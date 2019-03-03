В США назвали российский ШАК-12 «настоящим убийцей»
Штурмовой крупнокалиберный автомат ШАК-12, выпущенный в 2017 году и показанный на форуме «Армия-2018», будет ограничен использованием ФСБ в контртеррористических операциях, пишет американский эксперт Марк Эпископос в своей статье для The National Interest.
Издание напоминает, что в этом году КБ приборостроения им. Шипунова получило награду за «проектирование, изготовление, испытание и серийное производство 12,7-мм тяжелого штурмового автомата системы ШАК-12».
пишет автор.
По его словам, ФСБ заказала этот автомат, опираясь на опыт, полученный при осаде школы в Беслане и освобождении заложников из Московского театра в начале 2000-х годов.
Эксперт поясняет, что точный выстрел обычного калибра не всегда приводит к нейтрализации преступника, поскольку вырабатываемый в организме адреналин может на некоторое время купировать воздействие ранения, иногда даже смертельного. За это «дополнительное» время террорист способен убить нескольких заложников.
Однако крупнокалиберные пули автомата ШАК-12 эту проблему решают «при первом же контакте» и позволяют избежать длительных перестрелок.
Автор напоминает, что нового штурмового автомата разработаны 3 вида боеприпасов, делающих оружие «тактически гибким». Это бронебойные пули с максимальным останавливающим эффектом, способные поражать цели через препятствия (стены, бронежилеты и пр.), боеприпасы с дозвуковой скоростью для эффективного глушения выстрела, а также легкие пули, изготовленные с применением алюминия, которые практические не дают рикошетов.
заключает эксперт.
Напомним, ШАК-12 – штурмовой автомат для ближнего боя, созданный по компоновочной схеме булл-пап. Оружие оснащено планками Пикатинни для установки прицельных приспособлений.
Издание напоминает, что в этом году КБ приборостроения им. Шипунова получило награду за «проектирование, изготовление, испытание и серийное производство 12,7-мм тяжелого штурмового автомата системы ШАК-12».
В то время как флагманы российского стрелкового оружия – автоматы Калашникова – представляют собой штурмовые автоматы общего назначения, где большое внимание уделяется дальности и точности выстрела, ШАК-12 предназначен для конкретных ситуаций, в которых дальность выстрела, по большей части, не имеет значения
пишет автор.
По его словам, ФСБ заказала этот автомат, опираясь на опыт, полученный при осаде школы в Беслане и освобождении заложников из Московского театра в начале 2000-х годов.
Эксперт поясняет, что точный выстрел обычного калибра не всегда приводит к нейтрализации преступника, поскольку вырабатываемый в организме адреналин может на некоторое время купировать воздействие ранения, иногда даже смертельного. За это «дополнительное» время террорист способен убить нескольких заложников.
Однако крупнокалиберные пули автомата ШАК-12 эту проблему решают «при первом же контакте» и позволяют избежать длительных перестрелок.
Автор напоминает, что нового штурмового автомата разработаны 3 вида боеприпасов, делающих оружие «тактически гибким». Это бронебойные пули с максимальным останавливающим эффектом, способные поражать цели через препятствия (стены, бронежилеты и пр.), боеприпасы с дозвуковой скоростью для эффективного глушения выстрела, а также легкие пули, изготовленные с применением алюминия, которые практические не дают рикошетов.
ШАК-12 – идеальное оружие для проведения антитеррористических и других военных операций в населенных пунктах, внутри зданий и сооружений, где первоочередной задачей является обеспечение максимальной безопасности гражданского населения. Как и ожидалось, иностранный спецназ уже заинтересовался этой новинкой,
заключает эксперт.
Напомним, ШАК-12 – штурмовой автомат для ближнего боя, созданный по компоновочной схеме булл-пап. Оружие оснащено планками Пикатинни для установки прицельных приспособлений.
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