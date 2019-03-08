Донская пехота Первой мировой. 3-й Донской казачий отдельный батальон. Ч. 3. Высота 2600
1 апреля в 12 часов батальон получил от начальника Донской казачьей пешей бригады задачу (телефонограмма № 11): батальону в составе 4-х сотен и пулеметной команды 7 Кубанского пластунского батальона перейти в наступление. Батальону придается 1 сотня 55-го Донского казачьего полка.
Батальону было приказано наступать по левому берегу реки Кара-Су; выбить турок из д.д. Кум, Суси и Шуюк, переправившись на правый берег реки Кара-Су, выбить турок из дер. Лич и к 17 часам 2-го апреля овладеть высотой 2600 и ее хребтами.
Разведка установила, что противник численностью не менее батальона занимает дер. Суси, и позиция на запад от дер. Шуюк им хорошо укреплена. Местность на которой батальону приходилось действовать, была сильно пересеченная - не позволяющая быстро двигаться. Причем наступающий батальон должен был не просто двигаться - а подниматься в горы. Снег только что растаял в долинах, а на высотах лежал толстым слоем - достигая 2-3-метровой глубины. Погода не благоприятствовала наступлению - ибо люди во время перебежек и самоокапывания промокали от еще непросохшей почвы.
В 1 час 2-го апреля батальон, сосредоточившись на хребте на запад от сел. Баликпа-так, выслав вперед команду пеших разведчиков, и через полчаса, построив боевой порядок, двинулся по левому берегу реки Кара-Су.
Противник у дер. Кум не оказал почти никакого сопротивления, а сосредоточился у дер. Суси. Первыми ввязались в бой разведчики. Со стороны турок была открыта сильная винтовочная стрельба.
В темноте батальон без выстрелов и в полном боевом порядке подошел на близкое расстояние к турецкой цепи, защищавшей деревню, и бросился с криком “Ура” в атаку. Турки, не выдержав стремительного удара, в беспорядке отступили на заранее сильно укрепленную позицию восточнее дер. Шуюк.
Продолжая движение, батальон вошел в соприкосновение с противником - но, попав под перекрестный сильный винтовочный, пулеметный и артиллерийский огонь противника, вынужден был отойти, заняв высоты, находившиеся вне перекрестного огня.
В 18 часов батальон поступил в распоряжение полковника Ардживанидзе (прик. № 21), а в распоряжение комбата полковника Духопельникова поступило две роты Дербентского полка при двух полевых орудиях, которым была дана задача: немедленно овладеть дер. Лич и занять западные и северо-западные от названной деревни ближайшие высоты. Наступавшим с востока на дер. Лич двум ротам была послана в помощь 4-я сотня батальона - которая, переправившись вброд через реку Кара-Су, стремительно повела атаку на дер. Лич с южной стороны.
Стремительным ударом двух рот и сотни при поддержке артиллерии, турки были выбиты из дер. Лич в 7 часов 40 минут - и ближайшие высоты на западе и северо-западе от деревни были очищены и заняты русскими.
З сотни батальона с пулеметной командой и сотней 55-го Донского казачьего полка, заняв позицию западнее дер. Суси, оставались на позиции до следующего дня. Потери: офицеров ранено 1, нижних чинов раненых, убитых и контуженных нет.
На рассвете 3-го апреля, батальону было приказано во что бы то ни стало овладеть высотой 2600 - закрепив ее за собой.
Полковник Духопельников приказал: 1-й сотне батальона и конной сотне 55-го Донского казачьего полка остаться заслоном на левом берегу реки Кара-Су западнее дер. Суси (для обеспечения левого фланга), а 2 сотням батальона с пулеметной командой переправиться в 4 часа через реку Кара-Су и в 5 часов совместно с двумя ротами Дербентского полка и 4-й сотней, перейти в решительное наступление на высоту 2600.
Сосредоточившись в дер. Лич и построив боевой порядок, сотни и роты ровно в 5 часов повели наступление на высоту 2600 и склоны южнее последней - вплоть до правого берега реки Кара-Су. 2 роты и 5 сотня начали наступать на высоту с северо-западной стороны дер. Лич, а 3 и 4 сотни на запад от дер. Лич.
Обстановка для наступающих сотен и рот была крайне не благоприятной. Занимаемая обороняющимся противником позиция была сильно укреплена. На всем протяжении боевого участка батальона от высоты 2600 включительно и прямо от нее на юг по склонам до реки Кара-Су, что не менее 8 – 9 км, у противника имелись на позиции сильной профили 3-х ярусные и кольцевые окопы с бойницами - причем занимаемый ими хребет отделялся от наступающих сотен глубоким оврагом без мертвых пространств. На высоте 2600 снег достигал 2 и более метров глубины.
Как только сотни и роты вступили в полосу поражаемого противником пространства, так сразу же подверглись сильному винтовочному, пулеметному и артиллерийскому огню. Но наступающие роты и сотни, несмотря на тяжелые условия, продолжали безостановочно двигаться на высоту - борясь в то же время с глубоким снегом. Не менее 2-х рот противника, будучи расположены впереди главной позиции на южных хребтах высоты 2600, пытались удержать их за собой - но дружным и сильным натиском 3-й и 4-й сотен при поддержке пулеметов, противник был сломлен и бежал на сильно укрепленную позицию. Турки оставили на месте боя много убитых и раненых. Дальнейшее движение этих двух сотен было приостановлено - и приказано укрепиться на занятой позиции. Южные хребты двумя сотнями были заняты в 22 часа.
Две роты Дербентского полка и 5 сотня, благодаря умелой распорядительности и личной храбрости офицеров, продолжали продвигаться - невзирая на ураганный огонь противника.
Турки занимали позицию не только на самой высоте, но и на всех удобных незначительных высотах, расположенных ниже. Таким образом роты и сотня подвергались обстрелу с самых различных пунктов. Наконец наступающие роты и сотня, добравшись до первых пунктов, занятых противником, бросились в атаку. Не выдержав стремительного удара, турки отступили- заняв главную позицию на высоте 2600. Сотня и роты, заняв окопы противника и передохнув не более часа, снова повели наступление на высоту. Противник открыл ожесточенный огонь - и решил позиции не отдать.
Наступающие же как будто такой стойкости и желания противника и не хотели замечать: они все с большой энергией двигались вперед, не замечая мощного огня, с помощью которого турки хотели воздействовать на наступающих и морально. Приблизившись на довольно близкое расстояние от окопов противника, сотня и роты, с криком “Ура” расстреливая на ходу противника, бросились в окопы. Не выдержав стремительного удара и не приняв штыковой атаки, турки оставили окопы в беспорядке разбежались, направляясь на запад - с целью занять следующие высоты.
Сотня и роты, заняв окопы противника ровно в 17 часов, дальше не двинулись - вследствие сильного переутомления людей.
Необходимо отметить, что высота 2600 представляла собой крайне изрезанную глубокими оврагами местность - и ее хребты, идущие на запад и северо-запад, не представилось возможным очистить одним ударом, овладев самой высокой точкой.
На занятой позиции батальон и роты оставались на ночь. Правее батальона наступал 1-й Донской батальон с которым поддерживалась связь, а левее - отряд генерала Николаева.
Потери: офицеров – нет, нижних чинов убитых – 1, ранено – 16.
В 7 часов 30 минут 4-го апреля, турки, сосредоточив против правого фланга боевого участка не менее 3-х батальонов и подготовив артиллерийским огнем свою атаку, энергично перешли в наступление на высоту 2600. К этому моменту на участке батальона не имелось артиллерии - вследствие чего сотня и роты подвергались беспрепятственному сильному артиллерийскому огню противника. И были вынуждены оставить высоту, заняв соседние высоты.
Противник, сосредоточив сильный огонь по вновь занятым позициям, в 10 часов 40 минут перешел в стремительное наступление - но безуспешно. Атака была отбита винтовочно-пулеметным огнем.
В 17 часов сотня и роты перешли в атаку и, несмотря на упорство турок и сильный винтовочно-пулеметно-артиллерийский огонь, при поддержке 1-го Донского батальона, наступавшего на северо-восточные склоны высоты, в 19 часов 30 минут вновь сбили турок с высоты 2600 и закрепили ее за собой - отбросив противника на старые позиции.
Потери: офицеров убитых, раненых и без вести пропавших нет; нижних чинов убито – 1, ранено – 6 и контужено – 1.
В 2 часа 5-го апреля, по распоряжению полковника Духопельникова, прибыл батальон Дербентского пехотного полка под командованием полковника Соломко - на рассвете три роты были выдвинуты для усиления правого фланга частей участка, а четвертая рота оставлена в резерве.
В 7 часов утра полковником Духопельниковым был получен приказ начальника отряда (№ 52) - которым батальону и частям состоящим в его распоряжении ставилась задача: занять наивыгоднейшее положение для дальнейшего наступления. В 13 часов 45 минут приказом начальника отряда (№ 61) батальону и частям участка было приказано перейти в наступление и занять северо-западные и западные хребты высоты 2600. Полковник Духопельников приказал: 1-й, 3-й и 4-й сотням батальона и конной сотне 55-го Донского казачьего полка оставаться на занимаемых позициях, а 5-й сотне совместно с 5-ю ротами Дербентского полка и батальоном Бакинского полка перейти в наступление и очистить вышеназванные хребты от противника. Всеми частями правого фланга боевого участка руководил полковник Соломко - комбат Дербентского полка.
В 16 часов части правого фланга боевого участка перешли в наступление. Турки развили сильный винтовочный, пулеметный и артиллерийский огонь. Наступающие части под градом пуль, борясь с глубоким снегом, с боем достигли следующей высоты, энергичным ударом сбили противника с занимаемой позиции - и заняли одну из командующих высот, где и остановились, закрепив за собой пройденное пространство.
В 17 часов на участок прибыл взвод 5-й горной батареи 39-й артиллерийской бригады - который огнем способствовал захвату высоты. Потерь в батальоне не было.
На рассвете 6-го апреля батальону и частям участка было приказано атаковать турок и занять хребты, идущие от высоты 2600 на северо-запад, запад, юго-запад и дер. Шуюк – расположенную на левом берегу реки Кара-Су, и защищавшуюся не менее 2-мя ротами пехоты. Всю ночь и весь день 6 апреля шел то сильный дождь, то снег. Люди, находясь несколько дней на позиции без топлива, промокшие, без горячей пищи, были не в состоянии продолжать наступление - тем более что оказалось много больных и обмороженных. Вследствие этого командование отложило наступление - и людям было разрешено посменно ходить обогреваться в дер. Лич (телефон. № 97).
Однако 1 сотня с конной сотней 55-го Донского казачьего полка, в 12 часов перейдя в атаку, выбили турок из дер. Шуюк и заняли ее в 14 часов. Потерь не было.
7-го апреля батальон и все части боевого участка, входящие в распоряжение полковника Духопельникова, удерживали занимаемую позицию (прик. № 98). Велся редкий винтовочный огонь.
В 14 часов противник, усилив свой левый фланг 2 батальонами аскеров, значительными силами перешел в наступление на правый фланг участка - т. е. на высоту 2600. У противника оказалось большое превосходство в артиллерии и пулеметах - что позволило ему развить сильный огонь. К 15.30., после мощного огня из всех видов оружия, турки повели энергичное наступление на высоту. Несмотря на все это, яростная атака турок была отбита русским огнем. Турки вновь и вновь, со все большей яростью бросались в атаки - но все они разбивались о стойкость русских частей. В 20 часов турки, видя безнадежность своих попыток сбить русских с высоты, отошли на старые позиции - оставив на месте боя много убитых и тяжело раненых.
В бою 7-го апреля командир 5 сотни батальона подъесаул Махонин, умело руководя сотней и двумя ротами дербентцев, с беззаветной храбростью и мужеством отбил три атаки противника - в которых на его участке принимало участие не менее шести вражеских батальонов.
В 21 час 5-я сотня, находящаяся на высоте 2600, была сменена 3-й сотней.
Потери: офицеров – нет; нижних чинов убито – 2, ранено – 12 и контужено – нет.
В период 8-11-е апреля батальон укреплял позицию и удерживал ее за собой. Велась перестрелка.
В 7 часов 12-го апреля батальон выступил из дер. Лич и прибыл в дер. Барнакабан в 16 часов - где расположился биваком и поступил в распоряжение начальника Донской казачьей пешей бригады. В сел. Барнакабан батальон находился до 16 апреля включительно.
Выступив 17-го апреля из Барнакабана, батальон вместе с остальными батальонами бригады прибыл 20-го апреля в г. Эрзерум на отдых - расположившись по квартирам. И с 20 апреля по 17 мая нес гарнизонную службу в Эрзеруме, приводил имущество, обмундирование и снаряжение в порядок. После прибытия батальона в г. Эрзерум, к нему присоединилась 2-я сотня, находившаяся на укреплении "Тафта”.
17-го мая, в соответствии с приказом начальника Донской казачьей пешей бригады генерал-майора Волошина, батальон под командой есаула Чеботарева в составе 5 сотен и 133 пулеметной команды “Кольта”, в 14 часов выступил из г. Эрзерум в сел. Еникей (по дороге на г. Мема-Хатун) - куда прибыл 18-го мая с наступлением темноты, поступив в распоряжение полковника Колесникова - в состав резерва среднего и левого боевых участков отряда.
20-21 мая батальон находился в дер. Ханым-Куми - на биваке. Но в 15 часов 21-го мая, в соответствии с распоряжением начальника отряда полковника Колесникова, батальон выступил из дер. Ханым-Куми (по дороге на дер. Кюкюртли) - на смену 1 Казанской дружины, занимавшей боевой участок по линии от высоты 2050 (у дер. Орта-Кум) до высоты 2200. Батальон следовал со всеми положенными мерами охранения.
И в 16 часов прибыл на высоту перевала Кюкюртли. В это время обстановка была следующая: две роты 1 Казанской дружины занимали высоты 2350 и 2300; другие две роты этой дружины, обстрелянные днем артиллерийским огнем турок, залегли в лощине юго-западнее высот перевала Кюкюртли и ожидали наступления темноты, чтобы принять вправо и присоединиться к двум другим ротам. Высоты перевала Кюкюртли не были никем заняты - вплоть до высоты 2350. Чтобы заполнить прорыв между ротами 1 Казанской дружины, командующий батальоном есаул Чеботарев приказал 4-й и 5-й сотням занять высоты перевала Кюкюртли (поддерживая связь вправо с 1 Казанской дружиной), а 3-й сотне занять участок левее 5-й сотни по южному склону перевала Кюкюртли (и войти в связь со 2-й Казанской дружиной, занимавшей урочище Гаджи-Мустафа). 1-й и 2-й сотням следовало стать в резерв за 5-й сотней. Турки занимали высоты 2350 и 2300 юго-западнее перевала Кюкюртли - и поддерживали до захода солнца редкий винтовочный огонь. В 18 часов турки начали усиленно обстреливать артиллерийским огнем перевал Кюкюртли и высоты 2300, 2350 и 2660.
В 19 часов турки прекратили артиллерийский огонь. В это время сотни, назначенные в боевую линию, были высланы вперед - и спустились по склонам высоты перевала, выставив секреты. Две роты 1 Казанской дружины, залегшие днем в лощине, поднялись и начали отходить назад - чем привлекли внимание турок. Последние, заметив уход этих рот, силой до 4 рот перешли в наступление против участка высоты, занимаемой 5-й сотней.
4-й сотне было придано два пулемета 133 пулеметной команды “Кольта”, 5-й сотне также придано два пулемета, и еще два пулемета были оставлены в резерве.
Казаки, подпустив турок шагов на 100, открыли огонь, а затем, бросившись в штыки, отразили атаку противника. Последний был поддержан свежими силами - и снова перешел в атаку. В это время прибыла на поддержку 2-я сотня.
Не давая противнику опомниться, казаки 2-й сотни совместно с казаками 5-й сотни, взяли турок в штыки - и новая атака противника также не увенчалась успехом. Турки отступили, оставив на месте боя много раненых и убитых.
Во время первой штыковой схватки, благодаря сильной темноте и тому что начальник пулеметной команды, до момента схватки руководивший стрельбой из пулеметов, был контужен и сбит с ног, а расчет одного из пулеметов выведен из строя (один номер убит, а остальные ранены), один пулемет (к тому же вышедший из строя) был захвачен турками. Пытаясь прорваться между 4 и 5 сотнями, турки направили часть сил лощиной между этими сотнями, но, вовремя встреченные с одной стороны винтовочным и пулеметным огнем 4 сотни, а с другой стороны 5 и 2 сотнями, потерпели неудачу - и были вынуждены отступить.
Потери: в офицерах – 1 контужен; нижних чинов – убито – 12, ранено – 27 и контужено – 2.
Продолжение следует...
Батальону было приказано наступать по левому берегу реки Кара-Су; выбить турок из д.д. Кум, Суси и Шуюк, переправившись на правый берег реки Кара-Су, выбить турок из дер. Лич и к 17 часам 2-го апреля овладеть высотой 2600 и ее хребтами.
Разведка установила, что противник численностью не менее батальона занимает дер. Суси, и позиция на запад от дер. Шуюк им хорошо укреплена. Местность на которой батальону приходилось действовать, была сильно пересеченная - не позволяющая быстро двигаться. Причем наступающий батальон должен был не просто двигаться - а подниматься в горы. Снег только что растаял в долинах, а на высотах лежал толстым слоем - достигая 2-3-метровой глубины. Погода не благоприятствовала наступлению - ибо люди во время перебежек и самоокапывания промокали от еще непросохшей почвы.
В 1 час 2-го апреля батальон, сосредоточившись на хребте на запад от сел. Баликпа-так, выслав вперед команду пеших разведчиков, и через полчаса, построив боевой порядок, двинулся по левому берегу реки Кара-Су.
Противник у дер. Кум не оказал почти никакого сопротивления, а сосредоточился у дер. Суси. Первыми ввязались в бой разведчики. Со стороны турок была открыта сильная винтовочная стрельба.
В темноте батальон без выстрелов и в полном боевом порядке подошел на близкое расстояние к турецкой цепи, защищавшей деревню, и бросился с криком “Ура” в атаку. Турки, не выдержав стремительного удара, в беспорядке отступили на заранее сильно укрепленную позицию восточнее дер. Шуюк.
Продолжая движение, батальон вошел в соприкосновение с противником - но, попав под перекрестный сильный винтовочный, пулеметный и артиллерийский огонь противника, вынужден был отойти, заняв высоты, находившиеся вне перекрестного огня.
В 18 часов батальон поступил в распоряжение полковника Ардживанидзе (прик. № 21), а в распоряжение комбата полковника Духопельникова поступило две роты Дербентского полка при двух полевых орудиях, которым была дана задача: немедленно овладеть дер. Лич и занять западные и северо-западные от названной деревни ближайшие высоты. Наступавшим с востока на дер. Лич двум ротам была послана в помощь 4-я сотня батальона - которая, переправившись вброд через реку Кара-Су, стремительно повела атаку на дер. Лич с южной стороны.
Стремительным ударом двух рот и сотни при поддержке артиллерии, турки были выбиты из дер. Лич в 7 часов 40 минут - и ближайшие высоты на западе и северо-западе от деревни были очищены и заняты русскими.
З сотни батальона с пулеметной командой и сотней 55-го Донского казачьего полка, заняв позицию западнее дер. Суси, оставались на позиции до следующего дня. Потери: офицеров ранено 1, нижних чинов раненых, убитых и контуженных нет.
На рассвете 3-го апреля, батальону было приказано во что бы то ни стало овладеть высотой 2600 - закрепив ее за собой.
Полковник Духопельников приказал: 1-й сотне батальона и конной сотне 55-го Донского казачьего полка остаться заслоном на левом берегу реки Кара-Су западнее дер. Суси (для обеспечения левого фланга), а 2 сотням батальона с пулеметной командой переправиться в 4 часа через реку Кара-Су и в 5 часов совместно с двумя ротами Дербентского полка и 4-й сотней, перейти в решительное наступление на высоту 2600.
Сосредоточившись в дер. Лич и построив боевой порядок, сотни и роты ровно в 5 часов повели наступление на высоту 2600 и склоны южнее последней - вплоть до правого берега реки Кара-Су. 2 роты и 5 сотня начали наступать на высоту с северо-западной стороны дер. Лич, а 3 и 4 сотни на запад от дер. Лич.
Обстановка для наступающих сотен и рот была крайне не благоприятной. Занимаемая обороняющимся противником позиция была сильно укреплена. На всем протяжении боевого участка батальона от высоты 2600 включительно и прямо от нее на юг по склонам до реки Кара-Су, что не менее 8 – 9 км, у противника имелись на позиции сильной профили 3-х ярусные и кольцевые окопы с бойницами - причем занимаемый ими хребет отделялся от наступающих сотен глубоким оврагом без мертвых пространств. На высоте 2600 снег достигал 2 и более метров глубины.
Как только сотни и роты вступили в полосу поражаемого противником пространства, так сразу же подверглись сильному винтовочному, пулеметному и артиллерийскому огню. Но наступающие роты и сотни, несмотря на тяжелые условия, продолжали безостановочно двигаться на высоту - борясь в то же время с глубоким снегом. Не менее 2-х рот противника, будучи расположены впереди главной позиции на южных хребтах высоты 2600, пытались удержать их за собой - но дружным и сильным натиском 3-й и 4-й сотен при поддержке пулеметов, противник был сломлен и бежал на сильно укрепленную позицию. Турки оставили на месте боя много убитых и раненых. Дальнейшее движение этих двух сотен было приостановлено - и приказано укрепиться на занятой позиции. Южные хребты двумя сотнями были заняты в 22 часа.
Две роты Дербентского полка и 5 сотня, благодаря умелой распорядительности и личной храбрости офицеров, продолжали продвигаться - невзирая на ураганный огонь противника.
Турки занимали позицию не только на самой высоте, но и на всех удобных незначительных высотах, расположенных ниже. Таким образом роты и сотня подвергались обстрелу с самых различных пунктов. Наконец наступающие роты и сотня, добравшись до первых пунктов, занятых противником, бросились в атаку. Не выдержав стремительного удара, турки отступили- заняв главную позицию на высоте 2600. Сотня и роты, заняв окопы противника и передохнув не более часа, снова повели наступление на высоту. Противник открыл ожесточенный огонь - и решил позиции не отдать.
Наступающие же как будто такой стойкости и желания противника и не хотели замечать: они все с большой энергией двигались вперед, не замечая мощного огня, с помощью которого турки хотели воздействовать на наступающих и морально. Приблизившись на довольно близкое расстояние от окопов противника, сотня и роты, с криком “Ура” расстреливая на ходу противника, бросились в окопы. Не выдержав стремительного удара и не приняв штыковой атаки, турки оставили окопы в беспорядке разбежались, направляясь на запад - с целью занять следующие высоты.
Сотня и роты, заняв окопы противника ровно в 17 часов, дальше не двинулись - вследствие сильного переутомления людей.
Необходимо отметить, что высота 2600 представляла собой крайне изрезанную глубокими оврагами местность - и ее хребты, идущие на запад и северо-запад, не представилось возможным очистить одним ударом, овладев самой высокой точкой.
На занятой позиции батальон и роты оставались на ночь. Правее батальона наступал 1-й Донской батальон с которым поддерживалась связь, а левее - отряд генерала Николаева.
Потери: офицеров – нет, нижних чинов убитых – 1, ранено – 16.
В 7 часов 30 минут 4-го апреля, турки, сосредоточив против правого фланга боевого участка не менее 3-х батальонов и подготовив артиллерийским огнем свою атаку, энергично перешли в наступление на высоту 2600. К этому моменту на участке батальона не имелось артиллерии - вследствие чего сотня и роты подвергались беспрепятственному сильному артиллерийскому огню противника. И были вынуждены оставить высоту, заняв соседние высоты.
Противник, сосредоточив сильный огонь по вновь занятым позициям, в 10 часов 40 минут перешел в стремительное наступление - но безуспешно. Атака была отбита винтовочно-пулеметным огнем.
В 17 часов сотня и роты перешли в атаку и, несмотря на упорство турок и сильный винтовочно-пулеметно-артиллерийский огонь, при поддержке 1-го Донского батальона, наступавшего на северо-восточные склоны высоты, в 19 часов 30 минут вновь сбили турок с высоты 2600 и закрепили ее за собой - отбросив противника на старые позиции.
Потери: офицеров убитых, раненых и без вести пропавших нет; нижних чинов убито – 1, ранено – 6 и контужено – 1.
В 2 часа 5-го апреля, по распоряжению полковника Духопельникова, прибыл батальон Дербентского пехотного полка под командованием полковника Соломко - на рассвете три роты были выдвинуты для усиления правого фланга частей участка, а четвертая рота оставлена в резерве.
В 7 часов утра полковником Духопельниковым был получен приказ начальника отряда (№ 52) - которым батальону и частям состоящим в его распоряжении ставилась задача: занять наивыгоднейшее положение для дальнейшего наступления. В 13 часов 45 минут приказом начальника отряда (№ 61) батальону и частям участка было приказано перейти в наступление и занять северо-западные и западные хребты высоты 2600. Полковник Духопельников приказал: 1-й, 3-й и 4-й сотням батальона и конной сотне 55-го Донского казачьего полка оставаться на занимаемых позициях, а 5-й сотне совместно с 5-ю ротами Дербентского полка и батальоном Бакинского полка перейти в наступление и очистить вышеназванные хребты от противника. Всеми частями правого фланга боевого участка руководил полковник Соломко - комбат Дербентского полка.
В 16 часов части правого фланга боевого участка перешли в наступление. Турки развили сильный винтовочный, пулеметный и артиллерийский огонь. Наступающие части под градом пуль, борясь с глубоким снегом, с боем достигли следующей высоты, энергичным ударом сбили противника с занимаемой позиции - и заняли одну из командующих высот, где и остановились, закрепив за собой пройденное пространство.
В 17 часов на участок прибыл взвод 5-й горной батареи 39-й артиллерийской бригады - который огнем способствовал захвату высоты. Потерь в батальоне не было.
На рассвете 6-го апреля батальону и частям участка было приказано атаковать турок и занять хребты, идущие от высоты 2600 на северо-запад, запад, юго-запад и дер. Шуюк – расположенную на левом берегу реки Кара-Су, и защищавшуюся не менее 2-мя ротами пехоты. Всю ночь и весь день 6 апреля шел то сильный дождь, то снег. Люди, находясь несколько дней на позиции без топлива, промокшие, без горячей пищи, были не в состоянии продолжать наступление - тем более что оказалось много больных и обмороженных. Вследствие этого командование отложило наступление - и людям было разрешено посменно ходить обогреваться в дер. Лич (телефон. № 97).
Однако 1 сотня с конной сотней 55-го Донского казачьего полка, в 12 часов перейдя в атаку, выбили турок из дер. Шуюк и заняли ее в 14 часов. Потерь не было.
7-го апреля батальон и все части боевого участка, входящие в распоряжение полковника Духопельникова, удерживали занимаемую позицию (прик. № 98). Велся редкий винтовочный огонь.
В 14 часов противник, усилив свой левый фланг 2 батальонами аскеров, значительными силами перешел в наступление на правый фланг участка - т. е. на высоту 2600. У противника оказалось большое превосходство в артиллерии и пулеметах - что позволило ему развить сильный огонь. К 15.30., после мощного огня из всех видов оружия, турки повели энергичное наступление на высоту. Несмотря на все это, яростная атака турок была отбита русским огнем. Турки вновь и вновь, со все большей яростью бросались в атаки - но все они разбивались о стойкость русских частей. В 20 часов турки, видя безнадежность своих попыток сбить русских с высоты, отошли на старые позиции - оставив на месте боя много убитых и тяжело раненых.
В бою 7-го апреля командир 5 сотни батальона подъесаул Махонин, умело руководя сотней и двумя ротами дербентцев, с беззаветной храбростью и мужеством отбил три атаки противника - в которых на его участке принимало участие не менее шести вражеских батальонов.
В 21 час 5-я сотня, находящаяся на высоте 2600, была сменена 3-й сотней.
Потери: офицеров – нет; нижних чинов убито – 2, ранено – 12 и контужено – нет.
В период 8-11-е апреля батальон укреплял позицию и удерживал ее за собой. Велась перестрелка.
В 7 часов 12-го апреля батальон выступил из дер. Лич и прибыл в дер. Барнакабан в 16 часов - где расположился биваком и поступил в распоряжение начальника Донской казачьей пешей бригады. В сел. Барнакабан батальон находился до 16 апреля включительно.
Выступив 17-го апреля из Барнакабана, батальон вместе с остальными батальонами бригады прибыл 20-го апреля в г. Эрзерум на отдых - расположившись по квартирам. И с 20 апреля по 17 мая нес гарнизонную службу в Эрзеруме, приводил имущество, обмундирование и снаряжение в порядок. После прибытия батальона в г. Эрзерум, к нему присоединилась 2-я сотня, находившаяся на укреплении "Тафта”.
17-го мая, в соответствии с приказом начальника Донской казачьей пешей бригады генерал-майора Волошина, батальон под командой есаула Чеботарева в составе 5 сотен и 133 пулеметной команды “Кольта”, в 14 часов выступил из г. Эрзерум в сел. Еникей (по дороге на г. Мема-Хатун) - куда прибыл 18-го мая с наступлением темноты, поступив в распоряжение полковника Колесникова - в состав резерва среднего и левого боевых участков отряда.
20-21 мая батальон находился в дер. Ханым-Куми - на биваке. Но в 15 часов 21-го мая, в соответствии с распоряжением начальника отряда полковника Колесникова, батальон выступил из дер. Ханым-Куми (по дороге на дер. Кюкюртли) - на смену 1 Казанской дружины, занимавшей боевой участок по линии от высоты 2050 (у дер. Орта-Кум) до высоты 2200. Батальон следовал со всеми положенными мерами охранения.
И в 16 часов прибыл на высоту перевала Кюкюртли. В это время обстановка была следующая: две роты 1 Казанской дружины занимали высоты 2350 и 2300; другие две роты этой дружины, обстрелянные днем артиллерийским огнем турок, залегли в лощине юго-западнее высот перевала Кюкюртли и ожидали наступления темноты, чтобы принять вправо и присоединиться к двум другим ротам. Высоты перевала Кюкюртли не были никем заняты - вплоть до высоты 2350. Чтобы заполнить прорыв между ротами 1 Казанской дружины, командующий батальоном есаул Чеботарев приказал 4-й и 5-й сотням занять высоты перевала Кюкюртли (поддерживая связь вправо с 1 Казанской дружиной), а 3-й сотне занять участок левее 5-й сотни по южному склону перевала Кюкюртли (и войти в связь со 2-й Казанской дружиной, занимавшей урочище Гаджи-Мустафа). 1-й и 2-й сотням следовало стать в резерв за 5-й сотней. Турки занимали высоты 2350 и 2300 юго-западнее перевала Кюкюртли - и поддерживали до захода солнца редкий винтовочный огонь. В 18 часов турки начали усиленно обстреливать артиллерийским огнем перевал Кюкюртли и высоты 2300, 2350 и 2660.
В 19 часов турки прекратили артиллерийский огонь. В это время сотни, назначенные в боевую линию, были высланы вперед - и спустились по склонам высоты перевала, выставив секреты. Две роты 1 Казанской дружины, залегшие днем в лощине, поднялись и начали отходить назад - чем привлекли внимание турок. Последние, заметив уход этих рот, силой до 4 рот перешли в наступление против участка высоты, занимаемой 5-й сотней.
4-й сотне было придано два пулемета 133 пулеметной команды “Кольта”, 5-й сотне также придано два пулемета, и еще два пулемета были оставлены в резерве.
Казаки, подпустив турок шагов на 100, открыли огонь, а затем, бросившись в штыки, отразили атаку противника. Последний был поддержан свежими силами - и снова перешел в атаку. В это время прибыла на поддержку 2-я сотня.
Не давая противнику опомниться, казаки 2-й сотни совместно с казаками 5-й сотни, взяли турок в штыки - и новая атака противника также не увенчалась успехом. Турки отступили, оставив на месте боя много раненых и убитых.
Во время первой штыковой схватки, благодаря сильной темноте и тому что начальник пулеметной команды, до момента схватки руководивший стрельбой из пулеметов, был контужен и сбит с ног, а расчет одного из пулеметов выведен из строя (один номер убит, а остальные ранены), один пулемет (к тому же вышедший из строя) был захвачен турками. Пытаясь прорваться между 4 и 5 сотнями, турки направили часть сил лощиной между этими сотнями, но, вовремя встреченные с одной стороны винтовочным и пулеметным огнем 4 сотни, а с другой стороны 5 и 2 сотнями, потерпели неудачу - и были вынуждены отступить.
Потери: в офицерах – 1 контужен; нижних чинов – убито – 12, ранено – 27 и контужено – 2.
Продолжение следует...
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