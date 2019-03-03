В США назвали российский ШАК-12 «настоящим убийцей»

В то время как флагманы российского стрелкового оружия – автоматы Калашникова – представляют собой штурмовые автоматы общего назначения, где большое внимание уделяется дальности и точности выстрела, ШАК-12 предназначен для конкретных ситуаций, в которых дальность выстрела, по большей части, не имеет значения

ШАК-12 – идеальное оружие для проведения антитеррористических и других военных операций в населенных пунктах, внутри зданий и сооружений, где первоочередной задачей является обеспечение максимальной безопасности гражданского населения. Как и ожидалось, иностранный спецназ уже заинтересовался этой новинкой,