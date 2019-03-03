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Глава SpaceX ответил по-русски на поздравление со стыковкой Dragon к МКС

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Новейший американский космический корабль Crew Dragon (Dragon 2) провел успешную стыковку с МКС, передает РИА Новости.




Стыковка произошла в воскресенье в 13:45 по московскому времени.

Носитель Falcon 9 с кораблем Dragon 2 стартовал с космодрома на мысе Канаверал в субботу. Это первый испытательный полет корабля к МКС. Беспилотный корабль доставил на станцию более 180 кг груза.

Ранее российская сторона высказывала опасения по поводу безопасной стыковки. Это связано с отсутствием на Dragon 2 дополнительной системы экстренного предотвращения столкновения корабля с МКС. По просьбе «Роскосмоса» НАСА изменило траекторию стыковки с американским сегментом станции.

Сообщается, что после стыковки в российском сегменте МКС сработала сигнализация, предупреждающая об отказе системы регенерации кислорода «Электрон-ВМ» (находится в модуле «Звезда»).

Позже выяснилось, что срабатывание ложное. Оно было вызвано изменением конфигурации станции в связи со стыковкой американского корабля.

Глава компании SpaceX Илон Маск ответил на поздравление из России с успешной стыковкой на русском языке.

Спасибо за добрые слова!


– написал он в своем «Твиттере».

Таким образом Маск отреагировал на поздравление пользователя, посчитавшего, что «Роскосмос» вряд ли поздравит с успехом американскую компанию.

Ранее «Роскосмос» поздравил с успешной стыковкой НАСА. А непосредственно Илона Маска поздравила российская частная компания SpaceX, владеющая космодромом «Морской старт».
Использованы фотографии:
NASA
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