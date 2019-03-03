В провинции Хама боевики атаковали позиции сирийской армии

Наши доблестные военнослужащие, несмотря на понесенные потери, отбросили противника и заставили его отступить

Сирия не будет спокойно наблюдать за этими преступным действиям террористических формирований. Правительство не позволит террористам и тем, кто за ними стоит, продолжать нападения на мирных граждан и позиции сирийских войск