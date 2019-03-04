Саммит в Кошице: Вашингтон раскалывает НАТО

Хотя прошедший в словацком городе Кошице саммит «бухарестской девятки» имел подчеркнутую антироссийскую направленность, есть все основания полагать, что главным адресатом его угроз была не Москва.В итоговом документе форума зафиксировано обвинение России в демонстрации модели «конфронтационного поведения», а также в использовании Крымского моста в собственных геополитических интересах, традиционно единогласно поддержано присутствие вооруженных сил США и Канады в Европе.Участники саммита пришли к выводу, что якобы Россия нарушает международное право, а также несет всю ответственность за разрушение договора РСМД.Венгрия, Словакия, Польша, Румыния, Болгария, Чехия, Литва, Эстония и Латвия, которые входят в «девятку», в очередной раз поклялись в верности Трампу и проводимой им линии, и подтвердили данные ему обязательства, предполагающие трату не менее 2% ВВП на нужды обороны.Примечательно, что эта компания «младоевропейцев» позволила себе поучать Североатлантический альянс, указав, что обострение ситуации в районе Азовского моря требует «более последовательного и стратегического подхода» со стороны НАТО. Который старые и более влиятельные европейские члены Блока никак не торопятся применять, ограничиваясь чисто формальным «осуждением» и продлением санкцийЗаместитель председателя Госдумы по обороне Александр Шерин, комментируя итоговый документ саммита «бухарестской девятки», отметил, что восточноевропейские государства, которые входят в данный союз, занимаются «ублажением США», и заметил, что «бухарестской девятке» не стоит себя вести как вашингтонской «шестерке».Однако дело в том, что данное образование именно создавалось в этом качестве и с такой целью. «Девятку», включившая в свои ряды посткоммунистические страны Восточной Европы и бывшие советские республики Прибалтики, являющиеся членами НАТО, объединяет не только географическое положение, но абсолютная преданность США и готовность неукоснительно следовать любым приказам и директивам Вашингтона.Напомним, что «бухарестская девятка» была создана в 2015 году на фоне не только усиливающейся конфронтации Запада против России, но и наметившегося кризиса в отношениях США и стран Западной Европы. «Староевропейцы» были далеко не в восторге от перспективы нового противостояния с нашей страной, и были особенно обеспокоены угрозой для тесных экономических связей с Россией и возможностью потери российского рынка сбыта своих товаров.Тем более что складывающаяся ситуация грозила им усилением военной, политической, и следовательно, экономической зависимостью от США.Так что «девятка» создавалась для противодействия «антиамериканским настроениям» (а именно так в Вашингтоне трактуется стремление европейцев к самостоятельности и отстаивание ими своих интересов) в НАТО и как своего рода «троянский конь» в Европейском союзе. «Девятку» США изначально намеревались использовать как инструмент давления на старую Европу.После прихода к власти в США администрации Дональда Трампа с его простыми и незатейливыми способами решения проблем, сочетающими блеф с экономическим и военным шантажом, напряженность в отношениях между Новым и Старым Светом превратилась уже в настоящий серьезный кризис. В результате которого серьезные аналитики, не склонные к алармизму, всерьез засомневались в будущности НАТО. А президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости Европы иметь возможность защищаться не только от России и Китая, но и от США.Но своеобразной декларацией европейской «фронды» прозвучала речь Меркель на недавней Мюнхенской конференции по безопасности, в которой она защищала внешнеторговые и политические отношений с Россией. Призвала не изолировать Москву, а совместно работать над решением мировых проблем. Она взяла под защиту планы строительства нового газопровода из России в Германию и даже задалась риторическим вопросом: «Если во время «холодной войны» мы импортировали большие объемы российского газа, я не знаю, почему мы сейчас должны их сокращать?» И добавила, что Россия остается партнером Германии.Еще более печальным для США стало то, что аудитория аплодировала «лебединой песне» канцлера стоя, в то время как речь выступавшего после нее вице-президента США Майка Пенса была встречена гробовым молчанием.То есть Мюнхенская конференция, вместо того чтобы продемонстрировать несгибаемую евроатлантическую солидарность в вопросах «сдерживания России, Ирана и Китая», стала еще одним фиаско внешнеполитического курса США. Примечательно, что проамериканские ресурсы, озвучивая крайнее недовольство Белого дома результатами саммита, сравнивали Мюнхенскую конференцию по безопасности 2919 года с Мюнхенским сговором 1938 года, (по результатам которого была расчленена и оккупирована Чехословакия), намекая на готовность Европы покориться «агрессивности» России.В Мюнхене же, по мнению Вашингтона, должно было прозвучать то, что было 2 марта заявлено в Кошице. И в этом смысле собрание «лимитрофов» можно рассматривать как некий «альтернативный Мюнхен». Конечно, авторитет этого форума и близко не может сравниться с тем, которым обладает международная конференция по безопасности, но, как говорится, имеем что имеем.Нельзя не обратить внимания на символику саммита «бухарестской девятки», приуроченного к 70-летию создания НАТО, а также на то, что в его работе принял участие генсек Йенс Столтенберг. То есть организаторы форума стремились представить его как мероприятие альянса. А принятый на нем документ должен восприниматься как имеющий отношение к позиции Североатлантического альянса.Но на недавнем саммите министров обороны стран НАТО никакой подобной резолюции принято не было. Поскольку представители старой Европы не стремятся усиливать конфронтацию с нашей страной.Впрочем, форум «девятки» — это не столько попытка сфальсифицировать или узурпировать общую консолидированную позицию НАТО, сколько угроза странам – членам альянса, не проявляющим в должной мере приверженности «евроатлантической солидарности».Вашингтон, стоящий за всеми шагами «бухарестской девятки», таким образом, вполне отчетливо угрожает старой Европе, давая ей понять, что на ведущие позиции в альянсе могут быть выдвинуты «младоевропейцы», которые и два процента без разговора платят, и во всем поддерживают США, и к «сдерживанию России» относятся со всей серьезностью.Причем аналогичное давление быть и по линии ЕС, тем более что позиция ряда стран «девятки» серьезно расходится с взглядами Брюсселя по ряду базовых для Евросоюза вопросов.Удастся ли США подавить европейскую «фронду» силами лимитрофов, или, что более вероятно, расколоть НАТО и ЕС? Второй вариант выглядит более вероятным, поскольку в случае усиления конфликта между «старыми» и «молодыми» европейцами в распоряжении Германии, Франции, Италии и других ведущих стран ЕС будут мощные инструменты экономического давления на страны Восточной Европы. Ведь Вашингтон, натравливая лимитрофов на Западную Европу, вовсе не собирается брать на кошт эти страны.К этому можно добавить и то, что единство самой «девятки» также не является абсолютным. Так, например, на саммите присутствовали президенты всех стран, кроме Чехии (страну представлял спикер парламента).У Милоша Земана своя позиция по «русскому вопросу». Подходы Будапешта к Москве тоже не столь однозначны, как, скажем, у Варшавы. Есть и другие «линии напряжения» во взаимоотношении этих стран, вплоть до латентных территориальных претензий.В любом случае, саммит в Кошице – попытка Вашингтона управлять Европой, используя старинный принцип «разделяй и властвуй». Впрочем, как известно, «царство разделившееся в себе, не устоит».