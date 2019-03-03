Лавров оценил «сделку века» США по палестино-израильской проблеме

Однако, если верить распространяемой информации, речь может идти о сомнительных разменах, идущих вразрез с международно признанной базой урегулирования на Ближнем Востоке. Приемлемость такой "сделки" для палестинцев представляется весьма сомнительной

Обещанная американской администрацией «сделка века» по палестино-израильскому конфликту может разрушить всё, что было сделано ранее, и выглядит неприемлемой для палестинцев, приводит РИА Новости комментарий главы МИД РФ Сергея Лаврова.По словам министра, последние 2 года Москва слышит о некой американской односторонней инициативе, так называемой «сделке века», которая якобы приведет к заключению мира между арабами и Израилем. Обнародование ее деталей в очередной раз отложено, теперь – до формирования нового израильского кабинета министров.– заявил Лавров.Ранее министр отмечал, что это сделка может разрушить всё, что было сделано до сих пор. При этом особую тревогу вызывает позиция США, которая предполагает продвижение односторонней инициативы без учета мнений других членов международного сообщества.Напомним, Вашингтон готовит план ближневосточного урегулирования под названием «Сделка века» с самого начала президентского срока Дональда Трампа. Однако до сих пор об этом плане известно немного.В январе израильские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что план Белого дома предполагает разделение Иерусалима и создание палестинского государства с «пониженным суверенитетом».В воскресенье, 3 марта, Лавров отправился в ближневосточное турне по странам Ближнего Востока. Он посетит с рабочими визитами Саудовскую Аравию, Катар, Кувейт и ОАЭ.