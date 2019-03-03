Михалков о чиновничьей прослойке и отношении народа к президенту

Эпиграфом к очередному выпуску авторской программы Никиты Михалкова «БесогонТВ» стала реплика одного из персонажей фильма «Дядя Ваня»: «Надо, господа, дело делать!».Никита Михалков предлагает поговорить о том, почему в стране по-прежнему сложно навести порядок, а также о том, что мешает сблизиться народу и президенту, несмотря на в целом позитивное отношение миллионов россиян к Владимиру Путину.По его мнению, сближению народа и главы государства, во многом, мешает чиновничья прослойка и так называемая «элита». Это люди, которые не дают открывать малые предприятия. Это люди, которые требуют тысячу бумажек, бюрократией разбивая вдребезги любую инициативу. Это люди, которые не хотят оторвать пятые точки от стула, если в этом они не видят для себя выгоды.Чтобы в нашей стране что-то сделать полезное и нужное, необходимо огромное количество подзаконных актов, бумаг, распоряжений, новых реформ. Получается, что проще ничего не делать, потому чтоочень трудно. Этим, видимо, и руководствуются представители чиновничьего аппарата., - отмечает Михалков.Отношения в итоге, как в болоте, завязают в том, о чём говорилось выше.Михалков согласен со словами философа Александра Дугина, который отметил: