Глава SpaceX ответил по-русски на поздравление со стыковкой Dragon к МКС
Новейший американский космический корабль Crew Dragon (Dragon 2) провел успешную стыковку с МКС, передает РИА Новости.
Стыковка произошла в воскресенье в 13:45 по московскому времени.
Носитель Falcon 9 с кораблем Dragon 2 стартовал с космодрома на мысе Канаверал в субботу. Это первый испытательный полет корабля к МКС. Беспилотный корабль доставил на станцию более 180 кг груза.
Ранее российская сторона высказывала опасения по поводу безопасной стыковки. Это связано с отсутствием на Dragon 2 дополнительной системы экстренного предотвращения столкновения корабля с МКС. По просьбе «Роскосмоса» НАСА изменило траекторию стыковки с американским сегментом станции.
Сообщается, что после стыковки в российском сегменте МКС сработала сигнализация, предупреждающая об отказе системы регенерации кислорода «Электрон-ВМ» (находится в модуле «Звезда»).
Позже выяснилось, что срабатывание ложное. Оно было вызвано изменением конфигурации станции в связи со стыковкой американского корабля.
Глава компании SpaceX Илон Маск ответил на поздравление из России с успешной стыковкой на русском языке.
– написал он в своем «Твиттере».
Таким образом Маск отреагировал на поздравление пользователя, посчитавшего, что «Роскосмос» вряд ли поздравит с успехом американскую компанию.
Ранее «Роскосмос» поздравил с успешной стыковкой НАСА. А непосредственно Илона Маска поздравила российская частная компания SpaceX, владеющая космодромом «Морской старт».
Стыковка произошла в воскресенье в 13:45 по московскому времени.
Носитель Falcon 9 с кораблем Dragon 2 стартовал с космодрома на мысе Канаверал в субботу. Это первый испытательный полет корабля к МКС. Беспилотный корабль доставил на станцию более 180 кг груза.
Ранее российская сторона высказывала опасения по поводу безопасной стыковки. Это связано с отсутствием на Dragon 2 дополнительной системы экстренного предотвращения столкновения корабля с МКС. По просьбе «Роскосмоса» НАСА изменило траекторию стыковки с американским сегментом станции.
Сообщается, что после стыковки в российском сегменте МКС сработала сигнализация, предупреждающая об отказе системы регенерации кислорода «Электрон-ВМ» (находится в модуле «Звезда»).
Позже выяснилось, что срабатывание ложное. Оно было вызвано изменением конфигурации станции в связи со стыковкой американского корабля.
Глава компании SpaceX Илон Маск ответил на поздравление из России с успешной стыковкой на русском языке.
Спасибо за добрые слова!
– написал он в своем «Твиттере».
Таким образом Маск отреагировал на поздравление пользователя, посчитавшего, что «Роскосмос» вряд ли поздравит с успехом американскую компанию.
Ранее «Роскосмос» поздравил с успешной стыковкой НАСА. А непосредственно Илона Маска поздравила российская частная компания SpaceX, владеющая космодромом «Морской старт».
- Использованы фотографии:
- NASA
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