:
Не стоило будить спящего медведя.
Под медведем в данном случае подразумевается Индия.
- Использованы фотографии:
- Пресс-служба ВМС Индии
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