Боевая летопись 1-й Конной. Ч. 1. Перехваченный приказ Будённого
Наиболее мощное оперативное объединение красной конницы — 1-я Конная армия — создано решением РВС РСФСР 17. 11. 1919 г. Объединение формировалось на базе 3-х кавалерийских дивизий (4-я, 6-я и 11-я) 1-го кавалерийского корпуса С. М. Буденного. В январе следующего года в состав армии включена и 14-я кавалерийская дивизия. В структуру армии также входили автобронеотряд, 4 бронепоезда и др. части. В некоторых операциях в оперативное подчинение 1-й Конной передавались стрелковые и кавалерийские дивизии, а в марте 1920 г. – аж целый 2-й кавалерийский корпус.
Ярким подтверждением ударной роли 1-й Конной армии в ходе Гражданской войны на юге России являются события, которые рассмотрим ниже.
И начнем с боевых действий под Воронежем и Касторной 16 октября — 15 ноября 1919 г. – когда армии еще не было, а был 1-й Конный корпус Буденного.
К 16-му октября 1919 г. инициатива находилась еще в руках белых войск, продолжавших Поход на Москву.
В свете этой обстановки вытекали основные оперативные задачи красных, которые сводились к тому, чтобы: 1) остановить лобовые атаки Добровольческой армии; 2) ликвидировать разрыв, образовавшийся между фронтами красных 13-й и 8-й армий, и 3) устранить угрозу со стороны белой конницы из района г. Воронеж.
Когда Конный корпус Буденного подошел к ст. Графская, Рыкань, Тулиново, то перед ним в районе Воронежа сконцентрировалось два конных корпуса и около двух пехотных полков белых, имевших целью нанести удар корпусу и правому флангу 8-й армии.
С. М. Буденный
Буденный из района ст. Усть-Медведевская, до сосредоточения в районе Воронежа, совершил форсированный марш на расстояние около 500 километров. По пути своего движения, в районе Калач, ст. Казанская, на стыке 8-й и 9-й армий, он разбил конную группу генерала Савельева и ликвидировал угрозу, надвигавшуюся со стороны последней стыку 8-й и 9-й армий. После выхода в район ст. Графская, Усмань, Собакино, ст. Тулинова, корпус получил задачу разгромить конницу генерала Шкуро — следовательно, оперативные задачи, которые стояли перед всем Южным фронтом, легли на плечи конницы.
Для выполнения задачи фронтового значения ей нужна была серьезная подготовка. Требовалось привести части в порядок и дать им отдых, а затем, подготовившись, перейти в решительное наступление против белой кавалерии.
В это время конный корпус Шкуро в районе ст. Тулиново атаковал красную 12-ю стрелковую дивизию, вынудив последнюю к отходу на восток. Образовавшаяся брешь между 13-й и 8-й красными армиями давала коннице Шкуро полную свободу для действий в северном направлении.
Командир 3-го Кубанского корпуса и командующий конной группой из 3-го Кубанского и 4-го Донского корпусов генерал-лейтенант А. Г. Шкуро
Из обстановки, сложившейся к 16-му октября для красной и белой конницы, было видно, что под г. Воронежем предстоит единоборство, результат которого в огромной степени определял дальнейший ход событий на Южном фронте. Этим единоборством определялось и удержание стратегической инициативы.
Т. к. белые глубоким клином врезались в линию Южного фронта по направлению Орел — Тула, естественные водные преграды — р. Воронеж и р. Дон — представляли собой важные оборонительные рубежи. Т. о., перед красной конницей в процессе боевых действий стояли задачи и по форсированию этих водных преград.
Форсирование же в осеннюю погоду, при отсутствии мостов и инженерных средств, являлось трудным делом – особенно для кавалерии.
Основным операционным направлением для действий конницы, в свете тех задач, которые Южный фронт ставил перед Конным корпусом, являлось оперативное направление, идущее по наикратчайшему пути в тыл белым — через г. Воронеж на ст. Касторная.
Захват г. Воронежа, ст. Касторная, удары красной конницы в этом направлении как бы срезали клин войск белых в районе г. Орла. Этим создавалась также угроза глубокому тылу наступающей на Москву группировки.
В период действий буденовской конницы с 15 октября по 16 ноября соотношение сил сторон складывалось следующим образом.
В момент занятия г. Воронеж.
Красная сторона: 4-я и 6-я кавалерийские дивизии Конного корпуса, конные подразделения 8-й армии, которые были приданы корпусу, железнодорожная стрелковая бригада, которую Буденный подчинил себе, и две бронеплощадки — сабель около 5,5 тыс., штыков 594, пулеметов 180, орудий 26.
Белые: корпус Шкуро насчитывал до 5 тыс. сабель, около двух полков пехоты, 5 — 7 бронепоездов, корпус Мамонтова в составе двух кавалерийских дивизий имел 3 — 4 тыс. сабель. Общее командование конницей было возложено на генерала Шкуро, но, несмотря на его приказ, требовавший совместных действий для разгрома корпуса Буденного, действия белых были разрозненными.
В период боев (с 24 октября по 16 ноября) в районе Землянск — ст. Касторная.
Красные — Конный корпус Буденного плюс 11-я кавалерийская дивизия, которая к 5-му ноября прибыла в район Землянска, кавалерийская бригада, сформированная из конных частей, оперирующих в это время в данном районе (Украинский кавалерийский полк и группа Филиппова), всего 7,5 тыс. сабель, около 200 пулеметов и 26 орудий.
На стороне белых в момент форсирования р. Дон принимали участие в бою конные корпуса Шкуро и Мамонтова с 9-й кавалерийской бригадой, пехотные Марковская, Алексеевская и генерала Постовского дивизии, которые были переброшены за счет ослабления своего участка перед фронтом красных 8-й и 13-й армий. На железнодорожной линии Елец, Касторная, ст. Оскол-Касторная-Нижнедевицк курсировали 7 бронепоездов. В район Касторной было переброшено 3 танка.
Таким образом, преимущество в соотношении сил в под ст. Касторная было на стороне белых — как в коннице и пехоте, так и в технике.
Несмотря на это, боевые действия Конного корпуса Буденного против соединений Шкуро и Мамонтова на подступах к Воронежу, в районе Землянска и у ст. Касторная были решающими не только дня конницы обеих сторон, но и для армейских и фронтовых командований.
Успехи и неудачи общевойсковых соединений и объединений, в особенности войск 8-й армии, отражались на боевых действиях Конного корпуса: за Конным корпусом тянулся правый фланг 8-й армии, и как только ослабевал натиск ее пехоты, белые усиливались на буденовском фронте.
Борьба красной конницы в этой операции делится на 3 ключевых этапа боевых действий.
1-й этап — боевые действия под г. Воронежем;
2-й этап — форсирование р. Дон и бои в районе Землянска.
3-й этап — десятидневные бои под ст. Касторная.
Потеря этих пунктов и оборонительного рубежа по р. Дон имела стратегическое значение для Добровольческой и Донской армий Вооруженных Сил Юга России (ВСЮР).
На первом этапе Конный корпус Буденного 14 — 15 октября, после боя с частями белых корпусов, временно перешел к обороне — что было вызвано переутомлением частей, необходимостью подготовки их к активным действиям, ненастной погодой и неясностью общей и частной обстановки, которая складывалась к 16-му октября.
Но приказ на оборону Конным корпусом понимался как маневр, дающий возможность последующего перехода в контрнаступление.
Конный корпус Шкуро действовал в северо-восточном направлении — в образовавшемся разрыве между 8-й и 13-й армиями. Он намеревался двигаться на Москву, но, вследствие появления перед ним Конного корпуса Буденного, получил задачу во взаимодействии с конным корпусом Мамонтова разбить кавалерию красных.
Соединения Шкуро и Мамонтова сосредоточились в районе Сомово, Усмань, Собакино, Воронеж и Рогачевка. По линиям железных дорог Воронеж — ст. Графская — ст. Отрожка — ст. Лиски курсировали 5 бронепоездов.
Не зная точного местонахождения Конного корпуса Буденного, корпус Шкуро, оставаясь в районе сосредоточения, усиленно вел разведку в восточном и южном направлениях – и 17 — 18 октября произошли бои передовых разведывательных частей обеих сторон. Интересно, что в это время штабы Конного корпуса и 4-й кавалерийской дивизии реализовали эффективные действия по радиоразведке: было организовано подслушивание телеграфных аппаратов белых, подключение к проводной связи штаба корпуса Шкуро, который находился в г. Воронеже, и частей, расположенных в Сомове. Белым был передан ложный приказ Буденного, ориентирующий Шкуро о наступлении по направлению ст. Лиски — в то время как на самом деле удар намечался по Воронежу с северо-востока.
Эта военная хитрость вводит в заблуждение корпус генерала Шкуро. «Перехваченный приказ Буденного» был белыми принят за действительный – это повлияло и на то, что большинство бронепоездов (из пяти — три), курсировали на линии Отрожка — ст. Лиски, и также сказалось на действиях конного корпуса Мамонтова юго-восточнее г. Воронежа, несвоевременно подошедшего к полю боя.
С рассветом 19-го октября белые в составе 12-ти полков конницы и полка пехоты перешли в наступление из района Сомово, Бабякино, Усмань, Собакино, а к вечеру и из района Рогачевка. Западнее д. Хреновое белые захватили сторожевую заставу, атаковав селение. Начдив 6-й кавалерийской дивизии Апанасенко с частями 2-й кавалерийской бригады двинулся на помощь частям 1-й кавалерийской бригады, удерживающей переправы.
В это же время 2-я кавалерийская бригада 4-й кавалерийской дивизии, обнаружив движение из района Бабякино на Хреновое и услышав в 7 часов сильный бой в районе 6-й кавалерийской дивизии, выдвинула 21-й кавалерийский полк из Горки на Хреновое, а 22-й кавалерийский полк занял позицию в трех километрах западнее Горки.
Начдив-4 Городовиков решает, оставив 3-ю бригаду в районе Тресвятское — Горки, двумя бригадами перейти в контрнаступление по направлению Бабякино — с целью уничтожить конницу белых, наступающую на Хреновое.
Решение Буденного сводилось к тому, чтобы разгромить конницу Шкуро совместными действиями 4-й и 6-й кавалерийских дивизий в районе Бабякино-Усмань-Собакино, конными частями 8-й армии, располагавшимися в Тресвятское, прикрыть операцию с севера, а затем отрезать бронепоезда, курсирующие от ст. Отрожка на север и юг, и на плечах белых захватить переправы через р. Воронеж — овладев Воронежем.
В результате перехода в контрнаступление всех сил Конного корпуса, одна кавалерийская дивизия Шкуро попадает в клещи между 4-й и 6-й кавалерийскими дивизиями — отойдя на Воронеж, прикрываясь бронепоездами. Развивая успех, 4-я кавалерийская дивизия захватывает Сомово, достигает ст. Отрожка, где уничтожает батальон пехоты, в то время как 6-я кавалерийская дивизия отбрасывает отходящую белую конницу к Воронежу.
Сильный артиллерийский огонь 5-ти бронепоездов и движение из района Рогачевка до дивизии конницы создавали угрозу флангу красных. Наступление темноты и водная преграда р. Воронеж также не дали им в этот день развить успех и занять г. Воронеж. Но первый чувствительный удар конному корпусу Шкуро был нанесен, и инициатива перешла к Буденному.
За 19-е октября Конным корпусом были захвачены бронепоезд «Генерал Гусельщиков», бронеплощадка «Азовец», 2 исправных паровоза, около 50-ти пулеметов, 4 орудия и 3 зарядных ящика, винтовки, патроны, взяты пленные.
Потерпев неудачу в районе Усмань – Собакино и уничтожив все переправы, корпус Шкуро уходит за р. Воронеж и занимает оборонительную позицию по ее правому берегу — на линии Ромонь, Чертовицкое, Воронеж, Шилово.
1-й Конный корпус под Воронежем.
20-го октября Буденный решает на участке Чертовицкое — Воронеж форсировать р. Воронеж и выйти на линию Подгорное, Ниж. Малышев — в 9-ти км северо-западнее и 13-ти км юго-западнее г. Воронеж. Но безуспешно.
Продолжение следует...
Ярким подтверждением ударной роли 1-й Конной армии в ходе Гражданской войны на юге России являются события, которые рассмотрим ниже.
И начнем с боевых действий под Воронежем и Касторной 16 октября — 15 ноября 1919 г. – когда армии еще не было, а был 1-й Конный корпус Буденного.
К 16-му октября 1919 г. инициатива находилась еще в руках белых войск, продолжавших Поход на Москву.
В свете этой обстановки вытекали основные оперативные задачи красных, которые сводились к тому, чтобы: 1) остановить лобовые атаки Добровольческой армии; 2) ликвидировать разрыв, образовавшийся между фронтами красных 13-й и 8-й армий, и 3) устранить угрозу со стороны белой конницы из района г. Воронеж.
Когда Конный корпус Буденного подошел к ст. Графская, Рыкань, Тулиново, то перед ним в районе Воронежа сконцентрировалось два конных корпуса и около двух пехотных полков белых, имевших целью нанести удар корпусу и правому флангу 8-й армии.
С. М. Буденный
Буденный из района ст. Усть-Медведевская, до сосредоточения в районе Воронежа, совершил форсированный марш на расстояние около 500 километров. По пути своего движения, в районе Калач, ст. Казанская, на стыке 8-й и 9-й армий, он разбил конную группу генерала Савельева и ликвидировал угрозу, надвигавшуюся со стороны последней стыку 8-й и 9-й армий. После выхода в район ст. Графская, Усмань, Собакино, ст. Тулинова, корпус получил задачу разгромить конницу генерала Шкуро — следовательно, оперативные задачи, которые стояли перед всем Южным фронтом, легли на плечи конницы.
Для выполнения задачи фронтового значения ей нужна была серьезная подготовка. Требовалось привести части в порядок и дать им отдых, а затем, подготовившись, перейти в решительное наступление против белой кавалерии.
В это время конный корпус Шкуро в районе ст. Тулиново атаковал красную 12-ю стрелковую дивизию, вынудив последнюю к отходу на восток. Образовавшаяся брешь между 13-й и 8-й красными армиями давала коннице Шкуро полную свободу для действий в северном направлении.
Командир 3-го Кубанского корпуса и командующий конной группой из 3-го Кубанского и 4-го Донского корпусов генерал-лейтенант А. Г. Шкуро
Из обстановки, сложившейся к 16-му октября для красной и белой конницы, было видно, что под г. Воронежем предстоит единоборство, результат которого в огромной степени определял дальнейший ход событий на Южном фронте. Этим единоборством определялось и удержание стратегической инициативы.
Т. к. белые глубоким клином врезались в линию Южного фронта по направлению Орел — Тула, естественные водные преграды — р. Воронеж и р. Дон — представляли собой важные оборонительные рубежи. Т. о., перед красной конницей в процессе боевых действий стояли задачи и по форсированию этих водных преград.
Форсирование же в осеннюю погоду, при отсутствии мостов и инженерных средств, являлось трудным делом – особенно для кавалерии.
Основным операционным направлением для действий конницы, в свете тех задач, которые Южный фронт ставил перед Конным корпусом, являлось оперативное направление, идущее по наикратчайшему пути в тыл белым — через г. Воронеж на ст. Касторная.
Захват г. Воронежа, ст. Касторная, удары красной конницы в этом направлении как бы срезали клин войск белых в районе г. Орла. Этим создавалась также угроза глубокому тылу наступающей на Москву группировки.
В период действий буденовской конницы с 15 октября по 16 ноября соотношение сил сторон складывалось следующим образом.
В момент занятия г. Воронеж.
Красная сторона: 4-я и 6-я кавалерийские дивизии Конного корпуса, конные подразделения 8-й армии, которые были приданы корпусу, железнодорожная стрелковая бригада, которую Буденный подчинил себе, и две бронеплощадки — сабель около 5,5 тыс., штыков 594, пулеметов 180, орудий 26.
Белые: корпус Шкуро насчитывал до 5 тыс. сабель, около двух полков пехоты, 5 — 7 бронепоездов, корпус Мамонтова в составе двух кавалерийских дивизий имел 3 — 4 тыс. сабель. Общее командование конницей было возложено на генерала Шкуро, но, несмотря на его приказ, требовавший совместных действий для разгрома корпуса Буденного, действия белых были разрозненными.
В период боев (с 24 октября по 16 ноября) в районе Землянск — ст. Касторная.
Красные — Конный корпус Буденного плюс 11-я кавалерийская дивизия, которая к 5-му ноября прибыла в район Землянска, кавалерийская бригада, сформированная из конных частей, оперирующих в это время в данном районе (Украинский кавалерийский полк и группа Филиппова), всего 7,5 тыс. сабель, около 200 пулеметов и 26 орудий.
На стороне белых в момент форсирования р. Дон принимали участие в бою конные корпуса Шкуро и Мамонтова с 9-й кавалерийской бригадой, пехотные Марковская, Алексеевская и генерала Постовского дивизии, которые были переброшены за счет ослабления своего участка перед фронтом красных 8-й и 13-й армий. На железнодорожной линии Елец, Касторная, ст. Оскол-Касторная-Нижнедевицк курсировали 7 бронепоездов. В район Касторной было переброшено 3 танка.
Таким образом, преимущество в соотношении сил в под ст. Касторная было на стороне белых — как в коннице и пехоте, так и в технике.
Несмотря на это, боевые действия Конного корпуса Буденного против соединений Шкуро и Мамонтова на подступах к Воронежу, в районе Землянска и у ст. Касторная были решающими не только дня конницы обеих сторон, но и для армейских и фронтовых командований.
Успехи и неудачи общевойсковых соединений и объединений, в особенности войск 8-й армии, отражались на боевых действиях Конного корпуса: за Конным корпусом тянулся правый фланг 8-й армии, и как только ослабевал натиск ее пехоты, белые усиливались на буденовском фронте.
Борьба красной конницы в этой операции делится на 3 ключевых этапа боевых действий.
1-й этап — боевые действия под г. Воронежем;
2-й этап — форсирование р. Дон и бои в районе Землянска.
3-й этап — десятидневные бои под ст. Касторная.
Потеря этих пунктов и оборонительного рубежа по р. Дон имела стратегическое значение для Добровольческой и Донской армий Вооруженных Сил Юга России (ВСЮР).
На первом этапе Конный корпус Буденного 14 — 15 октября, после боя с частями белых корпусов, временно перешел к обороне — что было вызвано переутомлением частей, необходимостью подготовки их к активным действиям, ненастной погодой и неясностью общей и частной обстановки, которая складывалась к 16-му октября.
Но приказ на оборону Конным корпусом понимался как маневр, дающий возможность последующего перехода в контрнаступление.
Конный корпус Шкуро действовал в северо-восточном направлении — в образовавшемся разрыве между 8-й и 13-й армиями. Он намеревался двигаться на Москву, но, вследствие появления перед ним Конного корпуса Буденного, получил задачу во взаимодействии с конным корпусом Мамонтова разбить кавалерию красных.
Соединения Шкуро и Мамонтова сосредоточились в районе Сомово, Усмань, Собакино, Воронеж и Рогачевка. По линиям железных дорог Воронеж — ст. Графская — ст. Отрожка — ст. Лиски курсировали 5 бронепоездов.
Не зная точного местонахождения Конного корпуса Буденного, корпус Шкуро, оставаясь в районе сосредоточения, усиленно вел разведку в восточном и южном направлениях – и 17 — 18 октября произошли бои передовых разведывательных частей обеих сторон. Интересно, что в это время штабы Конного корпуса и 4-й кавалерийской дивизии реализовали эффективные действия по радиоразведке: было организовано подслушивание телеграфных аппаратов белых, подключение к проводной связи штаба корпуса Шкуро, который находился в г. Воронеже, и частей, расположенных в Сомове. Белым был передан ложный приказ Буденного, ориентирующий Шкуро о наступлении по направлению ст. Лиски — в то время как на самом деле удар намечался по Воронежу с северо-востока.
Эта военная хитрость вводит в заблуждение корпус генерала Шкуро. «Перехваченный приказ Буденного» был белыми принят за действительный – это повлияло и на то, что большинство бронепоездов (из пяти — три), курсировали на линии Отрожка — ст. Лиски, и также сказалось на действиях конного корпуса Мамонтова юго-восточнее г. Воронежа, несвоевременно подошедшего к полю боя.
С рассветом 19-го октября белые в составе 12-ти полков конницы и полка пехоты перешли в наступление из района Сомово, Бабякино, Усмань, Собакино, а к вечеру и из района Рогачевка. Западнее д. Хреновое белые захватили сторожевую заставу, атаковав селение. Начдив 6-й кавалерийской дивизии Апанасенко с частями 2-й кавалерийской бригады двинулся на помощь частям 1-й кавалерийской бригады, удерживающей переправы.
В это же время 2-я кавалерийская бригада 4-й кавалерийской дивизии, обнаружив движение из района Бабякино на Хреновое и услышав в 7 часов сильный бой в районе 6-й кавалерийской дивизии, выдвинула 21-й кавалерийский полк из Горки на Хреновое, а 22-й кавалерийский полк занял позицию в трех километрах западнее Горки.
Начдив-4 Городовиков решает, оставив 3-ю бригаду в районе Тресвятское — Горки, двумя бригадами перейти в контрнаступление по направлению Бабякино — с целью уничтожить конницу белых, наступающую на Хреновое.
Решение Буденного сводилось к тому, чтобы разгромить конницу Шкуро совместными действиями 4-й и 6-й кавалерийских дивизий в районе Бабякино-Усмань-Собакино, конными частями 8-й армии, располагавшимися в Тресвятское, прикрыть операцию с севера, а затем отрезать бронепоезда, курсирующие от ст. Отрожка на север и юг, и на плечах белых захватить переправы через р. Воронеж — овладев Воронежем.
В результате перехода в контрнаступление всех сил Конного корпуса, одна кавалерийская дивизия Шкуро попадает в клещи между 4-й и 6-й кавалерийскими дивизиями — отойдя на Воронеж, прикрываясь бронепоездами. Развивая успех, 4-я кавалерийская дивизия захватывает Сомово, достигает ст. Отрожка, где уничтожает батальон пехоты, в то время как 6-я кавалерийская дивизия отбрасывает отходящую белую конницу к Воронежу.
Сильный артиллерийский огонь 5-ти бронепоездов и движение из района Рогачевка до дивизии конницы создавали угрозу флангу красных. Наступление темноты и водная преграда р. Воронеж также не дали им в этот день развить успех и занять г. Воронеж. Но первый чувствительный удар конному корпусу Шкуро был нанесен, и инициатива перешла к Буденному.
За 19-е октября Конным корпусом были захвачены бронепоезд «Генерал Гусельщиков», бронеплощадка «Азовец», 2 исправных паровоза, около 50-ти пулеметов, 4 орудия и 3 зарядных ящика, винтовки, патроны, взяты пленные.
Потерпев неудачу в районе Усмань – Собакино и уничтожив все переправы, корпус Шкуро уходит за р. Воронеж и занимает оборонительную позицию по ее правому берегу — на линии Ромонь, Чертовицкое, Воронеж, Шилово.
1-й Конный корпус под Воронежем.
20-го октября Буденный решает на участке Чертовицкое — Воронеж форсировать р. Воронеж и выйти на линию Подгорное, Ниж. Малышев — в 9-ти км северо-западнее и 13-ти км юго-западнее г. Воронеж. Но безуспешно.
Продолжение следует...
- Автор:
- Олейников Алексей
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