Выборы с привкусом «активистов»

В последнее время украинские политологи повторяют как мантру: «Западу не нужна дестабилизация на Украине», и поэтому они считают, что выборы в марте пройдут более или менее прилично, и далее начинется подсчёт рейтингов, силовых, финансовых, медийных и прочих ресурсов кандидатов в президенты.Резоны простые: вашингтонский обком заинтересован в стабильной антироссийской власти на Украине, поэтому для него главное — соблюсти приличия на предстоящих выборах, чтобы фальсификации и насилие «активистов» на улицах не очень бросались в глаза и в телекамеры журналистов. Причём все на Украине в этом как бы уверены: и власти, и претенденты на власть, и боевики-активисты.На первый взгляд, всё логично, но обычно американцы ведут «двойную игру». Официальная политика США всегда предсказуема: они за демократию и стабильность, и вообще всё хорошее. Но свою настоящую политику США обычно проводят под «ложным флагом», что на дипломатическом языке наш МИД называет «двойными стандартами».Поэтому официальные заявления Вашингтона и Курта Волкера с Джоном Хёрбстом, в общем, ни о чём не говорят. Завтра Волкер и Хёрбст пропадут с политической сцены, как пропали Виктория Нуланд и Джефри Пайетт вмести со своими заявлениями. То ли они искренне заблуждались, то ли преднамеренно лгали? Уже ничего не докажешь. Тем более что Курт Волкер – всего лишь дипломат, занимающийся Украиной на общественных началах по поручению Госдепа, а не президента Трампа.Экономически проект «бандеровская Украина» заканчивается для США в 2019 году с постройкой «Северного потока 2». Потому что нет ответа на вопрос: кто будет брать на себя тяжесть содержания бандеровского режима, когда прекратятся платежи России за транзит газа? Три миллиарда долларов прямых расходов ежегодно как минимум. Может быть, и больше, если Москва вообще прекратит экономические отношения с Киевом по итогам выборов и газовых переговоров о транзите.Под разговоры о стабильности и демократии настоящим планом Вашингтона может быть операция по дестабилизации Украины. Такое окончание тоже имеется в теории «управляемого хаоса» института сложности города Санта-Фе (США). Социально-политический коллапс на Украине заденет и Россию, и Европу, а вот США далеко.Для дестабилизации «управляемой демократии» нужно поддерживать в ней конкурентную политическую борьбу, то есть противостояние политических группировок, и спровоцировать потом между ними конфликт. И светлый образ демократии не пострадает, и американские интересы выиграют: просто туземцы опять не справятся с ценностями демократии. Если удастся втянуть в эту заварушку ещё и Россию с Европой, вообще всё для американцев будет замечательно. Правда, у России граница с бандеровским режимом на контроле, а вот у Европы она на безвизе.Курт Волкер встречается со всеми главными кандидатами в президенты, от Порошенко до Зеленского, и с неонацистами, «которых на Украине нет»: с шефом неонацистского «Азова» и главой МВД Аваковым. Киевский политолог Михаил Погребинский считает, что только Аваков может предотвратить фальсификации на выборах или, наоборот, закрыть глаза на них. Почему-то все уверены, что Аваков будет подыгрывать Тимошенко против Порошенко, его полиция уже как бы охраняет предвыборные митинги Тимошенко. Как же не верить неонацисту и дальше!Ещё есть СБУ со своими активистами-неонацистами С-14, которык точно стоят за Порошенко. В СБУ два этажа занимает ЦРУ и что там творится, никто не знает. Если неизвестные снайперы появились на Евромайдане, почему они не могут появиться на этих выборах? Или где-нибудь что-нибудь не взорвётся, прямо в день выборов? При желании может взорваться даже кондиционер. На худой конец, можно ещё раз «убить Бабченко». Вариантов много: взрывать – не строить.На Мюнхенской конференции по безопасности Порошенко встретился с вице-президентом США Майклом Пенсом, был удостоен личной аудиенции, после которой Пенс произнёс многообещающую фразу: «Америка с вами!» Это можно понимать и так, что США выжмут из Порошенко и его неонацистов всё до конца, поскольку своих демократических друзей они рассматривают всегда как очередных индейцев, которых неплохо бы стравить с другими какими-нибудь индейцами, в интересах своей демократии.В фантастическом фильме «Черновик» Сергея Лукьяненко есть что-то от нашей реальности. Бандеровская Украина – это страшный черновик того, что США планировали сделать в России. Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер назвал киевский майдан «генеральной репетицией» перед Россией. Однако эта репетиция под «ложным флагом» провалилась, и американцам пора опускать занавес.