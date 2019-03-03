Михалков о чиновничьей прослойке и отношении народа к президенту
Эпиграфом к очередному выпуску авторской программы Никиты Михалкова «БесогонТВ» стала реплика одного из персонажей фильма «Дядя Ваня»: «Надо, господа, дело делать!».
Никита Михалков предлагает поговорить о том, почему в стране по-прежнему сложно навести порядок, а также о том, что мешает сблизиться народу и президенту, несмотря на в целом позитивное отношение миллионов россиян к Владимиру Путину.
По его мнению, сближению народа и главы государства, во многом, мешает чиновничья прослойка и так называемая «элита». Это люди, которые не дают открывать малые предприятия. Это люди, которые требуют тысячу бумажек, бюрократией разбивая вдребезги любую инициативу. Это люди, которые не хотят оторвать пятые точки от стула, если в этом они не видят для себя выгоды.
Чтобы в нашей стране что-то сделать полезное и нужное, необходимо огромное количество подзаконных актов, бумаг, распоряжений, новых реформ. Получается, что проще ничего не делать, потому что делать очень трудно. Этим, видимо, и руководствуются представители чиновничьего аппарата.
Российская же элита в лице, например, писателя, поэта, публициста, литературного критика Дмитрия Быкова или журналиста Сергея Доренко, зачастую позволяет себе менторский тон и унизительную интонацию по отношению к слушателям и зрителям, тем самым, показывая своё презрение, непонимание и незнание народа. Народ же, мягко говоря, недолюбливает эту элиту, - отмечает Михалков.
Отношения в итоге, как в болоте, завязают в том, о чём говорилось выше.
Михалков согласен со словами философа Александра Дугина, который отметил: Именно хорошее отношение народа к президенту удерживает этот народ от того, чтобы открыто выразить своё отношение к тем, кто выражает своё наплевательское к нему отношение.
Никита Михалков предлагает поговорить о том, почему в стране по-прежнему сложно навести порядок, а также о том, что мешает сблизиться народу и президенту, несмотря на в целом позитивное отношение миллионов россиян к Владимиру Путину.
По его мнению, сближению народа и главы государства, во многом, мешает чиновничья прослойка и так называемая «элита». Это люди, которые не дают открывать малые предприятия. Это люди, которые требуют тысячу бумажек, бюрократией разбивая вдребезги любую инициативу. Это люди, которые не хотят оторвать пятые точки от стула, если в этом они не видят для себя выгоды.
Чтобы в нашей стране что-то сделать полезное и нужное, необходимо огромное количество подзаконных актов, бумаг, распоряжений, новых реформ. Получается, что проще ничего не делать, потому что делать очень трудно. Этим, видимо, и руководствуются представители чиновничьего аппарата.
Российская же элита в лице, например, писателя, поэта, публициста, литературного критика Дмитрия Быкова или журналиста Сергея Доренко, зачастую позволяет себе менторский тон и унизительную интонацию по отношению к слушателям и зрителям, тем самым, показывая своё презрение, непонимание и незнание народа. Народ же, мягко говоря, недолюбливает эту элиту, - отмечает Михалков.
Отношения в итоге, как в болоте, завязают в том, о чём говорилось выше.
Михалков согласен со словами философа Александра Дугина, который отметил: Именно хорошее отношение народа к президенту удерживает этот народ от того, чтобы открыто выразить своё отношение к тем, кто выражает своё наплевательское к нему отношение.
- Использованы фотографии:
- кремлин.ру
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter