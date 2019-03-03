США создадут боевой лазер на базе БТР Stryker

Не представляю, зачем американцам понадобилось такое сложное в применении и эксплуатации вооружение. Для уничтожения небольших беспилотников вполне подойдет некий аналог российского «Арбалета», а не оружие, действующее на иных физических принципах

Пентагон разместил на портале госзакупок США заказ на разработку высокоэнергетического лазерного оружия на шасси БТР Stryker, сообщает RT Заказ сделало Управление космической и противоракетной обороны при Стратегическом командовании ВС США.Ведомство в первую очередь интересует способы повышения эффективности применения установки HEL (High Energy Laser), а также вопросы управления лазерным лучом и охлаждения установки.В документации тендера уточняется, что существующая экспериментальная установка, смонтированная на тяжелом грузовике, использует генератор мощностью 50 киловатт.Пентагон планирует получить более компактное лазерное оружие для размещения его на «средних тактических бронемашинах Stryker». Среди условий конкурса значатся также возможность приведения установки в боевое положение за время, не превышающее 5 минут, и производства выстрелов с интервалом не более 0,02 сек.Сообщение прокомментировал кандидат военных наук Сергей Суворов. По его словам, в ближайшем будущем лазер вряд ли станет эффективным летальным оружием, поскольку не решен еще ряд сопутствующих технических проблем.- сказал эксперт.Что же касается поражения бронетехники противника, то современному компактному лазерному вооружению еще долго не будет хватать на это мощности, добавил он.Суворов пояснил, что российский пулеметный модуль «Арбалет-ДМ» способен поражать легкие воздушные объекты на расстоянии около 2,5 км. В планах оснастить ими бронемашины «Тигр», «Тайфун», «Волк» и транспортер МТ-ЛБ.