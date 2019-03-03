Реактивная винтовка проект "Фломастер" получит автоматизированный прицел
Конструкторы тульского КБ приборостроения имени Шипунова (КБП) приступили к разработке системы дистанционного автоматического прицеливания для реактивной снайперской винтовки последнего поколения. Проект получил рабочее название «Фломастер».
Этот дистанционный автономный комплекс наведения предназначен для автоматического прицеливания, в принципе, любого типа оружия. В состав системы входят управляющий процессор и моторы-редукторы вертикального и горизонтального прицеливания. При этом команды поступают с телевизионного блока сопровождения. Таким образом, телевизионная система обнаружения отвечает за координаты цели и построения общего вектора прицеливания, моторы-редукторы перемещают ствол винтовки в положение захвата мишени по обеим осям.
На данный момент автоматический привод «Фломастер» существует только на уровне концепта. После производства на базе КБП опытного образца разработчики приступят к его испытаниям вместе с винтовкой. Тестовые стрельбы будут проводиться в самых разных условиях видимости при температурном разбросе от -50 до +60 градусов.
Автоматический привод прицеливания нужен для реактивной снайперской винтовки, являющейся фактически роботизированным комплексом.
Планируется, что винтовка будет иметь калибр 12 или 14 мм с боеприпасами повышенной мощности и дальностью стрельбы на порядок больше, чем у всех современных аналогов. Соответственно, отдача при выстреле будет чрезмерна даже для опытного натренированного снайпера, несмотря на то, что часть пороховых газов будет отводиться в сторону.
Неудивительно, что реактивной винтовке потребовался автономный комплекс автоматического прицеливания и ведения огня. Согласно предварительным оценкам специалистов КБП, начальная скорость боеприпаса будет не менее тысячи метров в секунду, при этом дальность стрельбы порядка 5-7 километров. А с расстояния до двух километров бронебойными боеприпасами из винтовки можно будет подбивать легкобронированную технику противника.
Последняя тенденция на мировом рынке оружия – это разработка военной беспилотной техники и оружия для всех родов войск. Для авиации создали дроны, для морфлота – безэкипажные подлодки и надводные суда. Над созданием беспилотной бронетехники сейчас работают конструкторы и инженеры отечественного танкостроения. Реактивная снайперская винтовка с автоматическим приводом прицеливания и наведения вполне может стать первым образцом роботизированного оружия сухопутных войск, частей ССО и спецназа России.
Этот дистанционный автономный комплекс наведения предназначен для автоматического прицеливания, в принципе, любого типа оружия. В состав системы входят управляющий процессор и моторы-редукторы вертикального и горизонтального прицеливания. При этом команды поступают с телевизионного блока сопровождения. Таким образом, телевизионная система обнаружения отвечает за координаты цели и построения общего вектора прицеливания, моторы-редукторы перемещают ствол винтовки в положение захвата мишени по обеим осям.
На данный момент автоматический привод «Фломастер» существует только на уровне концепта. После производства на базе КБП опытного образца разработчики приступят к его испытаниям вместе с винтовкой. Тестовые стрельбы будут проводиться в самых разных условиях видимости при температурном разбросе от -50 до +60 градусов.
Автоматический привод прицеливания нужен для реактивной снайперской винтовки, являющейся фактически роботизированным комплексом.
Планируется, что винтовка будет иметь калибр 12 или 14 мм с боеприпасами повышенной мощности и дальностью стрельбы на порядок больше, чем у всех современных аналогов. Соответственно, отдача при выстреле будет чрезмерна даже для опытного натренированного снайпера, несмотря на то, что часть пороховых газов будет отводиться в сторону.
Неудивительно, что реактивной винтовке потребовался автономный комплекс автоматического прицеливания и ведения огня. Согласно предварительным оценкам специалистов КБП, начальная скорость боеприпаса будет не менее тысячи метров в секунду, при этом дальность стрельбы порядка 5-7 километров. А с расстояния до двух километров бронебойными боеприпасами из винтовки можно будет подбивать легкобронированную технику противника.
Последняя тенденция на мировом рынке оружия – это разработка военной беспилотной техники и оружия для всех родов войск. Для авиации создали дроны, для морфлота – безэкипажные подлодки и надводные суда. Над созданием беспилотной бронетехники сейчас работают конструкторы и инженеры отечественного танкостроения. Реактивная снайперская винтовка с автоматическим приводом прицеливания и наведения вполне может стать первым образцом роботизированного оружия сухопутных войск, частей ССО и спецназа России.
- Автор:
- Олег Орлов
- Использованы фотографии:
- https://www.tvc.ru/news/show/id/156064
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