Сепаратисты Белуджистана готовятся воевать с Пакистаном

Армия Пакистана

Мы полностью готовы начать тотальную операцию против пакистанской армии, которая на протяжении многих лет безжалостно убивает наших безоружных граждан. Наши подразделения регулярно атакуют оккупационные пакистанские силы, но эти новости не получают широкого распространения, поскольку это максимально охраняемый регион

Трудно оценить фактическую численность, но можно с уверенностью сказать, что в Белуджистане находится более 70 тысяч пакистанских военнослужащих. Однако на данный момент функционируют только два основных лагеря, поскольку большая часть военнослужащих, которые были развернуты здесь, перемещаются к индийской границе. Их главная цель - защитить провинцию Пенджаб. Белуджистан более или менее вышел из-под их контроля

Китай строит здесь огромную военно-морскую базу, и мы готовы бороться против, потому что, как только она будет построена, Белуджистан станет вассалом Китая. Индия является демократической и светской страной, и мы надеемся, что Индия поможет нам в обеспечении свободы от этого «неестественного» государства Пакистан, который полагается на своих боевиков в Кашмире и Белуджистане для распространения террора

Преступники должны быть привлечены к ответственности. Не должно быть никаких сомнений в том, что Пакистан стоял за нападением. Настало время отплатить Пакистану за его преступления против человечности и убийства невинных людей

Боевики Республиканской армии Белуджистана (BRA) совершили нападение на аванпост пакистанской армии в районе Манд Кеч. Произошло это на фоне воздушных боёв над приграничными районами. В видео, опубликованном официальным каналом BRA, сепаратисты утверждают, что уничтожили три военных укрепления, принадлежащих Пакистану.Пакистан уже находится на грани войны с Индией на своей восточной границе, и он сталкивается с возможностью открытия еще одного фронта, на этот раз вдоль своей западной границы.В ходе нападения, по заявлению повстанцев, погибло до 10 пакистанских военных. До этого, согласно сообщению ресурса News18, 17 февраля в атаке на армейский конвой, были убиты 9 солдат армии Пакистана. Пакистанские источники сообщили, что Белудж Раджи Аджой-э-Сангар (BRAS), объединенные силы трех вооруженных группировок Белуджа— так называемой Освободительной армии Белуджстана, Фронта освобождения Белуджистана и Республиканской армии Белуджа — были хорошо подготовлены к началу массированной военной операции против пакистанской армии. Возможная война на два фронта волнует пакистанское военное руководство.BRAS была сформирована в ноябре 2018 года. Одной из причин объединения группировок, по мнению экспертов по безопасности, стало кратное увеличение числа «насильственных исчезновений» местных жителей-белуджа, которые были убиты пакистанской армией или находятся под стражей.Активисты независимости Белуджистана обвиняют пакистанские силы безопасности в пытках и убийствах 5000 человек и пропаже еще 20 000 начиная с 2000-го года. По утверждениям движения «Свободный Белуджистан», в это число входят женщины и дети.Опасаясь увеличения числа нападений на свои военные объекты, правительство Белуджистана 27 февраля издало распоряжение об отмене всех видов отпусков, а также ввело запрет на предоставление отпусков до дальнейшего уведомления.Пакистанская армия считает, что вооруженные группировки планируют активизировать свои боевые операции в то же время, когда Индия официально объявит войну (если это произойдет).- утверждает активист BRAS.По словам Халиля Балоха, председателя Национального движения Белудж (НДМ), одной из крупнейших белуджских националистических политических организаций, пакистанская армия в некоторых наиболее беспокойных районах Белуджистана устанавливает контрольно-пропускные пункты через каждые 1,5 км.- добавил он.В прошлом году в Белуджистане были убиты более 200 сотрудников спецслужб, введены дополнительные армейские формирования. Однако нападения не прекращаются, их было уже несколько с начала 2019-го года.- сказал Халиль.После теракта в Кашмире, ответственность за которое взяла на себя террористическая организация «Джейш-и-Мохаммад» и послужившего главной причиной ухудшения отношений между Нью-Дели и Исламабадом, базирующаяся в Соединенных Штатах организация под названием «Национальный конгресс Белуджистана» (BNC) строго осудил нападение и попросил Индию объявить войну Пакистану.Подчеркивая необходимость привлечь виновных к ответственности, BNC призвало правительство Моди разорвать все дипломатические отношения с Пакистаном, отозвать посла Индии из Исламабада и немедленно выслать посла Пакистана из Нью-Дели без дальнейших задержек.- заявил президент BNC Вахид Балоч.Кроме того, BNC обратился к правительству Индии с просьбой помочь изгнанному лидеру Белуджа Хану Калату создать правительство Белуджистана (ГБ) в изгнании в Индии и помочь ему подать иск против «незаконной оккупации» Пакистана в Белуджистане в Международный Суд.Белуджистан – крупнейшая провинция Пакистана, обладает богатыми природными ресурсами такими как нефть, газ, золото. Она также находится в стратегически важном месте, гранича с индийским штатом Пенджаб, Афганистаном и Ираном. Белуджистан является наименее населенной, но самой крупной провинцией Пакистана, последнее время основным инфраструктурным и экономическим проектом является Китайско-пакистанский экономический коридор (CPEC), в развитие которого вложены миллиарды долларов.Провинция имеет то же название что и историческая область, населенная мусульманами-суннитами белуджа. Исторический ареал расселения этой народности затрагивает Иран, а также Афганистан.Конфликт в Белуджистане ведет свой отчет с 1948-го года. Он начался спустя год с момента обретения Пакистаном государственности, когда только что появившаяся на карте Исламская республика фактически поглотила эту территорию. Белуджи-националисты посчитали этот акт фактическим захватом их земель, и с тех пор требуют создания независимого государства и объединения разделенного народа.Население района, входящего в состав Пакистана, составляет чуть более 13 миллионов человек, из них белуджи - 54%. На территории провинции действую несколько сепаратистских организаций, включая Республиканскую армию Белуджистана, Освободительную армию Белуджистана (самое крупное из объединений, по мнению Исламабада, поддерживается Индией), Лашкар-э-Джангви и другие.