Конфликт ради конфликта. Индия и Пакистан: зачем это России
После индивидуальных рассказов об Индии и Пакистане в свете сегодняшнего дня логичным будет подробно разобрать обострение индо-пакистанских отношений. Кто, зачем и почему? Простые объяснения, которыми пестрят СМИ не объясняют сущности конфликта и причины его обострения именно сейчас.
Больше всего почему-то уделяется вниманию «циферному» противостоянию вооруженных сил и флотом двух стран. Но здесь и так понятно, что подавляющее преимущество у Индии. И сразу же возникает вопрос: а почему, собственно, индийские силы, количественно превосходящие пакистанские втрое, да и по качеству настолько, насколько российское оружие круче китайского, не сметут в одночасье весь этот оружейный хлам, именуемый армией Пакистана?
Как мы считаем, просто потому, что это никому не надо.
Примитивный территориальный конфликт тут явно не вписывается как повод для обострения. Более полувека этой невнятной и вялотекущей войны, показывают, что обострение всегда кому-то очень нужно. Причем этот кто-то может находиться не только внутри Индии или Пакистана, но и вне этих стран.
Множество экспертов, в том числе и военных, сравнивают военный потенциал стран, анализируют возможности авиации, танковых войск, пехоты и спецназа. Особенно активно рассматривается возможность нанесения ограниченного ядерного удара той или иной стороной.
Последнее – глупейшая глупость.
Мир сегодня действительно стоит на пороге важных перемен. Но связано это будет не с применением ЯО. Главной опасностью ядерного оружия является не столько огромное количество жертв в районе применения, сколько слом устоявшегося мнения об "оружии судного дня". Связано это будет с изменением геополитической обстановки в регионе.
Увы, но человек устроен так, что воспринимает только собственное горе. Смерть одного, но близкого человека потрясает больше, чем трагедия в Хиросиме и Нагасаки. Цинично? Да. Но давайте будем честными хотя бы перед собой.
Сильно потрясли американцев тысячи убитых в Ираке? Европа оплакивает тысячи убитых украинцев? Мы горюем о погибших мирных жителях Сирии?
Можно, конечно, сказать «да», но это будет самое обычное лицемерие. Ну, действительно, что нам эти иракцы, сирийцы… Мы о русских на Донбассе потихоньку начинаем забывать, не то что там по сирийцам плакать.
«Мы» — это в первую очередь мир, в котором войны вроде нет. Мы выражаем дежурную озабоченность, глубокую скорбь, негодование и прочее. А вот ядерная бомба, которая может прилететь к нам, может убить наших родных и близких, действительно страшит.
Но вернемся к Индии и Пакистану. В большинстве аналитических статей о возможных военных действиях, авторы представляют гипотетический бой в виде "Курской битвы" между российским и китайским вооружением.
Индийские танки российского производства или индийского, но по лицензии, против пакистанских танков китайского производства или пакистанские, но по китайской лицензии.
Примерно такая же картина будет и в небе. Китайские самолеты против российских. Не важно, что произведены они на предприятиях Индии или Пакистана.
Вооружение армии техникой страны, с которой нет хороших отношений — несусветная глупость. Это понимают все. Даже собственное производство по лицензии не гарантирует автономности ВС. Модернизация все равно будет проводиться при помощи той страны, которая предоставила первоначальные технологии.
А теперь простой вопрос. Кого не хватает в этом раскладе сил? Кто лишен возможности влиять на политику Индии и Пакистана через армию? Через вооружение? Какая страна, возомнившая себя пупом Земли?
Согласитесь, дипломатия без реальной экономической или военной поддержки выглядит маломощным дистрофиком. Доброе слово и кольт эффективнее просто доброго слова.
И наоборот, наличие военной техники и вооружения является прекрасным показателем хороших отношений между странами. Не единственным, но важным.
Таким образом, обострение конфликта в Кашмире можно трактовать как гипотетический конфликт России и Китая. Кстати, многие недоумевают, как так произошло, что Россия и США в этой ситуации оказались в одной лодке.
Такая точка зрения имеет право на существование. Только зачем это Москве и Пекину? Наши отношения сегодня вполне дружеские. А иметь союзниками Соединенные Штаты себе дороже. Конечно, учитывая их "верность своему слову" и желание выполнять международные договоры.
Теперь отойдем чуть в сторону. История современного мира ясно показывает нам, что большинство националистических или религиозных группировок в различных странах мира "находятся в работе" в спецслужбах США.
Те факты, что становятся известными со временем, это только подтверждают. Наверное, пакистанские группировки не исключение. А учитывая давние отношения с нашими службами, со времен войны в Афганистане – только подтверждение того.
Итак, боевики, которые базируются на территории, контролируемой Пакистаном, проводят теракт против индийских полицейских.
В ответ индийские ВВС наносят удар по территории Кашмира, где находится лагерь боевиков. Не по пакистанской армии, заметьте, а по боевикам. Дальше больше. Если рассматривать боевые действия, которые начались после этой акции, то возникает ощущение, что "никто не хотел воевать".
Для полноты картинки стоит еще добавить начавшиеся переговоры между США и Северной Кореей во Вьетнаме. Вроде бы отдельное действие, но…
Попытка Трампа перетянуть на свою сторону лидера Северной Кореи не увенчались успехом. Ким Чен Ын, судя по результатам встречи, не отказался от тесного сотрудничества с КНР. Таким образом, Трамп своими действиями сыграл на стороне Пекина. Получилось гораздо хуже, чем было до переговоров. КНДР и Пакистан стали достаточно серьезной победой КНР.
Итак, задача США в регионе видна невооруженным взглядом. Во-первых, необходимо столкнуть лбами Россию и Китай (в первую очередь Китай) через их союзников. Тут все понятно. В обеих странах роль военных в управлении государством достаточно сильная. Особенно это касается Пакистана, где военные в основном и правят.
В среде военных достаточно сторонников радикальных действий. Опять же, с обеих сторон. Но генералы и старшие офицеры армии прекрасно понимают и то, что разрастание конфликта приведет к огромным потерям. Ну и как следствие — возможный передел власти. Терять же власть не хочется никому по обе стороны границы.
Кстати, по нашему мнению, именно по этой причине мы видим затухание активных боевых действий. Обе армии повернули головы в сторону партнеров и ждут их решения. Именно эти решения и решат судьбу конфликта.
Во-вторых, потеря Пакистана, который ушел в сторону КНР лет десять назад, серьезно ослабила позиции США в этом регионе. Подозреваем, что в Штатах даже не могли представить себе, как все будет развиваться, когда начали танцульки с Индией имея в перспективе ослабление Китая.
Но факт, что Пакистан моментально сменил вектор дружбы на китайский и события понеслись. Отсюда вам и более агрессивное копошение США в Индии, в особенности на рынке военной техники.
Проще говоря, Вашингтон воспринимает Дели как своего потенциального союзника в противостоянии с Пекином. Именно это и стало причиной появления мнения о временном союзе США и России против Китая, о котором мы писали выше.
Отсюда совершенно логично видна задача выдавливания России с индийского рынка вооружений, а в перспективе — вообще из сферы влияния на этот регион. Увы, но в настоящее время не мы являемся главной опасностью для американской демократии. Мы на вторых ролях. Лидеры массовки.
Что же предпринять Кремлю в этой ситуации? И тут не надо придумывать колесо. Всё уже придумано. Москва может стать прекрасной площадкой для переговоров по урегулированию конфликта. Лидеры обеих стран дорогу в Россию знают.
Кстати, единственный, кто может оказать негативное воздействие на процесс разведения индо-пакистанских боевых петухов по углам, как раз КНР. Мало того, что Пекин является союзником Исламабада, КНР ещё и имеет собственный интерес в Кашмире. О сложных отношениях с Дели и говорить не хочется.
Но насколько нужна Индии и Пакистану очередная война вообще?
А не нужна. И вот почему.
Может Пакистан отбить спорные территории силой оружия? Нет.
Может Индия дать соседу по рогам? Да. Но не станет этого делать.
Пакистан (как следует из предыдущих статей) – это бывшая индийская территория. Состоящая из беднейших штатов бывшей британской колонии. В Индии своих неимущих выше крыши, так что если кто-то и выиграл от создания Пакистана, так это Индия. Сбросить с шеи 200 миллионов – это не шутка. Это очень полезно для страны с населением в 1,5 миллиарда.
По сути, эти две страны, бывшие ранее одним целым, различаются именно по религиозному принципу. Мы писали, что и в Индии, и в Пакистане этнически живут одни и те же люди. Пенджабцы, пуштуны, синдхи, сарьяки, хиндустанцы, бенгальцы, тамилы, гуджаратцы и еще около 20 этносов.
Просто в Пакистан в основном переехали на ПМЖ мусульмане. А так – пойди найти пять отличий.
И совершенно понятно, что, как только ПДК мусульман в Пакистане превысила критическую отметку, тут же началась «помощь» от Саудовской Аравии и Катара. И начались те самые извечные спутники современного ислама в виде террористов, в том числе и смертников. Все просто, как мир.
Отсюда Индии территории Пакистана ну совершенно ни к чему. Своего хватает. Но увы, большая политика продолжает толкать страны в «объятия» друг друга.
И то, что происходило в прошлом веке, первая, вторая, третья индо-пакистанские войны, будет с переменным успехом продолжаться и сейчас. Но – без применения ЯО.
О применении ядерного оружия можно говорить сколько угодно. А применять…
Конечно, применять его не станут ни индийцы, ни пакистанцы. Более того, мы уверены, что, огрызнувшись и показав друг другу когти, стороны в очередной раз разойдутся по углам. Тем более что окрики от союзников наверняка последовали по соответствующим каналам.
Потому резюме будет таким:
1. Сомнительно, что Пакистан когда-нибудь достигнет такого уровня, чтобы на равных сражаться с Индией за свои интересы.
2. Сомнительно, что в Индии политики и военные деградируют до такой степени, чтобы победить Пакистан. Его, простите, кормить придется после победы.
3. Боевые действия, в которых, без сомнения, каждая из сторон заявит о своей победе, постепенно сойдут на нет.
4. Вместо военных начнут говорить дипломаты, и все вернется на круги своя.
5. Пункты с 1 по 4 можно повторять до бесконечности систематически и регулярно.
Больше всего почему-то уделяется вниманию «циферному» противостоянию вооруженных сил и флотом двух стран. Но здесь и так понятно, что подавляющее преимущество у Индии. И сразу же возникает вопрос: а почему, собственно, индийские силы, количественно превосходящие пакистанские втрое, да и по качеству настолько, насколько российское оружие круче китайского, не сметут в одночасье весь этот оружейный хлам, именуемый армией Пакистана?
Как мы считаем, просто потому, что это никому не надо.
Примитивный территориальный конфликт тут явно не вписывается как повод для обострения. Более полувека этой невнятной и вялотекущей войны, показывают, что обострение всегда кому-то очень нужно. Причем этот кто-то может находиться не только внутри Индии или Пакистана, но и вне этих стран.
Множество экспертов, в том числе и военных, сравнивают военный потенциал стран, анализируют возможности авиации, танковых войск, пехоты и спецназа. Особенно активно рассматривается возможность нанесения ограниченного ядерного удара той или иной стороной.
Последнее – глупейшая глупость.
Мир сегодня действительно стоит на пороге важных перемен. Но связано это будет не с применением ЯО. Главной опасностью ядерного оружия является не столько огромное количество жертв в районе применения, сколько слом устоявшегося мнения об "оружии судного дня". Связано это будет с изменением геополитической обстановки в регионе.
Увы, но человек устроен так, что воспринимает только собственное горе. Смерть одного, но близкого человека потрясает больше, чем трагедия в Хиросиме и Нагасаки. Цинично? Да. Но давайте будем честными хотя бы перед собой.
Сильно потрясли американцев тысячи убитых в Ираке? Европа оплакивает тысячи убитых украинцев? Мы горюем о погибших мирных жителях Сирии?
Можно, конечно, сказать «да», но это будет самое обычное лицемерие. Ну, действительно, что нам эти иракцы, сирийцы… Мы о русских на Донбассе потихоньку начинаем забывать, не то что там по сирийцам плакать.
«Мы» — это в первую очередь мир, в котором войны вроде нет. Мы выражаем дежурную озабоченность, глубокую скорбь, негодование и прочее. А вот ядерная бомба, которая может прилететь к нам, может убить наших родных и близких, действительно страшит.
Но вернемся к Индии и Пакистану. В большинстве аналитических статей о возможных военных действиях, авторы представляют гипотетический бой в виде "Курской битвы" между российским и китайским вооружением.
Индийские танки российского производства или индийского, но по лицензии, против пакистанских танков китайского производства или пакистанские, но по китайской лицензии.
Примерно такая же картина будет и в небе. Китайские самолеты против российских. Не важно, что произведены они на предприятиях Индии или Пакистана.
Вооружение армии техникой страны, с которой нет хороших отношений — несусветная глупость. Это понимают все. Даже собственное производство по лицензии не гарантирует автономности ВС. Модернизация все равно будет проводиться при помощи той страны, которая предоставила первоначальные технологии.
А теперь простой вопрос. Кого не хватает в этом раскладе сил? Кто лишен возможности влиять на политику Индии и Пакистана через армию? Через вооружение? Какая страна, возомнившая себя пупом Земли?
Согласитесь, дипломатия без реальной экономической или военной поддержки выглядит маломощным дистрофиком. Доброе слово и кольт эффективнее просто доброго слова.
И наоборот, наличие военной техники и вооружения является прекрасным показателем хороших отношений между странами. Не единственным, но важным.
Таким образом, обострение конфликта в Кашмире можно трактовать как гипотетический конфликт России и Китая. Кстати, многие недоумевают, как так произошло, что Россия и США в этой ситуации оказались в одной лодке.
Такая точка зрения имеет право на существование. Только зачем это Москве и Пекину? Наши отношения сегодня вполне дружеские. А иметь союзниками Соединенные Штаты себе дороже. Конечно, учитывая их "верность своему слову" и желание выполнять международные договоры.
Теперь отойдем чуть в сторону. История современного мира ясно показывает нам, что большинство националистических или религиозных группировок в различных странах мира "находятся в работе" в спецслужбах США.
Те факты, что становятся известными со временем, это только подтверждают. Наверное, пакистанские группировки не исключение. А учитывая давние отношения с нашими службами, со времен войны в Афганистане – только подтверждение того.
Итак, боевики, которые базируются на территории, контролируемой Пакистаном, проводят теракт против индийских полицейских.
В ответ индийские ВВС наносят удар по территории Кашмира, где находится лагерь боевиков. Не по пакистанской армии, заметьте, а по боевикам. Дальше больше. Если рассматривать боевые действия, которые начались после этой акции, то возникает ощущение, что "никто не хотел воевать".
Для полноты картинки стоит еще добавить начавшиеся переговоры между США и Северной Кореей во Вьетнаме. Вроде бы отдельное действие, но…
Попытка Трампа перетянуть на свою сторону лидера Северной Кореи не увенчались успехом. Ким Чен Ын, судя по результатам встречи, не отказался от тесного сотрудничества с КНР. Таким образом, Трамп своими действиями сыграл на стороне Пекина. Получилось гораздо хуже, чем было до переговоров. КНДР и Пакистан стали достаточно серьезной победой КНР.
Итак, задача США в регионе видна невооруженным взглядом. Во-первых, необходимо столкнуть лбами Россию и Китай (в первую очередь Китай) через их союзников. Тут все понятно. В обеих странах роль военных в управлении государством достаточно сильная. Особенно это касается Пакистана, где военные в основном и правят.
В среде военных достаточно сторонников радикальных действий. Опять же, с обеих сторон. Но генералы и старшие офицеры армии прекрасно понимают и то, что разрастание конфликта приведет к огромным потерям. Ну и как следствие — возможный передел власти. Терять же власть не хочется никому по обе стороны границы.
Кстати, по нашему мнению, именно по этой причине мы видим затухание активных боевых действий. Обе армии повернули головы в сторону партнеров и ждут их решения. Именно эти решения и решат судьбу конфликта.
Во-вторых, потеря Пакистана, который ушел в сторону КНР лет десять назад, серьезно ослабила позиции США в этом регионе. Подозреваем, что в Штатах даже не могли представить себе, как все будет развиваться, когда начали танцульки с Индией имея в перспективе ослабление Китая.
Но факт, что Пакистан моментально сменил вектор дружбы на китайский и события понеслись. Отсюда вам и более агрессивное копошение США в Индии, в особенности на рынке военной техники.
Проще говоря, Вашингтон воспринимает Дели как своего потенциального союзника в противостоянии с Пекином. Именно это и стало причиной появления мнения о временном союзе США и России против Китая, о котором мы писали выше.
Отсюда совершенно логично видна задача выдавливания России с индийского рынка вооружений, а в перспективе — вообще из сферы влияния на этот регион. Увы, но в настоящее время не мы являемся главной опасностью для американской демократии. Мы на вторых ролях. Лидеры массовки.
Что же предпринять Кремлю в этой ситуации? И тут не надо придумывать колесо. Всё уже придумано. Москва может стать прекрасной площадкой для переговоров по урегулированию конфликта. Лидеры обеих стран дорогу в Россию знают.
Кстати, единственный, кто может оказать негативное воздействие на процесс разведения индо-пакистанских боевых петухов по углам, как раз КНР. Мало того, что Пекин является союзником Исламабада, КНР ещё и имеет собственный интерес в Кашмире. О сложных отношениях с Дели и говорить не хочется.
Но насколько нужна Индии и Пакистану очередная война вообще?
А не нужна. И вот почему.
Может Пакистан отбить спорные территории силой оружия? Нет.
Может Индия дать соседу по рогам? Да. Но не станет этого делать.
Пакистан (как следует из предыдущих статей) – это бывшая индийская территория. Состоящая из беднейших штатов бывшей британской колонии. В Индии своих неимущих выше крыши, так что если кто-то и выиграл от создания Пакистана, так это Индия. Сбросить с шеи 200 миллионов – это не шутка. Это очень полезно для страны с населением в 1,5 миллиарда.
По сути, эти две страны, бывшие ранее одним целым, различаются именно по религиозному принципу. Мы писали, что и в Индии, и в Пакистане этнически живут одни и те же люди. Пенджабцы, пуштуны, синдхи, сарьяки, хиндустанцы, бенгальцы, тамилы, гуджаратцы и еще около 20 этносов.
Просто в Пакистан в основном переехали на ПМЖ мусульмане. А так – пойди найти пять отличий.
И совершенно понятно, что, как только ПДК мусульман в Пакистане превысила критическую отметку, тут же началась «помощь» от Саудовской Аравии и Катара. И начались те самые извечные спутники современного ислама в виде террористов, в том числе и смертников. Все просто, как мир.
Отсюда Индии территории Пакистана ну совершенно ни к чему. Своего хватает. Но увы, большая политика продолжает толкать страны в «объятия» друг друга.
И то, что происходило в прошлом веке, первая, вторая, третья индо-пакистанские войны, будет с переменным успехом продолжаться и сейчас. Но – без применения ЯО.
О применении ядерного оружия можно говорить сколько угодно. А применять…
Конечно, применять его не станут ни индийцы, ни пакистанцы. Более того, мы уверены, что, огрызнувшись и показав друг другу когти, стороны в очередной раз разойдутся по углам. Тем более что окрики от союзников наверняка последовали по соответствующим каналам.
Потому резюме будет таким:
1. Сомнительно, что Пакистан когда-нибудь достигнет такого уровня, чтобы на равных сражаться с Индией за свои интересы.
2. Сомнительно, что в Индии политики и военные деградируют до такой степени, чтобы победить Пакистан. Его, простите, кормить придется после победы.
3. Боевые действия, в которых, без сомнения, каждая из сторон заявит о своей победе, постепенно сойдут на нет.
4. Вместо военных начнут говорить дипломаты, и все вернется на круги своя.
5. Пункты с 1 по 4 можно повторять до бесконечности систематически и регулярно.
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