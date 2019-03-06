Боевая летопись 1-й Конной. Ч. 1. Перехваченный приказ Будённого

Наиболее мощное оперативное объединение красной конницы — 1-я Конная армия — создано решением РВС РСФСР 17. 11. 1919 г. Объединение формировалось на базе 3-х кавалерийских дивизий (4-я, 6-я и 11-я) 1-го кавалерийского корпуса С. М. Буденного. В январе следующего года в состав армии включена и 14-я кавалерийская дивизия. В структуру армии также входили автобронеотряд, 4 бронепоезда и др. части. В некоторых операциях в оперативное подчинение 1-й Конной передавались стрелковые и кавалерийские дивизии, а в марте 1920 г. – аж целый 2-й кавалерийский корпус.Ярким подтверждением ударной роли 1-й Конной армии в ходе Гражданской войны на юге России являются события, которые рассмотрим ниже.И начнем с боевых действий под Воронежем и Касторной 16 октября — 15 ноября 1919 г. – когда армии еще не было, а был 1-й Конный корпус Буденного.К 16-му октября 1919 г. инициатива находилась еще в руках белых войск, продолжавших Поход на Москву.В свете этой обстановки вытекали основные оперативные задачи красных, которые сводились к тому, чтобы: 1) остановить лобовые атаки Добровольческой армии; 2) ликвидировать разрыв, образовавшийся между фронтами красных 13-й и 8-й армий, и 3) устранить угрозу со стороны белой конницы из района г. Воронеж.Когда Конный корпус Буденного подошел к ст. Графская, Рыкань, Тулиново, то перед ним в районе Воронежа сконцентрировалось два конных корпуса и около двух пехотных полков белых, имевших целью нанести удар корпусу и правому флангу 8-й армии.Буденный из района ст. Усть-Медведевская, до сосредоточения в районе Воронежа, совершил форсированный марш на расстояние около 500 километров. По пути своего движения, в районе Калач, ст. Казанская, на стыке 8-й и 9-й армий, он разбил конную группу генерала Савельева и ликвидировал угрозу, надвигавшуюся со стороны последней стыку 8-й и 9-й армий. После выхода в район ст. Графская, Усмань, Собакино, ст. Тулинова, корпус получил задачу разгромить конницу генерала Шкуро — следовательно, оперативные задачи, которые стояли перед всем Южным фронтом, легли на плечи конницы.Для выполнения задачи фронтового значения ей нужна была серьезная подготовка. Требовалось привести части в порядок и дать им отдых, а затем, подготовившись, перейти в решительное наступление против белой кавалерии.В это время конный корпус Шкуро в районе ст. Тулиново атаковал красную 12-ю стрелковую дивизию, вынудив последнюю к отходу на восток. Образовавшаяся брешь между 13-й и 8-й красными армиями давала коннице Шкуро полную свободу для действий в северном направлении.Из обстановки, сложившейся к 16-му октября для красной и белой конницы, было видно, что под г. Воронежем предстоит единоборство, результат которого в огромной степени определял дальнейший ход событий на Южном фронте. Этим единоборством определялось и удержание стратегической инициативы.Т. к. белые глубоким клином врезались в линию Южного фронта по направлению Орел — Тула, естественные водные преграды — р. Воронеж и р. Дон — представляли собой важные оборонительные рубежи. Т. о., перед красной конницей в процессе боевых действий стояли задачи и по форсированию этих водных преград.Форсирование же в осеннюю погоду, при отсутствии мостов и инженерных средств, являлось трудным делом – особенно для кавалерии.Основным операционным направлением для действий конницы, в свете тех задач, которые Южный фронт ставил перед Конным корпусом, являлось оперативное направление, идущее по наикратчайшему пути в тыл белым — через г. Воронеж на ст. Касторная.Захват г. Воронежа, ст. Касторная, удары красной конницы в этом направлении как бы срезали клин войск белых в районе г. Орла. Этим создавалась также угроза глубокому тылу наступающей на Москву группировки.В период действий буденовской конницы с 15 октября по 16 ноября соотношение сил сторон складывалось следующим образом.В момент занятия г. Воронеж.Красная сторона: 4-я и 6-я кавалерийские дивизии Конного корпуса, конные подразделения 8-й армии, которые были приданы корпусу, железнодорожная стрелковая бригада, которую Буденный подчинил себе, и две бронеплощадки — сабель около 5,5 тыс., штыков 594, пулеметов 180, орудий 26.Белые: корпус Шкуро насчитывал до 5 тыс. сабель, около двух полков пехоты, 5 — 7 бронепоездов, корпус Мамонтова в составе двух кавалерийских дивизий имел 3 — 4 тыс. сабель. Общее командование конницей было возложено на генерала Шкуро, но, несмотря на его приказ, требовавший совместных действий для разгрома корпуса Буденного, действия белых были разрозненными.В период боев (с 24 октября по 16 ноября) в районе Землянск — ст. Касторная.Красные — Конный корпус Буденного плюс 11-я кавалерийская дивизия, которая к 5-му ноября прибыла в район Землянска, кавалерийская бригада, сформированная из конных частей, оперирующих в это время в данном районе (Украинский кавалерийский полк и группа Филиппова), всего 7,5 тыс. сабель, около 200 пулеметов и 26 орудий.На стороне белых в момент форсирования р. Дон принимали участие в бою конные корпуса Шкуро и Мамонтова с 9-й кавалерийской бригадой, пехотные Марковская, Алексеевская и генерала Постовского дивизии, которые были переброшены за счет ослабления своего участка перед фронтом красных 8-й и 13-й армий. На железнодорожной линии Елец, Касторная, ст. Оскол-Касторная-Нижнедевицк курсировали 7 бронепоездов. В район Касторной было переброшено 3 танка.Таким образом, преимущество в соотношении сил в под ст. Касторная было на стороне белых — как в коннице и пехоте, так и в технике.Несмотря на это, боевые действия Конного корпуса Буденного против соединений Шкуро и Мамонтова на подступах к Воронежу, в районе Землянска и у ст. Касторная были решающими не только дня конницы обеих сторон, но и для армейских и фронтовых командований.Успехи и неудачи общевойсковых соединений и объединений, в особенности войск 8-й армии, отражались на боевых действиях Конного корпуса: за Конным корпусом тянулся правый фланг 8-й армии, и как только ослабевал натиск ее пехоты, белые усиливались на буденовском фронте.Борьба красной конницы в этой операции делится на 3 ключевых этапа боевых действий.1-й этап — боевые действия под г. Воронежем;2-й этап — форсирование р. Дон и бои в районе Землянска.3-й этап — десятидневные бои под ст. Касторная.Потеря этих пунктов и оборонительного рубежа по р. Дон имела стратегическое значение для Добровольческой и Донской армий Вооруженных Сил Юга России (ВСЮР).На первом этапе Конный корпус Буденного 14 — 15 октября, после боя с частями белых корпусов, временно перешел к обороне — что было вызвано переутомлением частей, необходимостью подготовки их к активным действиям, ненастной погодой и неясностью общей и частной обстановки, которая складывалась к 16-му октября.Но приказ на оборону Конным корпусом понимался как маневр, дающий возможность последующего перехода в контрнаступление.Конный корпус Шкуро действовал в северо-восточном направлении — в образовавшемся разрыве между 8-й и 13-й армиями. Он намеревался двигаться на Москву, но, вследствие появления перед ним Конного корпуса Буденного, получил задачу во взаимодействии с конным корпусом Мамонтова разбить кавалерию красных.Соединения Шкуро и Мамонтова сосредоточились в районе Сомово, Усмань, Собакино, Воронеж и Рогачевка. По линиям железных дорог Воронеж — ст. Графская — ст. Отрожка — ст. Лиски курсировали 5 бронепоездов.Не зная точного местонахождения Конного корпуса Буденного, корпус Шкуро, оставаясь в районе сосредоточения, усиленно вел разведку в восточном и южном направлениях – и 17 — 18 октября произошли бои передовых разведывательных частей обеих сторон. Интересно, что в это время штабы Конного корпуса и 4-й кавалерийской дивизии реализовали эффективные действия по радиоразведке: было организовано подслушивание телеграфных аппаратов белых, подключение к проводной связи штаба корпуса Шкуро, который находился в г. Воронеже, и частей, расположенных в Сомове. Белым был передан ложный приказ Буденного, ориентирующий Шкуро о наступлении по направлению ст. Лиски — в то время как на самом деле удар намечался по Воронежу с северо-востока.Эта военная хитрость вводит в заблуждение корпус генерала Шкуро. «Перехваченный приказ Буденного» был белыми принят за действительный – это повлияло и на то, что большинство бронепоездов (из пяти — три), курсировали на линии Отрожка — ст. Лиски, и также сказалось на действиях конного корпуса Мамонтова юго-восточнее г. Воронежа, несвоевременно подошедшего к полю боя.С рассветом 19-го октября белые в составе 12-ти полков конницы и полка пехоты перешли в наступление из района Сомово, Бабякино, Усмань, Собакино, а к вечеру и из района Рогачевка. Западнее д. Хреновое белые захватили сторожевую заставу, атаковав селение. Начдив 6-й кавалерийской дивизии Апанасенко с частями 2-й кавалерийской бригады двинулся на помощь частям 1-й кавалерийской бригады, удерживающей переправы.В это же время 2-я кавалерийская бригада 4-й кавалерийской дивизии, обнаружив движение из района Бабякино на Хреновое и услышав в 7 часов сильный бой в районе 6-й кавалерийской дивизии, выдвинула 21-й кавалерийский полк из Горки на Хреновое, а 22-й кавалерийский полк занял позицию в трех километрах западнее Горки.Начдив-4 Городовиков решает, оставив 3-ю бригаду в районе Тресвятское — Горки, двумя бригадами перейти в контрнаступление по направлению Бабякино — с целью уничтожить конницу белых, наступающую на Хреновое.Решение Буденного сводилось к тому, чтобы разгромить конницу Шкуро совместными действиями 4-й и 6-й кавалерийских дивизий в районе Бабякино-Усмань-Собакино, конными частями 8-й армии, располагавшимися в Тресвятское, прикрыть операцию с севера, а затем отрезать бронепоезда, курсирующие от ст. Отрожка на север и юг, и на плечах белых захватить переправы через р. Воронеж — овладев Воронежем.В результате перехода в контрнаступление всех сил Конного корпуса, одна кавалерийская дивизия Шкуро попадает в клещи между 4-й и 6-й кавалерийскими дивизиями — отойдя на Воронеж, прикрываясь бронепоездами. Развивая успех, 4-я кавалерийская дивизия захватывает Сомово, достигает ст. Отрожка, где уничтожает батальон пехоты, в то время как 6-я кавалерийская дивизия отбрасывает отходящую белую конницу к Воронежу.Сильный артиллерийский огонь 5-ти бронепоездов и движение из района Рогачевка до дивизии конницы создавали угрозу флангу красных. Наступление темноты и водная преграда р. Воронеж также не дали им в этот день развить успех и занять г. Воронеж. Но первый чувствительный удар конному корпусу Шкуро был нанесен, и инициатива перешла к Буденному.За 19-е октября Конным корпусом были захвачены бронепоезд «Генерал Гусельщиков», бронеплощадка «Азовец», 2 исправных паровоза, около 50-ти пулеметов, 4 орудия и 3 зарядных ящика, винтовки, патроны, взяты пленные.Потерпев неудачу в районе Усмань – Собакино и уничтожив все переправы, корпус Шкуро уходит за р. Воронеж и занимает оборонительную позицию по ее правому берегу — на линии Ромонь, Чертовицкое, Воронеж, Шилово.20-го октября Буденный решает на участке Чертовицкое — Воронеж форсировать р. Воронеж и выйти на линию Подгорное, Ниж. Малышев — в 9-ти км северо-западнее и 13-ти км юго-западнее г. Воронеж. Но безуспешно.