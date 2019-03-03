Списанные F-117 ВВС США были замечены при ударах по Сирии
Списанные 10 лет назад одноместные дозвуковые тактические малозаметные ударные самолеты фирмы Lockheed Martin, F-117 «Ночной ястреб» участвовали в секретных воздушных ударах по Сирии и Ираку в 2017 году, пишет в «Фейсбуке» голландское авиационное издание Scramble.
Журналисты отметили, что информация была получена из надежных источников.
По их словам, около 50-ти «Ночных ястребов» были выведены из состава ВВС США в 2008 году. Однако во второй половине 2016 года несколько вылетов было зафиксировано в штате Невада. Наблюдались даже групповые полеты.
А в 2017 году четыре самолета F-117 были переброшены на Ближний Восток, поскольку появилась необходимость «воскресить стелс F-117 для специальных операций». Аэродром для их базирования находился в одной из стран Персидского залива, скорее всего, в Саудовской Аравии или Катаре. Однажды один самолетов из-за возникшей на борту внештатной ситуации был вынужден отклониться от маршрута и произвести посадку вдали от своей временной базы, где и был замечен источниками.
По данным журналистов, все четыре самолета во время своего секретного пребывания на Ближнем Востоке совершали полеты над Сирией и Ираком, нанося удары «бомбами малого диаметра (SDB)».
Позже, в декабре 2017 года «Ночных ястребов» снова видели в штате Невада над военной базой «Зона 51».
Lockheed F-117 Nighthawks совершил первый полет в 1981 году. Всего было выпущено 64 единицы. Последний серийный самолет был поставлен в войска в 1990 году. В 2008 году «Ястребы» были сняты с вооружения из-за появления более новых F-22.
Журналисты отметили, что информация была получена из надежных источников.
По их словам, около 50-ти «Ночных ястребов» были выведены из состава ВВС США в 2008 году. Однако во второй половине 2016 года несколько вылетов было зафиксировано в штате Невада. Наблюдались даже групповые полеты.
А в 2017 году четыре самолета F-117 были переброшены на Ближний Восток, поскольку появилась необходимость «воскресить стелс F-117 для специальных операций». Аэродром для их базирования находился в одной из стран Персидского залива, скорее всего, в Саудовской Аравии или Катаре. Однажды один самолетов из-за возникшей на борту внештатной ситуации был вынужден отклониться от маршрута и произвести посадку вдали от своей временной базы, где и был замечен источниками.
По данным журналистов, все четыре самолета во время своего секретного пребывания на Ближнем Востоке совершали полеты над Сирией и Ираком, нанося удары «бомбами малого диаметра (SDB)».
Позже, в декабре 2017 года «Ночных ястребов» снова видели в штате Невада над военной базой «Зона 51».
Lockheed F-117 Nighthawks совершил первый полет в 1981 году. Всего было выпущено 64 единицы. Последний серийный самолет был поставлен в войска в 1990 году. В 2008 году «Ястребы» были сняты с вооружения из-за появления более новых F-22.
- Использованы фотографии:
- https://www.facebook.com
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter