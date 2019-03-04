Аналитика

Германию уличили: она больше всех выиграла от введения единой европейской валюты

3
На днях европейские СМИ увлеклись обсуждением нового исследования немецкого аналитического Центра европейской политики (СЕР), посвящённого единой валюте еврозоны. Как известно, двадцать лет назад (1 января 1999 года) в ЕС ввели в безналичный оборот евро. Через три года (1 января 2002 года) в 12 европейских стран средством наличных платежей стали купюры новой валюты. Ещё через полтора месяца наличные евро зашелестели и по Франции.




Глобальный план по ослаблению Европы

Центральный европейский банк тогда хвалился, что ему удалось провести крупнейшую в истории человечества замену денег. Со временем зона евро расширилась до 19 стран. Последней, девятнадцатой, стала Литва, вступившая в неё в январе 2015 года. Кстати, литовцы в зону евро вошли уже тогда, когда многие крупные экономисты мира заговорили о единой европейской валюте, как о провальном проекте, а почти половина европейцев (согласно социологическим опросам) хотела избавиться от евро.

Удивляться здесь нечему. Проект единой европейской валюты изначально был задуман как глобальный, в интересах транснациональных компаний и финансовых групп. Рядовые европейцы «прелесть» евро почувствовали с первых дней её существования. В еврозоне сразу всё подорожало, упала покупательная способность населения и общее потребление.

Через это прошли и все без исключения страны, позднее перешедшие на евро, включая упомянутую здесь Литву. Насмотревшись на это, американский экономист, лауреат Нобелевской премии Джозеф Стиглиц написал книгу «Евро: Как единая валюта угрожает будущему Европы» и сделал вполне определённый вывод: «Чтобы еврозона выжила, она должна как можно скорее избавиться от евро».

Европейские политики к Стиглицу не прислушались. Они ориентируются на другого американского (точнее, канадско-американского) экономиста и тоже лауреата Нобелевской премии Роберта Манделла. Его называют крёстным отцом евро. Манделл ещё в восьмидесятые годы прошлого века выступал за отмену в Евросоюзе национальных валют и введение единой европейской.

К нему прислушивались. Как-никак Роберт Манделл многие годы был советником Мирового банка, Международного валютного фонда, потом – Еврокомиссии. Его рекомендации соответствовали идеологии глобальной элиты. Оппоненты Манделла это прочувствовали и высказали опасение, что единая европейская валюта ослабит Евросоюз, сделает его менее конкурентоспособным по отношению к Америке. Поскольку на сильных европейских экономиках (Германской, Французской, Итальянской) гирями повиснут вошедшие в зону евро экономически слабые страны.

Меж тем, тем с точки зрения глобалистов, это как раз было большим плюсом. Они хотели ослабить Германию – страну с мощной экономикой и твёрдой валютой – маркой. Немецкая марка раздражала многих и в Европе. Когда встал вопрос об объединении Германии, европейские лидеры (в переговорах об этом участвовали президент Франции Франсуа Миттеран и премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер) поставили условие – Германия должна отказаться и от своей валюты.

Немцы упорствовали, но, в конце концов, под давлением европейских партнёров отступили. Правда, настояли на жёстких критериях перехода к единой валюте – ограничениях по государственному долгу, дефициту бюджета и т.д. Решающая схватка развернулась за название европейской валюты. Французы предлагали ЭКЮ – аббревиатуру от английского European Currency Unit («Европейская валютная единица»). Немцы в этом усмотрели название старой французской монеты (экю) и политический подтекст. Германия пробила свой вариант – «евро». Так молодая валюта стала символом объединённой Европы.

Евро затормозила экономический рост стран Евросоюза

Нельзя сказать, что планы глобалистов принесли им полный успех. Европа с евро, как и предсказывали пессимисты, действительно стала экономически аморфным образованием. Политики развитых стран вместо единения содружества теперь заговорили о делении Евросоюза на «государства разных скоростей развития».

Зато Германия укрепилась ещё больше. Её экспортноориентированная экономика получила обширный рынок в полмиллиарда потребителей. Отсутствие таможенных и прочих барьеров, общие для бизнеса правила, защищённость рынка от товаров не входящих в ЕС стран стали той благодатной средой, в которой германская экономика получила мощный стимул для своего развития. В периодах, например в 2016 году, экспорт Германии превышал даже экспорт Китая.

Большим подспорьем для немцев стало размещение своих предприятий в других странах Евросоюза. Это, прежде всего, касается производства малодоходных товаров с низкой наценкой – комплектующих для крупных промышленных изделий или полуфабрикатов. За счёт чего теперь основной доход формируется на германских предприятиях, выпускающих конечный продукт.


Подобные примеры можно найти в соседней с Германией Польше. В прошлом году товарооборот этих двух стран достиг 118 млрд. евро. Поляки поднялись на 7-е место среди торговых партнёров немцев. По оценке Deutsche Welle , Польша по товарным поставкам в Германию почти сравнялась с Великобританией и приблизилась к Италии.
Однако характер польского экспорта, где преобладают товары с низкой наценкой, прочно удерживает Польшу в числе стран «второй скорости развития». Польша не входит в еврозону. Ей менее доступны преференции вроде низких кредитных ставок Европейского Центробанка, субсидируемых инвестиций и прочих финансовых благостей евроцивилизации.

Германия пользуется этим сполна. Она позволила себе даже нарушить базовый принцип Маастрихтского соглашения (Договора о создании Европейского экономического и валютного союза от 1992 года), не допускающий превышения государственного долга выше 60% ВВП.

Впрочем, немцев можно считать ещё добросовестными приверженцами Маастрихта. Они пока превысили лимит всего на шесть процентных пунктов. Здесь есть свои «чемпионы». Например, Италия (131.71% госдолга к ВВП), Португалия (127,33%), Бельгия (106,52%), Франция (98.84%), Испания (98,47%) и т.д. Ещё в 2016 году госдолг еврозоны подрос до недопустимых 90% к ВВП. Сейчас его сокращают. По итогам прошлого года ожидают госдолг еврозоны в пределах 87% к ВВП.

В то же время есть и другой важный показатель, который не очень приветствуют экономисты, отражающие интересы глобальных финансовых групп. Имеется в виду показатель внешнего долга государства, кроме госдолга аккумулирующий в себе заимствования корпораций и частного бизнеса. Здесь уже Германия опережает многих своих партнёров по союзу, включая проблемную Италию. Немцы назанимали свыше 5,5 трлн. долларов США, или 159% к ВВП.

В свете этой информации самое время вернуться к нашумевшему исследованию Центра СЕР. Центр взял для своего анализа только восемь из 19 государств еврозоны (Бельгию, Францию, Германию, Италию, Нидерланды, Португалию, Испанию и Грецию). Выбор был обусловлен тем, что эти страны первыми присоединились к валютному союзу.

Расчёт проводился потому, как менялся показатель ВВП на душу населения с момента вступления в еврозону и до 2017 года. По данным исследования СЕР, только две страны получили максимальную выгоду от перехода на евро. Это Германия и Нидерланды. Благосостояние немцев за 20 лет выросло на 1,9 трлн. евро. Голландцы стали богаче на 346 млрд. евро. Третьей страной- бенефициаром молодой европейской валюты оказалась Греция (плюс 2 млрд. евро).

Остальные пять стран сильно проиграли. По расчётам СЕР, наибольшие потери понесла Италия (минус 4,3 трлн. евро), за ней следует Франция (минус 3,5 трлн. евро). Далее идут потери стран, исчисляемые в сотнях миллиардов евро. Эти общие цифры персонифицированы. У итальянцев на одного человека пришлось 74 тыс. евро потерь. У французов – 56 тыс. евро.

В сухом остатке получилось: единая европейская валюта послужила тормозом для развития почти всех стран еврозоны. Эксперты опасаются, что результаты исследования СЕР будут основным аргументом евроскептиков в ходе намеченных на нынешний май выборов в парламент Евросоюза. Какой вывод сделают из этого простые европейцы, станет очевидно уже в обозримом будущем.
Автор:
Геннадий Грановский
Использованы фотографии:
Gerd Altmann
Ctrl Enter

Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Мы в Яндекс Дзен
Ситуационный анализ гибели рейса МН17 (малайзийского Boeing 777), сделанный на основе инженерно-технического анализа от 15.08.2014
Итоги недели. «В нашем кооперативе с правлением всегда согласны»
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Читать Военное обозрениев Google Новостях
3 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти