Саммит в Кошице: Вашингтон раскалывает НАТО
Хотя прошедший в словацком городе Кошице саммит «бухарестской девятки» имел подчеркнутую антироссийскую направленность, есть все основания полагать, что главным адресатом его угроз была не Москва.
В итоговом документе форума зафиксировано обвинение России в демонстрации модели «конфронтационного поведения», а также в использовании Крымского моста в собственных геополитических интересах, традиционно единогласно поддержано присутствие вооруженных сил США и Канады в Европе.
Участники саммита пришли к выводу, что якобы Россия нарушает международное право, а также несет всю ответственность за разрушение договора РСМД.
Венгрия, Словакия, Польша, Румыния, Болгария, Чехия, Литва, Эстония и Латвия, которые входят в «девятку», в очередной раз поклялись в верности Трампу и проводимой им линии, и подтвердили данные ему обязательства, предполагающие трату не менее 2% ВВП на нужды обороны.
Примечательно, что эта компания «младоевропейцев» позволила себе поучать Североатлантический альянс, указав, что обострение ситуации в районе Азовского моря требует «более последовательного и стратегического подхода» со стороны НАТО. Который старые и более влиятельные европейские члены Блока никак не торопятся применять, ограничиваясь чисто формальным «осуждением» и продлением санкций
Заместитель председателя Госдумы по обороне Александр Шерин, комментируя итоговый документ саммита «бухарестской девятки», отметил, что восточноевропейские государства, которые входят в данный союз, занимаются «ублажением США», и заметил, что «бухарестской девятке» не стоит себя вести как вашингтонской «шестерке».
Однако дело в том, что данное образование именно создавалось в этом качестве и с такой целью. «Девятку», включившая в свои ряды посткоммунистические страны Восточной Европы и бывшие советские республики Прибалтики, являющиеся членами НАТО, объединяет не только географическое положение, но абсолютная преданность США и готовность неукоснительно следовать любым приказам и директивам Вашингтона.
Напомним, что «бухарестская девятка» была создана в 2015 году на фоне не только усиливающейся конфронтации Запада против России, но и наметившегося кризиса в отношениях США и стран Западной Европы. «Староевропейцы» были далеко не в восторге от перспективы нового противостояния с нашей страной, и были особенно обеспокоены угрозой для тесных экономических связей с Россией и возможностью потери российского рынка сбыта своих товаров.
Тем более что складывающаяся ситуация грозила им усилением военной, политической, и следовательно, экономической зависимостью от США.
Так что «девятка» создавалась для противодействия «антиамериканским настроениям» (а именно так в Вашингтоне трактуется стремление европейцев к самостоятельности и отстаивание ими своих интересов) в НАТО и как своего рода «троянский конь» в Европейском союзе. «Девятку» США изначально намеревались использовать как инструмент давления на старую Европу.
После прихода к власти в США администрации Дональда Трампа с его простыми и незатейливыми способами решения проблем, сочетающими блеф с экономическим и военным шантажом, напряженность в отношениях между Новым и Старым Светом превратилась уже в настоящий серьезный кризис. В результате которого серьезные аналитики, не склонные к алармизму, всерьез засомневались в будущности НАТО. А президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости Европы иметь возможность защищаться не только от России и Китая, но и от США.
Но своеобразной декларацией европейской «фронды» прозвучала речь Меркель на недавней Мюнхенской конференции по безопасности, в которой она защищала внешнеторговые и политические отношений с Россией. Призвала не изолировать Москву, а совместно работать над решением мировых проблем. Она взяла под защиту планы строительства нового газопровода из России в Германию и даже задалась риторическим вопросом: «Если во время «холодной войны» мы импортировали большие объемы российского газа, я не знаю, почему мы сейчас должны их сокращать?» И добавила, что Россия остается партнером Германии.
Еще более печальным для США стало то, что аудитория аплодировала «лебединой песне» канцлера стоя, в то время как речь выступавшего после нее вице-президента США Майка Пенса была встречена гробовым молчанием.
То есть Мюнхенская конференция, вместо того чтобы продемонстрировать несгибаемую евроатлантическую солидарность в вопросах «сдерживания России, Ирана и Китая», стала еще одним фиаско внешнеполитического курса США. Примечательно, что проамериканские ресурсы, озвучивая крайнее недовольство Белого дома результатами саммита, сравнивали Мюнхенскую конференцию по безопасности 2919 года с Мюнхенским сговором 1938 года, (по результатам которого была расчленена и оккупирована Чехословакия), намекая на готовность Европы покориться «агрессивности» России.
В Мюнхене же, по мнению Вашингтона, должно было прозвучать то, что было 2 марта заявлено в Кошице. И в этом смысле собрание «лимитрофов» можно рассматривать как некий «альтернативный Мюнхен». Конечно, авторитет этого форума и близко не может сравниться с тем, которым обладает международная конференция по безопасности, но, как говорится, имеем что имеем.
Нельзя не обратить внимания на символику саммита «бухарестской девятки», приуроченного к 70-летию создания НАТО, а также на то, что в его работе принял участие генсек Йенс Столтенберг. То есть организаторы форума стремились представить его как мероприятие альянса. А принятый на нем документ должен восприниматься как имеющий отношение к позиции Североатлантического альянса.
Но на недавнем саммите министров обороны стран НАТО никакой подобной резолюции принято не было. Поскольку представители старой Европы не стремятся усиливать конфронтацию с нашей страной.
Впрочем, форум «девятки» — это не столько попытка сфальсифицировать или узурпировать общую консолидированную позицию НАТО, сколько угроза странам – членам альянса, не проявляющим в должной мере приверженности «евроатлантической солидарности».
Вашингтон, стоящий за всеми шагами «бухарестской девятки», таким образом, вполне отчетливо угрожает старой Европе, давая ей понять, что на ведущие позиции в альянсе могут быть выдвинуты «младоевропейцы», которые и два процента без разговора платят, и во всем поддерживают США, и к «сдерживанию России» относятся со всей серьезностью.
Причем аналогичное давление быть и по линии ЕС, тем более что позиция ряда стран «девятки» серьезно расходится с взглядами Брюсселя по ряду базовых для Евросоюза вопросов.
Удастся ли США подавить европейскую «фронду» силами лимитрофов, или, что более вероятно, расколоть НАТО и ЕС? Второй вариант выглядит более вероятным, поскольку в случае усиления конфликта между «старыми» и «молодыми» европейцами в распоряжении Германии, Франции, Италии и других ведущих стран ЕС будут мощные инструменты экономического давления на страны Восточной Европы. Ведь Вашингтон, натравливая лимитрофов на Западную Европу, вовсе не собирается брать на кошт эти страны.
К этому можно добавить и то, что единство самой «девятки» также не является абсолютным. Так, например, на саммите присутствовали президенты всех стран, кроме Чехии (страну представлял спикер парламента).
У Милоша Земана своя позиция по «русскому вопросу». Подходы Будапешта к Москве тоже не столь однозначны, как, скажем, у Варшавы. Есть и другие «линии напряжения» во взаимоотношении этих стран, вплоть до латентных территориальных претензий.
В любом случае, саммит в Кошице – попытка Вашингтона управлять Европой, используя старинный принцип «разделяй и властвуй». Впрочем, как известно, «царство разделившееся в себе, не устоит».
В итоговом документе форума зафиксировано обвинение России в демонстрации модели «конфронтационного поведения», а также в использовании Крымского моста в собственных геополитических интересах, традиционно единогласно поддержано присутствие вооруженных сил США и Канады в Европе.
Участники саммита пришли к выводу, что якобы Россия нарушает международное право, а также несет всю ответственность за разрушение договора РСМД.
Венгрия, Словакия, Польша, Румыния, Болгария, Чехия, Литва, Эстония и Латвия, которые входят в «девятку», в очередной раз поклялись в верности Трампу и проводимой им линии, и подтвердили данные ему обязательства, предполагающие трату не менее 2% ВВП на нужды обороны.
Примечательно, что эта компания «младоевропейцев» позволила себе поучать Североатлантический альянс, указав, что обострение ситуации в районе Азовского моря требует «более последовательного и стратегического подхода» со стороны НАТО. Который старые и более влиятельные европейские члены Блока никак не торопятся применять, ограничиваясь чисто формальным «осуждением» и продлением санкций
Заместитель председателя Госдумы по обороне Александр Шерин, комментируя итоговый документ саммита «бухарестской девятки», отметил, что восточноевропейские государства, которые входят в данный союз, занимаются «ублажением США», и заметил, что «бухарестской девятке» не стоит себя вести как вашингтонской «шестерке».
Однако дело в том, что данное образование именно создавалось в этом качестве и с такой целью. «Девятку», включившая в свои ряды посткоммунистические страны Восточной Европы и бывшие советские республики Прибалтики, являющиеся членами НАТО, объединяет не только географическое положение, но абсолютная преданность США и готовность неукоснительно следовать любым приказам и директивам Вашингтона.
Напомним, что «бухарестская девятка» была создана в 2015 году на фоне не только усиливающейся конфронтации Запада против России, но и наметившегося кризиса в отношениях США и стран Западной Европы. «Староевропейцы» были далеко не в восторге от перспективы нового противостояния с нашей страной, и были особенно обеспокоены угрозой для тесных экономических связей с Россией и возможностью потери российского рынка сбыта своих товаров.
Тем более что складывающаяся ситуация грозила им усилением военной, политической, и следовательно, экономической зависимостью от США.
Так что «девятка» создавалась для противодействия «антиамериканским настроениям» (а именно так в Вашингтоне трактуется стремление европейцев к самостоятельности и отстаивание ими своих интересов) в НАТО и как своего рода «троянский конь» в Европейском союзе. «Девятку» США изначально намеревались использовать как инструмент давления на старую Европу.
После прихода к власти в США администрации Дональда Трампа с его простыми и незатейливыми способами решения проблем, сочетающими блеф с экономическим и военным шантажом, напряженность в отношениях между Новым и Старым Светом превратилась уже в настоящий серьезный кризис. В результате которого серьезные аналитики, не склонные к алармизму, всерьез засомневались в будущности НАТО. А президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости Европы иметь возможность защищаться не только от России и Китая, но и от США.
Но своеобразной декларацией европейской «фронды» прозвучала речь Меркель на недавней Мюнхенской конференции по безопасности, в которой она защищала внешнеторговые и политические отношений с Россией. Призвала не изолировать Москву, а совместно работать над решением мировых проблем. Она взяла под защиту планы строительства нового газопровода из России в Германию и даже задалась риторическим вопросом: «Если во время «холодной войны» мы импортировали большие объемы российского газа, я не знаю, почему мы сейчас должны их сокращать?» И добавила, что Россия остается партнером Германии.
Еще более печальным для США стало то, что аудитория аплодировала «лебединой песне» канцлера стоя, в то время как речь выступавшего после нее вице-президента США Майка Пенса была встречена гробовым молчанием.
То есть Мюнхенская конференция, вместо того чтобы продемонстрировать несгибаемую евроатлантическую солидарность в вопросах «сдерживания России, Ирана и Китая», стала еще одним фиаско внешнеполитического курса США. Примечательно, что проамериканские ресурсы, озвучивая крайнее недовольство Белого дома результатами саммита, сравнивали Мюнхенскую конференцию по безопасности 2919 года с Мюнхенским сговором 1938 года, (по результатам которого была расчленена и оккупирована Чехословакия), намекая на готовность Европы покориться «агрессивности» России.
В Мюнхене же, по мнению Вашингтона, должно было прозвучать то, что было 2 марта заявлено в Кошице. И в этом смысле собрание «лимитрофов» можно рассматривать как некий «альтернативный Мюнхен». Конечно, авторитет этого форума и близко не может сравниться с тем, которым обладает международная конференция по безопасности, но, как говорится, имеем что имеем.
Нельзя не обратить внимания на символику саммита «бухарестской девятки», приуроченного к 70-летию создания НАТО, а также на то, что в его работе принял участие генсек Йенс Столтенберг. То есть организаторы форума стремились представить его как мероприятие альянса. А принятый на нем документ должен восприниматься как имеющий отношение к позиции Североатлантического альянса.
Но на недавнем саммите министров обороны стран НАТО никакой подобной резолюции принято не было. Поскольку представители старой Европы не стремятся усиливать конфронтацию с нашей страной.
Впрочем, форум «девятки» — это не столько попытка сфальсифицировать или узурпировать общую консолидированную позицию НАТО, сколько угроза странам – членам альянса, не проявляющим в должной мере приверженности «евроатлантической солидарности».
Вашингтон, стоящий за всеми шагами «бухарестской девятки», таким образом, вполне отчетливо угрожает старой Европе, давая ей понять, что на ведущие позиции в альянсе могут быть выдвинуты «младоевропейцы», которые и два процента без разговора платят, и во всем поддерживают США, и к «сдерживанию России» относятся со всей серьезностью.
Причем аналогичное давление быть и по линии ЕС, тем более что позиция ряда стран «девятки» серьезно расходится с взглядами Брюсселя по ряду базовых для Евросоюза вопросов.
Удастся ли США подавить европейскую «фронду» силами лимитрофов, или, что более вероятно, расколоть НАТО и ЕС? Второй вариант выглядит более вероятным, поскольку в случае усиления конфликта между «старыми» и «молодыми» европейцами в распоряжении Германии, Франции, Италии и других ведущих стран ЕС будут мощные инструменты экономического давления на страны Восточной Европы. Ведь Вашингтон, натравливая лимитрофов на Западную Европу, вовсе не собирается брать на кошт эти страны.
К этому можно добавить и то, что единство самой «девятки» также не является абсолютным. Так, например, на саммите присутствовали президенты всех стран, кроме Чехии (страну представлял спикер парламента).
У Милоша Земана своя позиция по «русскому вопросу». Подходы Будапешта к Москве тоже не столь однозначны, как, скажем, у Варшавы. Есть и другие «линии напряжения» во взаимоотношении этих стран, вплоть до латентных территориальных претензий.
В любом случае, саммит в Кошице – попытка Вашингтона управлять Европой, используя старинный принцип «разделяй и властвуй». Впрочем, как известно, «царство разделившееся в себе, не устоит».
- Автор:
- Борис Джерелиевский
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