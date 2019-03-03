В Индии предложили устроить морскую блокаду Пакистана

Но оба этих государства являются дружественными для Индии, и у них нет разумных оснований для того, чтобы бороться с Индией в военном отношении. Таким образом, конфликт с любым из них в настоящее время немыслим.

У Пакистана укоренилась стратегическая уязвимость от поставок нефти и нефтепродуктов по морю. Индия оставляет за собой право этой уязвимостью воспользоваться. Ведь Пакистан импортирует 85% требуемых объёмов углеводородов, и основные объёмы сырой нефти доставляются в Пакистан по морю танкерами.

Не стоило будить спящего медведя.