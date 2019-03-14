Давид и Голиаф. Иллюстрированная история генезиса западноевропейских средневековых доспехов. Ч. 1
Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся.
Евангелие от Матфея, 5:6
Евангелие от Матфея, 5:6
Начнем с того, что вспомним, есть, к сожалению, люди, поддавшиеся соблазну подозревать всех и вся в обмане, настоящими, систематическими знаниями в области исторической науки не владеющие, и потому склонные доверять разным мошенникам, лишь бы только они тешили их собственное самолюбие и стремление к ниспровержению основ. Одним из направлений генерирования псевдознаний в области исторической науки является распространение странной идеи, что датировки исторических событий почему-то неверны, что все летописи подделаны, а результаты археологических раскопок и вовсе сфальсифицированы непонятно с какой целью. Верить в подобную чушь, однако, может лишь человек, который просто не знает некоторых вещей, что, скорее всего, не вина его, а беда. Потому, что иначе вся эта глупость просто-напросто в голову ему бы не пришла. Что это такое? А вот что – старинные книги и миниатюры в них.
Давид и Голиаф. «Библия Порта», 1300 г. Северная Франция. (Библиотека кантонального университета в Лозанне) На этой миниатюре Голиаф одет как раз по моде 1300 года. На нем короткий хаубержон с капюшоном и приплетенными к рукавам кольчужными перчатками, шлем шапель-де-фер, латные поножи и опять-таки традиционный для того времени рыцарский щит в форме утюга. Естественно, шлем шапель пришлось нарисовать, иначе как бы Давид поразил его камнем в лоб!
Дело в том, что наша средняя школа почему-то не сообщает нашим учащимся самую что ни на есть банальную информацию о… количестве средневековых книг. Напротив, учебники сообщают, что книг было мало, что они были дороги, и что к кафедрам университетов их приковывали цепями. Именно поэтому получившие такую вот информацию люди вполне серьезно считают, что эти несколько очень дорогих книг ничего не стоит подделать, а значит и «изменить историю».
На самом деле это далеко не так! Реально средневековых инкунабул… десятки, а может быть даже и сотни тысяч, причем точно подсчитать их просто невозможно. Например, только лишь в Апостольской библиотеке Ватикана хранится… 50 тысяч томом средневековых манускриптов, большинство из которых подписаны и датированы. А еще есть такие библиотеки с мировым именем, как Британская библиотека, Национальная библиотека Франции, библиотека Тринити колледжа в Дублине, библиотеки в Сорбоне, Оксфорде, Вюртемберге… Господи, да одно только их перечисление заняло бы здесь не одну страницу. Только в бассейне реки Луары во Франции находится 76 замков, многие из которых имеют библиотеки из среднегодовых книг, насчитывающие по нескольку тысяч книг, причем многие из них до сих пор не разобраны и не введены в научный оборот из-за… позиции их владельцев. Да и обработать и даже хотя бы их все каталогизировать просто не хватает ни сил, ни времени, ни денег.
Так, даже в секретном отделе Апостольской библиотеки Ватикана ежедневно работает около 1500 исследователей, есть специальная лаборатория, которая отцифровывает старинные манускрипты, и денег папская курия на это не жалеет. Но только «воз и ныне там», настолько велик объем работы, нужной для завершения обработки всех этих книг.
Подчеркнем, что 80% манускриптов датирована их авторами. В то время указать год завершения работы было… скажем так, прилично, если не обязательно. Книги украшались миниатюрами, на которых изображалась жизнь людей указанного в книге времени. То есть мы имеем своего рода паспорт той или иной эпохи, в котором роль фотографии с портретом владельца играют «картинки» с соответствующими ей изображениями. Последние подтверждаются артефактами, дошедшими до нашего сегодня, а также перекрестными ссылками на сохранившиеся письма и документы.
Например, мы видим в манускрипте иллюстрацию, изображающую рыцаря в характерных доспехах. Из текста ясно, что это миланские доспехи, которые мы также видим на картине известного итальянского художника. Кроме того, известна переписка английского короля Генриха VIII, пригласившего к своему двору мастеров из Милана. Наконец, именно такие доспехи мы видим в музее, с выбитыми на них датами изготовления и указанием имени мастеров, которые их сделали. Даты сходятся, изображения тождественны, следовательно, год установлен, потому что иначе пришлось бы: А – подделывать не одну, а множество манускриптов, разбросанных по самым разным замкам и библиотекам (задача сама по себе очень сложная и практически не выполнимая из-за свой чрезвычайной сложности), Б – подделывать множество доспехов, включая документы на их поступление в тот или иной музей, а они сами по себе иногда очень стары, и, наконец, С – подделывать переписку королей и… ведомости на отпуск мастерам эля и мяса, а также жалования и прочие бюрократические бумаги, имя которым – «легион»! Понятно, что сделать все это по силам только Богу, ибо он один обладает всезнанием, всеведением и всемогуществом. Тут спасовало бы даже знаменитое оруэлловское Министерство правды…
Но самое интересное, конечно, – это визуальный анализ тех изменений, которые год от года происходили в изображении человеческих фигур на миниатюрах. Ведь если менялся год, то со временем изменялась и одежда изображаемых персонажей, а это, как мы уже отмечали, напрямую связано с материальными объектами, сохранившимися до наших дней.
Давайте сегодня займемся тем, что проведем такое исследование. В качестве его объекта мы возьмем известный всем христианский сюжет из Первой книги царств, описывающий убиение пастушком Давидом великана Голиафа. Мы знаем, что вплоть до эпохи Возрождения люди Средневековья не владели историческим видением картины мира и почитали ее неизменной. А раз так, то каждая миниатюра будет являться отражением представления миниатюриста о том, как мог выглядеть тот же Голиаф, на основе его личных впечатлений о воинах своего времени.
Заглавная буква B: Давид играет для Саула на арфе-псалтерии (вверху), отрубает голову Голиафу (внизу), XIII в. Темпера, золото, чернила. Размеры: 23.5 × 16.5 см. (Музей Поля Гетти, Лос-Анджелес) Здесь Голиаф также соответствует своему времени: на нем хауберк, кольчужные шоссы, стеганый чепец и наколенники из ткани. Шлем – шпапель-де-фер или «железная шляпа», причем нарисованная даже с завязками. Щит изображен так, что виден изнутри. Он имеет форму утюга и множество ремней, помогавших его удерживать и носить за спиной и на шее.
Но прежде всего обратимся к основе, то есть сюжету из Библии. Там написано следующее:
Филистимляне собрали войска свои для войны и собрались в Сокхофе, что в Иудее, и расположились станом между Сокхофом и Азеком в Ефес-Даммиме.
А Саул и Израильтяне собрались и расположились станом в долине дуба и приготовились к войне против Филистимлян.
И стали Филистимляне на горе с одной стороны, и Израильтяне на горе с другой стороны, а между ними была долина.
И выступил из стана Филистимского единоборец, по имени Голиаф, из Гефа; ростом он — шести локтей и пяди.
Медный шлем на голове его; и одет он был в чешуйчатую броню, и вес брони его — пять тысяч сиклей меди;
медные наколенники на ногах его, и медный щит за плечами его;
и древко копья его, как навой у ткачей; а самое копье его в шестьсот сиклей железа, и пред ним шел оруженосец.
И стал он и кричал к полкам Израильским, говоря им: зачем вышли вы воевать? Не Филистимлянин ли я, а вы рабы Сауловы? Выберите у себя человека, и пусть сойдет ко мне;
если он может сразиться со мною и убьет меня, то мы будем вашими рабами; если же я одолею его и убью его, то вы будете нашими рабами и будете служить нам…
И услышали Саул и все Израильтяне эти слова Филистимлянина, и очень испугались, и ужаснулись…
К своим братьям, находившемся в войске Саула, пришел юноша по имени Давид. Тут-то он и увидел Голиафа, услышал его хвастливую речь и заявил, что сразится с ним и убьет его.
И одел Саул Давида в свои одежды, и возложил на голову его медный шлем, и надел на него броню.
И опоясался Давид мечом его сверх одежды и начал ходить, ибо не привык к такому вооружению; потом сказал Давид Саулу: я не могу ходить в этом, я не привык. И снял Давид все это с себя.
И взял посох свой в руку свою, и выбрал себе пять гладких камней из ручья, и положил их в пастушескую сумку, которая была с ним; и с сумкою и с пращею в руке своей выступил против Филистимлянина.
И взглянул Филистимлянин и, увидев Давида, с презрением посмотрел на него, ибо он был молод, белокур и красив лицом.
И опустил Давид руку свою в сумку и взял оттуда камень, и бросил из пращи и поразил Филистимлянина в лоб, так что камень вонзился в лоб его, и он упал лицом на землю.
Так одолел Давид Филистимлянина пращею и камнем, и поразил Филистимлянина и убил его; меча же не было в руках Давида.
Тогда Давид подбежал и, наступив на Филистимлянина, взял меч его и вынул его из ножен, ударил его и отсек им голову его; Филистимляне, увидев, что силач их умер, побежали.
Такая вот история, в которой все очень просто и при этом подробно расписано. То есть иллюстрировать такой текст очень легко. Особо и придумывать ничего не надо! Давид мог быть одет как пастушок, тут особых вариантов нет, да и в отношении Голиафа все предельно ясно – медный шлем, медная чешуйчатая броня и медные наколенники. Кроме того, у него в руках было копье, а на поясе меч, которым воспользовался юный Давид. А теперь давайте посмотрим, как это описание менялось в миниатюрах художников разных временных отрезков.
Продолжение следует…
- Автор:
- Вячеслав Шпаковский
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter