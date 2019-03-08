Не принц, но датский. Бронепалубный крейсер 2-го ранга "Боярин"
Предлагаемый вашему вниманию материал посвящен бронепалубному крейсеру 2-го ранга «Боярин». Этот корабль стал вторым после «Новика» «малым» крейсером Российского императорского флота, построенным в рамках кораблестроительной программы 1898 г.
О том, как «второранговые» быстроходные корабли попали в эту программу, какие для них определились задачи и как формировались тактико-технические характеристики, было подробно рассказано в цикле статей, посвященных бронепалубному крейсеру 2-го ранга «Новик», и мы не будем повторяться. Напомним только, что адмиралы желали получить крейсера-разведчики водоизмещением в 3 000 т для службы при эскадре, основной чертой которых должна была стать феноменальная по тем временам скорость хода в 25 узлов, каковой тогда не имел ни один корабль этого класса в мире.
Победителем, как известно, стала фирма «Шихау», предложившая проект «Новика», с которой 5 августа 1898 г. и был подписан контракт. Тем не менее, к строительству удалось приступить только в декабре 1899 г. – настолько сложным и запутанным оказался процесс окончательного согласования конструкции крейсера.
И вот, через полгода «битвы» представителей фирмы «Шихау» с отечественным МТК, а если быть более точным – в январе-феврале 1899 г. в Морское министерство поступили еще 3 проекта бронепалубных крейсеров 2-го ранга: французский, фирмы SA des Chantiers el Ateliers de la Gironde, английский, фирмы Laird, Son & Co и датский, фирмы Burmeister og Vein, которую мы в дальнейшем будем писать в русской транскрипции «Бурмейстер ог Вайн». В министерстве проекты рассмотрели и, по всей видимости, ухмыльнувшись в усы, сообщили представившим их предприятиям, что, вообще говоря, конкурс давно уже закончился, и заказывать крейсера 2-го ранга за границей Российский императорский флот не планирует.
Точнее, такое сообщение получили английская и французская фирмы, что же до датской, то, со слов уважаемого А.В. Скворцова, автора монографии, посвященной крейсеру «Боярин», МТК собирался ответить «Бурмейстер ог Вайн» в том же ключе, но неясно, ответил ли. Все дело в том, что, весьма неожиданно для специалистов Морского технического комитета, они получили указание управляющего Морским министерством адмирала П.П. Тыртова «идти навстречу пожеланиям завода «Бурмейстер ог Вайн».
Это было тем более странно, что датский проект, по сравнению с предложениями других фирм, был, пожалуй, наиболее далеким от требований МТК к бронепалубному крейсеру 2-го ранга, сформулированных и утвержденных для завершившегося уже конкурса. Не вдаваясь в подробности отметим, что водоизмещение корабля предлагалось всего 2 600 т, скорость – 21 узел, а прочность корпуса совершенно не соответствовала принятым в России нормам. В целом же, хотя и имея отдельные достоинства, проект изобиловал таким перечнем недостатков, что их устранение, даже с учетом возможного роста водоизмещения до разрешенного предела 3 000 т, было делом крайне сомнительным.
Другими словами, Российская империя не собиралась заказывать за границей еще один крейсер 2-го ранга, а проект «Бурмейстер ог Вайн», по всей видимости, являлся самым неудачным из всех, представленных на конкурс. И тем не менее, вдруг, как по мановению волшебной палочки, возникает и разрешение заказать корабль у иностранцев, и указание работать с датскими кораблестроителями. Безусловно, мысль о том, что первопричиной столь необычного зигзага является влияние вдовы Александра III императрицы Марии Федоровны, является не более чем гипотезой. Но с учетом того, что ее величество по рождению являлась датской принцессой, не забывала своих корней, много времени проводя в Копенгагене, данная гипотеза представляется вполне обоснованной и, пожалуй, единственно возможной.
Но, конечно же, МТК ни за что не допустил бы строительства крейсера по первоначальному проекту «Бурмейстер ог Вайн» — впрочем, ни на чем таком датчане и не настаивали. Они хотели строить крейсер для Российского флота и получить за это профит, потому готовы были практически на любые масштабные переделки. Возможно, именно поэтому согласовать чертежи с «Бурмейстер ог Вайн» оказалось намного проще и быстрее, чем с представителями фирмы «Шихау». Несмотря на то, что «Боярином» стали заниматься намного позднее, к строительству «Новика» и «Боярина» приступили практически одновременно, в декабре 1899 г.
Надо сказать, что германская верфь ожидаемо превзошла датскую по скорости постройки крейсера: как мы уже говорили ранее, «Новик» вышел на заводские испытания 2 мая 1901 г, то есть спустя 1 год и 5 месяцев от начала постройки. «Боярин» на аналогичные испытания удалось вывести только в июле 1902 г., спустя 2 года и почти 7 мес. от начала постройки, то есть на год и два месяца позже «Новика». Впрочем, датчан до некоторой степени оправдывает тот факт, что их страна давно уже не была великой морской державой и не производила самостоятельно множество необходимых кораблю механизмов. В результате многие детали и агрегаты «Боярина» датчанам пришлось заказывать и доставлять из-за границы: несомненно, это изрядно сказалось на скорости постройки корабля. С другой стороны, немцы слишком уж поторопились сдать корабль заказчику, нарушили разумную последовательность испытаний «Новика» и «надорвали» ему механизмы, что потребовало в дальнейшем значительного по объему ремонта. Поэтому, несмотря на значительную разницу в скорости постройки, «Боярин» вступил в строй всего только через 5 месяцев после «Новика». Это случилось в сентябре 1902 г.
Давайте рассмотрим внимательнее, что получилось у датчан.
Артиллерийское и минное вооружение
В сущности, по составу вооружения «Новик» и «Боярин» имели минимальные отличия. Основное вооружение построенного в Дании крейсера составляли все те же 6*120-мм/45 орудий, полностью аналогичные тем, что устанавливались на «Новике». Тем не менее, нельзя не отметить, что на «Боярине» размещение главного калибра было значительно рациональнее.
Корпус «Боярина» был более высоким, поэтому возвышение ствола бакового (погонного) 120-мм орудия над ватерлинией составляло 7,37 м, в то время как у «Новика» почти на метр ниже, только 6,4 м. Два шкафутных (расположенных побортно ближе к носу корабля) 120-мм орудия «Боярина» располагались на той же высоте, что и у «Новика» — 4,57 м. Шканечные орудия, размещенные побортно, но ближе к корме, у «Боярина» имели ту же высоту 4,57 м, а на «Новике» незначительно ниже – 4,3 м. А вот ретирадное, ютовое орудие у «Боярина» располагалось на высоте 7,02 м, у «Новика» – только 4,8 м. В целом же выходило так, что бортовые 120-мм/45 пушки «Боярина» и «Новика» находились примерно на одном уровне, но вот погонное и ретирадное орудия «Боярина» того же калибра могли действовать в существенно более свежую погоду, чем на «Новике».
Иногда встречается мнение, что бортовые пушки «Боярина» в сравнении с артиллерией «Новика» имели превосходство в секторах обстрела, так как размещались в спонсонах. С другой стороны, при взгляде на схемы кораблей такого ощущения не возникает, а из описания крейсеров следует, что и «Новик», и «Боярин», по крайней мере – формально, могли вести огонь в нос и корму тремя орудиями. Таким образом, не исключено, что несмотря на заметные «выпуклости» по бортам, «Боярин» и не имел преимущества по данному параметру. Но с другой стороны, вполне возможно, что на практике, за счет спонсонов реальные сектора обстрела бортовых орудий «Боярина» все-таки были выше.
Как мы уже говорили ранее, точных данных о штатном количестве 120-мм снарядов для орудий «Новика» не сохранилось, а единственная информация, из которой можно почерпнуть сведения о нем, содержится в отчете Н.О. фон Эссена. Согласно этому документу, боекомплект 120-мм/45 орудий не превышал 175-180 снарядов на ствол – в этом случае «Боярин» имел преимущество, так как в окончательном варианте его 120-мм/45 пушки имели по 200 выстрелов на ствол.
Малокалиберная артиллерия «Боярина» и «Новика» различалась незначительно. На «Новике», на палубе и мостике крейсера размещались 6*47-мм и 2*37-мм пушки, а также 2*76,2-мм пулемета. «Боярин» имел 8*47-мм орудий и 2 пулемета того же калибра, кроме этого, оба крейсера имели по одной 63,5-мм пушке Барановского и одно съемное 37-мм орудие для вооружения парового катера, хотя на «Новике», возможно, их было все-таки два. В принципе, можно говорить о том, что 47-мм артиллерия «Боярина» была расположена удачнее - так, 4 таких артсистемы находились, попарно, внутри баковой и ютовой надстроек, а остальные 4 – в спонсонах, в то время как 6*47-мм орудий «Новика» стояли на палубе. Но с учетом того, что артиллерия калибром 37-47-мм не имела никакого боевого значения, это будет разговор о мелочах, в которых, вопреки известной пословице, дьявол не кроется.
Что до торпедного вооружения, то на «Боярине» оно было представлено пятью минными аппаратами калибром 381 мм, из которых 4 были траверзные, а один – ретирадный. Боекомплект по штату составлял 11 «самодвижущихся мин». Это почти в точности повторяло минное вооружение «Новика» за тем лишь исключением, что последний имел в боекомплекте не 11, а 10 торпед.
Бронирование и конструктивная защита
В целом броневая защита «Боярина» несколько превосходила таковую на «Новике». Ее основу на обоих крейсерах представляла «карапасная» броневая палуба, которая на «Новике» и «Боярине» имела примерно 50 мм скосы (А.В. Скворцов указывает, что на «Боярине» скос имел 50,8 мм, а на «Новике» — 49,2 мм), но вот горизонтальная ее часть на «Новике» имела толщину 30 мм, а на «Боярине» — 38 мм.
Как можно увидеть из схем, паровые машины «Новика» и «Боярина» несколько выступали за габарит броневой палубы, поэтому их выступающая часть на первом крейсере прикрывалась специальными вертикально расположенными бронелистами – гласисами, толщина которых составляла 70 мм. К сожалению, данных об аналогичной защите «Боярина» нет, но хотелось бы отметить, что на схеме указанные выступы прикрыты не вертикальной защитой, а бронелистами, расположенными под углом, так что даже если их толщина не превышала горизонтальный участок бронепалубы, можно предполагать, что они обеспечивали вполне сопоставимый уровень защиты.
Значительно лучше на «Боярине» была защищена боевая рубка, имевшая бронирование 76,2 мм толщины вместо 30 мм на «Новике». Кроме того, труба, ведущая из рубки вниз, имела на «Боярине» 63,5 мм, в то время как на «Новике» — все те же 30 мм. В принципе, можно говорить о том, что боевая рубка «Боярина» обеспечивала защиту от фугасных 152-мм снарядов практически на любой дистанции боя, и от бронебойных примерно на 15-20 кабельтов и дальше, в то время как офицеры «Новика» имели, в сущности, только противоосколочное бронирование.
Артиллерия «Боярина» имела те же броневые щиты, что и орудия «Новика», но при этом «Боярин» получил также бронирование шахт элеваторов подачи боеприпасов, выполнявшееся 25,4 мм бронелистами. На «Новике» шахты были сделаны из 7,9 мм стали и не имели никакой другой защиты.
Как мы уже говорили выше, основу защиты обоих крейсеров составляла броневая палуба. Ее горизонтальная часть возвышалась над ватерлинией, а скосы уходили ниже ее. Но, в отличие от «Новика», «Боярин» получил также коффердамы, располагавшиеся на скосах бронепалубы вдоль бортов крейсера, и представлявшие собой пустые, герметичные металлические ящики с толщиной стенки 3,1 мм. С одной стороны, не Бог весть какая защита, но на самом деле для бронепалубных крейсеров такие коффердамы были весьма полезны. Конечно, они никак не могли бы удержать даже малокалиберный боеприпас, но зато отлично локализовали поступления воды в случаях, когда борт корабля оказывался пробит осколками от неподалеку разорвавшегося снаряда.
Энергетическая установка
Различалась на крейсерах совершенно. «Новик» имел три паровые машины, пар для которых вырабатывала дюжина котлов системы Шихау. Последние представляли немного модернизированную конструкцию Торникрофта. Интересно, что в первоначальном проекте «Боярина», «Бурмейстер ог Вайн» предлагали установить котлы Торникрофта, но МТК не одобрил такого выбора, потребовав установить котлы Бельвилля. Датчане безропотно согласились, и в результате «Боярин» стал единственным бронепалубным крейсером, построенным по программе 1898 г., на котором были установлены столь любимые МТК котлы Бельвилля.
Сговорчивость датчан может удивить, на фоне других иностранных фирм, отстаивавших котлы иных систем, но справедливости ради отметим, что от «Боярина» ожидалась относительно скромная скорость 22 узла, которую котлы Бельвилля на малом крейсере, очевидно, вполне могли обеспечить. Остальные русские крейсеры, заказанные за границей, были более быстроходны.
В результате «Боярин» получил 2 паровых машины номинальной мощностью 10 500 л.с. и 16 котлов Бельвилля. По факту машины слегка превысили номинал, показав 11 187 л.с., с которыми крейсер развил среднюю скорость 22,6 узла, но, к сожалению, неизвестно в течение какого времени он смог поддерживать эту скорость. В любом случае его энергетическая установка значительно уступала таковой на «Новике», который при мощности машин 17 789 л.с. сумел «держать» среднюю скорость 25,08 уз.
Кроме того, необходимо учитывать и такой аспект. Как известно, весовая дисциплина верфи Шихау оказалась настолько высока, что «Новик» оказался недогруженным, «не дотянув» до положенного ему водоизмещения 3 000 т свыше 200 тонн. По различным данным его водоизмещение колебалось от 2 719,1 до 2 764,6 т., именно в таком весе «Новик» вышел на мерную милю. В то же время «Боярин» получился незначительно перегруженным – при плановом нормальном водоизмещении 3 200 т., по факту оно составило 3 300 т, однако на испытания корабль выходил в «штатном» водоизмещении 3 180-3 210 т, что было не совсем честно.
Также не вполне ясно, был ли у «Боярина» дифферент. На первые испытания он вышел, имея осадку носом 4,2 м, а кормой – 5 м, но впоследствии дифферент не превышал 30 см на корму, однако же, по всей видимости, сохранялся.
Полный запас угля на «Боярине» составлял 600 т, что было на 91 т больше, чем на «Новике», но при этом, как ни странно, предполагалось, что дальность хода при скорости 10 уз. у «Боярина» не превысит 3 000 миль, в то время как для «Новика» рассчитывали на 5 000 миль, а фактически получили что-то около 3 200 миль. Однако неправильно было бы считать, что по этому показателю «Боярин» оказался аутсайдером – наоборот! Во время перехода на Дальний Восток крейсер выполнял ряд дипломатических визитов, и от Суды до Коломбо прошел 6 660 миль на средней скорости 10,3 узла, затратив на это всего лишь 963,2 т. угля. Соответственно, можно говорить о том, что реальная дальность хода крейсера «Боярин» при полном запасе угля 600 т составляла примерно 4 150 миль и значительно превышала таковую у «Новика».
Мореходность
Безусловно, в этой части «Боярин» имел ощутимое преимущество над «Новиком». Вообще говоря, размерения кораблей, равно как и отношения их длины к ширине, были достаточно схожи: длина «Боярина» составляла 108,3 м, ширина – 12,65 м, отношение – 8,56. У «Новика» соответствующие размерения составляли 106 м, 12,19 м и 8,7. Можно говорить о том, что оба корабля были узкими и длинными, но у «Боярина» было два весомых преимущества. Он имел не только полубак, но и полуют, которого «Новик» был лишен, так что соответствующие палубы «Боярина» располагались выше «новиковских». Но, пожалуй, самое главное – на «Боярине» были установлены скуловые кили, заметно уменьшавшие качку.
Кроме этого, с точки зрения удобства для экипажа, несомненным преимуществом «Боярина» была закрытая ходовая рубка на мостике, расположенная поверх боевой рубки. У «Новика» имелся только открытый всем ветрам мостик. Однако «Боярин», как и «Новик», получил столь сомнительное новшество как линолеум в качестве покрытия верхней палубы, и это, конечно, значительно усложняло жизнь его экипажу.
Стоимость
«Боярин» обошелся русской казне несколько дороже «Новика». Полная стоимость корабля вместе с механизмами, броней, артиллерией, минами и боевым снабжением составила 3 456 956 руб., что на 65 642 руб. превысило аналогичную стоимость «Новика» (3 391 314 руб.). Это часто объясняется привилегированным положением датских строителей, получивших заказ по протекции, но справедливости ради напомним, что «Боярин» был банально крупнее «Новика», и его потонная стоимость составляла 1080 руб./т, в то время как у «Новика» — 1 101 руб./т при плановом водоизмещении 3 200 т и 3 080 т соответственно.
Оценка проекта
«В интернетах» нередко можно встретить мнение, что «Боярин» представлял собой весьма неудачный датский клон «Новика», хотя и имевший отдельные незначительные преимущества, но лишенный главного достоинства детища верфей Шихау – скорости. Тем не менее, беспристрастно анализируя ТТХ этих двух кораблей, мы видим, что это не так. «Боярин», конечно, не блистал скоростью, но и не был при этом тихоходом: все же он превосходил в скорости все японские крейсера, за исключением «собачек». Последним, впрочем, он уступал очень незначительно, можно говорить о том, что по скорости они были примерно равны. Конечно, на фоне русского стандарта в 23 узла для 6 000-тонных крейсеров, и еще более скоростного «Новика», «Боярин» выглядит аутсайдером, но, оценивая его боевую ценность, нельзя забывать, что этот «аутсайдер» развивал скорость, сопоставимую с лучшими и самыми быстрыми крейсерами противника.
При этом за счет несколько лучшего бронирования и наличия коффердамов «Боярин» был менее восприимчив к повреждениям, чем «Новик», а за счет скуловых килей являлся более устойчивой артиллерийской платформой. Котлы Бельвилля, хотя и не обеспечивали кораблю рекордных характеристик, все же были надежны и являлись основным типом паровых котлов Российского императорского флота, что также давало определенные плюсы.
Хотя, конечно, можно только пожалеть, что на «Боярине» не установили более легких котлов Торникрофта или Нормана – подобное решение привело бы к существенной экономии водоизмещения, которую можно было бы использовать либо на увеличение скорости хода, либо на усиление артиллерийского вооружения корабля. «Боярин» не проигрывал «Новику» в количестве стволов орудий, но увы – имея всего 6*120-мм/45 точно так же, как и «Новик» уступал в силе артиллерии любому японскому бронепалубному крейсеру.
Тем не менее, «Боярин», за счет лучшей защиты и устойчивости к волнению, по боевым качествам превосходил «Новик». Его мореходность и дальность хода были лучше и больше. Скорость, хотя и была ниже, но все же находилась на вполне достаточном уровне для выполнения задач, свойственных кораблям этого класса – «Боярин» вполне способен был и вести разведку в интересах эскадры, и нести при ней иную службу.
Автор настоящей статьи не рискнет утверждать, что «Боярин» был лучше «Новика», но по своим возможностям эти корабли были, как минимум, вполне сопоставимы. При этом, пожалуй, «Боярин» был даже более удачным типом крейсера 2-го ранга для службы в Порт-Артуре. Вспоминая задачи, которые фактически решал «Новик» в русско-японской войне, несложно заметить, что «Боярин» мог бы обстреливать побережье, служить при эскадре, отгонять вражеские миноносцы ничуть не хуже, а может быть даже и лучше «Новика». Если бы «Боярин» дожил до попытки прорыва эскадры во Владивосток, то его скорости вполне хватило для того, чтобы последовать за «Аскольдом» и «Новиком».
В общем, несмотря на относительно невысокий ход, «Боярин» нельзя считать неудачным кораблем: тем не менее и до идеала ему, конечно, было весьма далеко. Несмотря на некоторые достоинства, котлы Бельвилля были слишком тяжелы для кораблей этого класса, к тому же «Боярин» нес слишком слабое вооружение.
В следующей статье мы рассмотрим историю службы этого крейсера: увы, много времени на это не потребуется.
Продолжение следует…
О том, как «второранговые» быстроходные корабли попали в эту программу, какие для них определились задачи и как формировались тактико-технические характеристики, было подробно рассказано в цикле статей, посвященных бронепалубному крейсеру 2-го ранга «Новик», и мы не будем повторяться. Напомним только, что адмиралы желали получить крейсера-разведчики водоизмещением в 3 000 т для службы при эскадре, основной чертой которых должна была стать феноменальная по тем временам скорость хода в 25 узлов, каковой тогда не имел ни один корабль этого класса в мире.
Победителем, как известно, стала фирма «Шихау», предложившая проект «Новика», с которой 5 августа 1898 г. и был подписан контракт. Тем не менее, к строительству удалось приступить только в декабре 1899 г. – настолько сложным и запутанным оказался процесс окончательного согласования конструкции крейсера.
И вот, через полгода «битвы» представителей фирмы «Шихау» с отечественным МТК, а если быть более точным – в январе-феврале 1899 г. в Морское министерство поступили еще 3 проекта бронепалубных крейсеров 2-го ранга: французский, фирмы SA des Chantiers el Ateliers de la Gironde, английский, фирмы Laird, Son & Co и датский, фирмы Burmeister og Vein, которую мы в дальнейшем будем писать в русской транскрипции «Бурмейстер ог Вайн». В министерстве проекты рассмотрели и, по всей видимости, ухмыльнувшись в усы, сообщили представившим их предприятиям, что, вообще говоря, конкурс давно уже закончился, и заказывать крейсера 2-го ранга за границей Российский императорский флот не планирует.
Точнее, такое сообщение получили английская и французская фирмы, что же до датской, то, со слов уважаемого А.В. Скворцова, автора монографии, посвященной крейсеру «Боярин», МТК собирался ответить «Бурмейстер ог Вайн» в том же ключе, но неясно, ответил ли. Все дело в том, что, весьма неожиданно для специалистов Морского технического комитета, они получили указание управляющего Морским министерством адмирала П.П. Тыртова «идти навстречу пожеланиям завода «Бурмейстер ог Вайн».
Это было тем более странно, что датский проект, по сравнению с предложениями других фирм, был, пожалуй, наиболее далеким от требований МТК к бронепалубному крейсеру 2-го ранга, сформулированных и утвержденных для завершившегося уже конкурса. Не вдаваясь в подробности отметим, что водоизмещение корабля предлагалось всего 2 600 т, скорость – 21 узел, а прочность корпуса совершенно не соответствовала принятым в России нормам. В целом же, хотя и имея отдельные достоинства, проект изобиловал таким перечнем недостатков, что их устранение, даже с учетом возможного роста водоизмещения до разрешенного предела 3 000 т, было делом крайне сомнительным.
Другими словами, Российская империя не собиралась заказывать за границей еще один крейсер 2-го ранга, а проект «Бурмейстер ог Вайн», по всей видимости, являлся самым неудачным из всех, представленных на конкурс. И тем не менее, вдруг, как по мановению волшебной палочки, возникает и разрешение заказать корабль у иностранцев, и указание работать с датскими кораблестроителями. Безусловно, мысль о том, что первопричиной столь необычного зигзага является влияние вдовы Александра III императрицы Марии Федоровны, является не более чем гипотезой. Но с учетом того, что ее величество по рождению являлась датской принцессой, не забывала своих корней, много времени проводя в Копенгагене, данная гипотеза представляется вполне обоснованной и, пожалуй, единственно возможной.
Мария Федоровна с детьми
Но, конечно же, МТК ни за что не допустил бы строительства крейсера по первоначальному проекту «Бурмейстер ог Вайн» — впрочем, ни на чем таком датчане и не настаивали. Они хотели строить крейсер для Российского флота и получить за это профит, потому готовы были практически на любые масштабные переделки. Возможно, именно поэтому согласовать чертежи с «Бурмейстер ог Вайн» оказалось намного проще и быстрее, чем с представителями фирмы «Шихау». Несмотря на то, что «Боярином» стали заниматься намного позднее, к строительству «Новика» и «Боярина» приступили практически одновременно, в декабре 1899 г.
Надо сказать, что германская верфь ожидаемо превзошла датскую по скорости постройки крейсера: как мы уже говорили ранее, «Новик» вышел на заводские испытания 2 мая 1901 г, то есть спустя 1 год и 5 месяцев от начала постройки. «Боярин» на аналогичные испытания удалось вывести только в июле 1902 г., спустя 2 года и почти 7 мес. от начала постройки, то есть на год и два месяца позже «Новика». Впрочем, датчан до некоторой степени оправдывает тот факт, что их страна давно уже не была великой морской державой и не производила самостоятельно множество необходимых кораблю механизмов. В результате многие детали и агрегаты «Боярина» датчанам пришлось заказывать и доставлять из-за границы: несомненно, это изрядно сказалось на скорости постройки корабля. С другой стороны, немцы слишком уж поторопились сдать корабль заказчику, нарушили разумную последовательность испытаний «Новика» и «надорвали» ему механизмы, что потребовало в дальнейшем значительного по объему ремонта. Поэтому, несмотря на значительную разницу в скорости постройки, «Боярин» вступил в строй всего только через 5 месяцев после «Новика». Это случилось в сентябре 1902 г.
Давайте рассмотрим внимательнее, что получилось у датчан.
Артиллерийское и минное вооружение
В сущности, по составу вооружения «Новик» и «Боярин» имели минимальные отличия. Основное вооружение построенного в Дании крейсера составляли все те же 6*120-мм/45 орудий, полностью аналогичные тем, что устанавливались на «Новике». Тем не менее, нельзя не отметить, что на «Боярине» размещение главного калибра было значительно рациональнее.
Корпус «Боярина» был более высоким, поэтому возвышение ствола бакового (погонного) 120-мм орудия над ватерлинией составляло 7,37 м, в то время как у «Новика» почти на метр ниже, только 6,4 м. Два шкафутных (расположенных побортно ближе к носу корабля) 120-мм орудия «Боярина» располагались на той же высоте, что и у «Новика» — 4,57 м. Шканечные орудия, размещенные побортно, но ближе к корме, у «Боярина» имели ту же высоту 4,57 м, а на «Новике» незначительно ниже – 4,3 м. А вот ретирадное, ютовое орудие у «Боярина» располагалось на высоте 7,02 м, у «Новика» – только 4,8 м. В целом же выходило так, что бортовые 120-мм/45 пушки «Боярина» и «Новика» находились примерно на одном уровне, но вот погонное и ретирадное орудия «Боярина» того же калибра могли действовать в существенно более свежую погоду, чем на «Новике».
Иногда встречается мнение, что бортовые пушки «Боярина» в сравнении с артиллерией «Новика» имели превосходство в секторах обстрела, так как размещались в спонсонах. С другой стороны, при взгляде на схемы кораблей такого ощущения не возникает, а из описания крейсеров следует, что и «Новик», и «Боярин», по крайней мере – формально, могли вести огонь в нос и корму тремя орудиями. Таким образом, не исключено, что несмотря на заметные «выпуклости» по бортам, «Боярин» и не имел преимущества по данному параметру. Но с другой стороны, вполне возможно, что на практике, за счет спонсонов реальные сектора обстрела бортовых орудий «Боярина» все-таки были выше.
Как мы уже говорили ранее, точных данных о штатном количестве 120-мм снарядов для орудий «Новика» не сохранилось, а единственная информация, из которой можно почерпнуть сведения о нем, содержится в отчете Н.О. фон Эссена. Согласно этому документу, боекомплект 120-мм/45 орудий не превышал 175-180 снарядов на ствол – в этом случае «Боярин» имел преимущество, так как в окончательном варианте его 120-мм/45 пушки имели по 200 выстрелов на ствол.
Малокалиберная артиллерия «Боярина» и «Новика» различалась незначительно. На «Новике», на палубе и мостике крейсера размещались 6*47-мм и 2*37-мм пушки, а также 2*76,2-мм пулемета. «Боярин» имел 8*47-мм орудий и 2 пулемета того же калибра, кроме этого, оба крейсера имели по одной 63,5-мм пушке Барановского и одно съемное 37-мм орудие для вооружения парового катера, хотя на «Новике», возможно, их было все-таки два. В принципе, можно говорить о том, что 47-мм артиллерия «Боярина» была расположена удачнее - так, 4 таких артсистемы находились, попарно, внутри баковой и ютовой надстроек, а остальные 4 – в спонсонах, в то время как 6*47-мм орудий «Новика» стояли на палубе. Но с учетом того, что артиллерия калибром 37-47-мм не имела никакого боевого значения, это будет разговор о мелочах, в которых, вопреки известной пословице, дьявол не кроется.
Что до торпедного вооружения, то на «Боярине» оно было представлено пятью минными аппаратами калибром 381 мм, из которых 4 были траверзные, а один – ретирадный. Боекомплект по штату составлял 11 «самодвижущихся мин». Это почти в точности повторяло минное вооружение «Новика» за тем лишь исключением, что последний имел в боекомплекте не 11, а 10 торпед.
Бронирование и конструктивная защита
В целом броневая защита «Боярина» несколько превосходила таковую на «Новике». Ее основу на обоих крейсерах представляла «карапасная» броневая палуба, которая на «Новике» и «Боярине» имела примерно 50 мм скосы (А.В. Скворцов указывает, что на «Боярине» скос имел 50,8 мм, а на «Новике» — 49,2 мм), но вот горизонтальная ее часть на «Новике» имела толщину 30 мм, а на «Боярине» — 38 мм.
Как можно увидеть из схем, паровые машины «Новика» и «Боярина» несколько выступали за габарит броневой палубы, поэтому их выступающая часть на первом крейсере прикрывалась специальными вертикально расположенными бронелистами – гласисами, толщина которых составляла 70 мм. К сожалению, данных об аналогичной защите «Боярина» нет, но хотелось бы отметить, что на схеме указанные выступы прикрыты не вертикальной защитой, а бронелистами, расположенными под углом, так что даже если их толщина не превышала горизонтальный участок бронепалубы, можно предполагать, что они обеспечивали вполне сопоставимый уровень защиты.
Значительно лучше на «Боярине» была защищена боевая рубка, имевшая бронирование 76,2 мм толщины вместо 30 мм на «Новике». Кроме того, труба, ведущая из рубки вниз, имела на «Боярине» 63,5 мм, в то время как на «Новике» — все те же 30 мм. В принципе, можно говорить о том, что боевая рубка «Боярина» обеспечивала защиту от фугасных 152-мм снарядов практически на любой дистанции боя, и от бронебойных примерно на 15-20 кабельтов и дальше, в то время как офицеры «Новика» имели, в сущности, только противоосколочное бронирование.
Артиллерия «Боярина» имела те же броневые щиты, что и орудия «Новика», но при этом «Боярин» получил также бронирование шахт элеваторов подачи боеприпасов, выполнявшееся 25,4 мм бронелистами. На «Новике» шахты были сделаны из 7,9 мм стали и не имели никакой другой защиты.
Как мы уже говорили выше, основу защиты обоих крейсеров составляла броневая палуба. Ее горизонтальная часть возвышалась над ватерлинией, а скосы уходили ниже ее. Но, в отличие от «Новика», «Боярин» получил также коффердамы, располагавшиеся на скосах бронепалубы вдоль бортов крейсера, и представлявшие собой пустые, герметичные металлические ящики с толщиной стенки 3,1 мм. С одной стороны, не Бог весть какая защита, но на самом деле для бронепалубных крейсеров такие коффердамы были весьма полезны. Конечно, они никак не могли бы удержать даже малокалиберный боеприпас, но зато отлично локализовали поступления воды в случаях, когда борт корабля оказывался пробит осколками от неподалеку разорвавшегося снаряда.
Энергетическая установка
Различалась на крейсерах совершенно. «Новик» имел три паровые машины, пар для которых вырабатывала дюжина котлов системы Шихау. Последние представляли немного модернизированную конструкцию Торникрофта. Интересно, что в первоначальном проекте «Боярина», «Бурмейстер ог Вайн» предлагали установить котлы Торникрофта, но МТК не одобрил такого выбора, потребовав установить котлы Бельвилля. Датчане безропотно согласились, и в результате «Боярин» стал единственным бронепалубным крейсером, построенным по программе 1898 г., на котором были установлены столь любимые МТК котлы Бельвилля.
Сговорчивость датчан может удивить, на фоне других иностранных фирм, отстаивавших котлы иных систем, но справедливости ради отметим, что от «Боярина» ожидалась относительно скромная скорость 22 узла, которую котлы Бельвилля на малом крейсере, очевидно, вполне могли обеспечить. Остальные русские крейсеры, заказанные за границей, были более быстроходны.
В результате «Боярин» получил 2 паровых машины номинальной мощностью 10 500 л.с. и 16 котлов Бельвилля. По факту машины слегка превысили номинал, показав 11 187 л.с., с которыми крейсер развил среднюю скорость 22,6 узла, но, к сожалению, неизвестно в течение какого времени он смог поддерживать эту скорость. В любом случае его энергетическая установка значительно уступала таковой на «Новике», который при мощности машин 17 789 л.с. сумел «держать» среднюю скорость 25,08 уз.
Кроме того, необходимо учитывать и такой аспект. Как известно, весовая дисциплина верфи Шихау оказалась настолько высока, что «Новик» оказался недогруженным, «не дотянув» до положенного ему водоизмещения 3 000 т свыше 200 тонн. По различным данным его водоизмещение колебалось от 2 719,1 до 2 764,6 т., именно в таком весе «Новик» вышел на мерную милю. В то же время «Боярин» получился незначительно перегруженным – при плановом нормальном водоизмещении 3 200 т., по факту оно составило 3 300 т, однако на испытания корабль выходил в «штатном» водоизмещении 3 180-3 210 т, что было не совсем честно.
Также не вполне ясно, был ли у «Боярина» дифферент. На первые испытания он вышел, имея осадку носом 4,2 м, а кормой – 5 м, но впоследствии дифферент не превышал 30 см на корму, однако же, по всей видимости, сохранялся.
Полный запас угля на «Боярине» составлял 600 т, что было на 91 т больше, чем на «Новике», но при этом, как ни странно, предполагалось, что дальность хода при скорости 10 уз. у «Боярина» не превысит 3 000 миль, в то время как для «Новика» рассчитывали на 5 000 миль, а фактически получили что-то около 3 200 миль. Однако неправильно было бы считать, что по этому показателю «Боярин» оказался аутсайдером – наоборот! Во время перехода на Дальний Восток крейсер выполнял ряд дипломатических визитов, и от Суды до Коломбо прошел 6 660 миль на средней скорости 10,3 узла, затратив на это всего лишь 963,2 т. угля. Соответственно, можно говорить о том, что реальная дальность хода крейсера «Боярин» при полном запасе угля 600 т составляла примерно 4 150 миль и значительно превышала таковую у «Новика».
Мореходность
Безусловно, в этой части «Боярин» имел ощутимое преимущество над «Новиком». Вообще говоря, размерения кораблей, равно как и отношения их длины к ширине, были достаточно схожи: длина «Боярина» составляла 108,3 м, ширина – 12,65 м, отношение – 8,56. У «Новика» соответствующие размерения составляли 106 м, 12,19 м и 8,7. Можно говорить о том, что оба корабля были узкими и длинными, но у «Боярина» было два весомых преимущества. Он имел не только полубак, но и полуют, которого «Новик» был лишен, так что соответствующие палубы «Боярина» располагались выше «новиковских». Но, пожалуй, самое главное – на «Боярине» были установлены скуловые кили, заметно уменьшавшие качку.
Кроме этого, с точки зрения удобства для экипажа, несомненным преимуществом «Боярина» была закрытая ходовая рубка на мостике, расположенная поверх боевой рубки. У «Новика» имелся только открытый всем ветрам мостик. Однако «Боярин», как и «Новик», получил столь сомнительное новшество как линолеум в качестве покрытия верхней палубы, и это, конечно, значительно усложняло жизнь его экипажу.
Стоимость
«Боярин» обошелся русской казне несколько дороже «Новика». Полная стоимость корабля вместе с механизмами, броней, артиллерией, минами и боевым снабжением составила 3 456 956 руб., что на 65 642 руб. превысило аналогичную стоимость «Новика» (3 391 314 руб.). Это часто объясняется привилегированным положением датских строителей, получивших заказ по протекции, но справедливости ради напомним, что «Боярин» был банально крупнее «Новика», и его потонная стоимость составляла 1080 руб./т, в то время как у «Новика» — 1 101 руб./т при плановом водоизмещении 3 200 т и 3 080 т соответственно.
Оценка проекта
«В интернетах» нередко можно встретить мнение, что «Боярин» представлял собой весьма неудачный датский клон «Новика», хотя и имевший отдельные незначительные преимущества, но лишенный главного достоинства детища верфей Шихау – скорости. Тем не менее, беспристрастно анализируя ТТХ этих двух кораблей, мы видим, что это не так. «Боярин», конечно, не блистал скоростью, но и не был при этом тихоходом: все же он превосходил в скорости все японские крейсера, за исключением «собачек». Последним, впрочем, он уступал очень незначительно, можно говорить о том, что по скорости они были примерно равны. Конечно, на фоне русского стандарта в 23 узла для 6 000-тонных крейсеров, и еще более скоростного «Новика», «Боярин» выглядит аутсайдером, но, оценивая его боевую ценность, нельзя забывать, что этот «аутсайдер» развивал скорость, сопоставимую с лучшими и самыми быстрыми крейсерами противника.
При этом за счет несколько лучшего бронирования и наличия коффердамов «Боярин» был менее восприимчив к повреждениям, чем «Новик», а за счет скуловых килей являлся более устойчивой артиллерийской платформой. Котлы Бельвилля, хотя и не обеспечивали кораблю рекордных характеристик, все же были надежны и являлись основным типом паровых котлов Российского императорского флота, что также давало определенные плюсы.
Хотя, конечно, можно только пожалеть, что на «Боярине» не установили более легких котлов Торникрофта или Нормана – подобное решение привело бы к существенной экономии водоизмещения, которую можно было бы использовать либо на увеличение скорости хода, либо на усиление артиллерийского вооружения корабля. «Боярин» не проигрывал «Новику» в количестве стволов орудий, но увы – имея всего 6*120-мм/45 точно так же, как и «Новик» уступал в силе артиллерии любому японскому бронепалубному крейсеру.
Тем не менее, «Боярин», за счет лучшей защиты и устойчивости к волнению, по боевым качествам превосходил «Новик». Его мореходность и дальность хода были лучше и больше. Скорость, хотя и была ниже, но все же находилась на вполне достаточном уровне для выполнения задач, свойственных кораблям этого класса – «Боярин» вполне способен был и вести разведку в интересах эскадры, и нести при ней иную службу.
Автор настоящей статьи не рискнет утверждать, что «Боярин» был лучше «Новика», но по своим возможностям эти корабли были, как минимум, вполне сопоставимы. При этом, пожалуй, «Боярин» был даже более удачным типом крейсера 2-го ранга для службы в Порт-Артуре. Вспоминая задачи, которые фактически решал «Новик» в русско-японской войне, несложно заметить, что «Боярин» мог бы обстреливать побережье, служить при эскадре, отгонять вражеские миноносцы ничуть не хуже, а может быть даже и лучше «Новика». Если бы «Боярин» дожил до попытки прорыва эскадры во Владивосток, то его скорости вполне хватило для того, чтобы последовать за «Аскольдом» и «Новиком».
В общем, несмотря на относительно невысокий ход, «Боярин» нельзя считать неудачным кораблем: тем не менее и до идеала ему, конечно, было весьма далеко. Несмотря на некоторые достоинства, котлы Бельвилля были слишком тяжелы для кораблей этого класса, к тому же «Боярин» нес слишком слабое вооружение.
В следующей статье мы рассмотрим историю службы этого крейсера: увы, много времени на это не потребуется.
Продолжение следует…
- Автор:
- Андрей из Челябинска
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