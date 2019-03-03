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В провинции Хама боевики атаковали позиции сирийской армии

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В воскресенье боевики антиправительственных формирований на северо-западе Сирии атаковали позиции сирийских войск, передает агентство SANA.

В провинции Хама боевики атаковали позиции сирийской армии



Вооруженные отряды экстремистов атаковали в 01:30 по местному времени (02:30 мск) некоторые позиции сирийской армии в районе Эль-Масасна в провинции Хама, говорится в сообщении.

Согласно информации, для совершения вооруженной вылазки боевики воспользовались плохими погодными условиями. Атака была предпринята на линии фронта Эль-Мададжин – Зур-эль-Хайса – Хирбет-Маарейн.

Наши доблестные военнослужащие, несмотря на понесенные потери, отбросили противника и заставили его отступить


пишет издание.

Известно, что в подразделениях правительственных войск есть убитые и раненые, однако их количество не уточняется.

В последнее время боевики систематически нарушают договоренность о перемирии. В связи с этим сирийский МИД выступил с заявлением.

Сирия не будет спокойно наблюдать за этими преступным действиям террористических формирований. Правительство не позволит террористам и тем, кто за ними стоит, продолжать нападения на мирных граждан и позиции сирийских войск


говорится в заявлении.

В ведомстве подчеркнули, что Сирия сохраняет за собой право на защиту территориальной целостности, суверенитета и безопасности граждан на всей своей земле.

Агентство напоминает, что последние 10 дней бандформирования ведут интенсивный обстрел населенных пунктов, находящихся под защитой правительственных сил на северо-западе республики. Накануне сообщалось, что общие потери на этом направлении за последнюю неделю составили не менее 20 военнослужащих и около 10 мирных жителей. Несколько десятков человек получили ранения.
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