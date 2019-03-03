В Латвии собрали 10 тыс. подписей за снос памятника советским воинам

Латвийская республика является независимым государством, и этот памятник, который символизирует огромное зло, нанесенное Советским Союзом Латвии, для меня, для остальных латышей и жителей Латвии кажется абсолютно неприемлемым,

Общественная инициатива по сносу памятника советским воинам – освободителям Риги от фашистских захватчиков собрала более 10 тыс. подписей граждан Латвии и теперь должна быть рассмотрена в сейме, сообщает агентство LETA Голосование по этому вопросу на портале Manabalss.lv идет с сентября 2017 года. Инициатор – некий Угис Полис, который заявил, что открытый в 1985 году «памятник Победы» напоминает ему о страданиях в «годы советской оккупации».написал он в пояснительной записке.Согласно латвийскому законодательству, общественная инициатива, собравшая 10 тыс. подписей граждан страны, является коллективным заявлением, которое должно быть рассмотрено в парламенте (сейме).Ранее депутаты уже отклонили подобную инициативу, сославшись на заключенное с Россией соглашение о взаимном сохранении мемориалов и мест групповых захоронений. Однако Полис предлагает снова рассмотреть этот и вопрос и демонтировать памятник, игнорируя договор.Инициатор также указывает на «провокационную роль» монумента, у которого каждый год 9 мая собираются ветераны. Такие мероприятия, по его словам, «раскалывают общество» и «увеличивают преступность».Памятник неоднократно осквернялся националистами, а 1997 году была предпринята попытка его взорвать.