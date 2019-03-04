Как начинаются войны. И зачем они ведутся
На первый взгляд, это банальные вопросы, за которыми кроются хитросплетения национальных интересов, борьба элит, попытка решить мировые политические проблемы военными способами. Но, как правило, началу вооруженного конфликта сопутствует определенный период роста политической напряженности в отношениях между сторонами, взаимные претензии и ультиматумы. А порой используются обычные провокации (пресловутый казус белли) для начала открытого военного противостояния.
Однако современная тенденция в международных отношениях все более склоняется в сторону неприкрытого диктата мирового гегемона в отношении выбранной им жертвы агрессии. При этом бездоказательность и открытое попрание здравого смысла ничуть не смущают «поборников западной демократии» в их стремлении навязать мировому сообществу образ врага в лице выбранной им жертвы. Эта жертва бессовестно, с грубым нарушением норм морали и общечеловеческих ценностей « расчеловечивается» продажными западными СМИ, выводится за рамки рукопожатных, становится изгоем… Такое отношение в последнее время все чаще применяется к России, начиная с момента отравления полонием Литвиненко и кончая делом об отравлении Скрипалей.
И эта тенденция лишь только «обостряется» после того как Штаты вдруг обнаружили, что Россия не разгромлена по итогам холодной войны, а возрождается с новым экономическим и военным потенциалом, крайне опасными для гегемона и его мировой политики. Что Россия вполне в состоянии одержать победу в эпоху высокотехнологичной гонки вооружений, и сирийская война тому яркое подтверждение, а все усиливающиеся экономические санкции не приводят к желаемому обрушению российской экономики. Более того, международный авторитет РФ все более крепнет, а оружие, особенно системы ПРО/ПВО, стрелковое оружие, авиация, танки, пользуются повышенным спросом даже у членов Североатлантического альянса и арабских шейхов – традиционных покупателей продукции американского оборонного комплекса.
Поэтому, однажды обнаружив, что конкуренты наступают на пятки, янки были крайне встревожены тем, что претензии на мировое господство необходимо подтверждать не только экономическими верительными грамотами, но и бесспорным лидерством в военной сфере… А вот тут-то и оказалось, что «король голый!» Увлечение экзотическими видами и системами вооружений, потребовавших колоссальных расходов, не дали желаемых результатов, а традиционные системы вооружений не обновлялись на протяжении 30-40 лет и исчерпали свой ресурс модернизации. Это касается и триады СЯС, и обычных вооружений. И это в то время как конкуренты уже успешно осваивают гиперзвуковое и лазерное оружие, БЛА и ПБА на базе малогабаритной ядерной энергетической установки, дающей неограниченную дальность и фантастические возможности по способам применения.
Не стоит забывать и о другой мировой тенденции. Мир все более становится многополярным, несмотря на отчаянные попытки США сохранить за собой роль единоличного вершителя судеб человечества. И главным препятствие для сохранения статуса-кво оказались РФ и КНР. Поэтому, чтобы дестабилизировать своих главных конкурентов, администрация Белого дома предприняла усилия для организации "бегства капитала из ЮВА" и возвращения его на родину, в Штаты. Была организована беспрецедентная истерия вокруг КНДР и ее ядерной программы. К берегам Северной Кореи направились сразу два авианосца в надежде напугать руководство Кореи. Однако эффект получился прямо противоположный! КНДР заявила о готовности нанести ядерный удар по базам и даже самой территории США в случае их нападения на Корейскую Народно-Демократическую Республику. Мир замер в предчувствии большой военной авантюры с предельными ставками для обоих игроков…
Однако, подсчитав все плюсы и минусы, Трамп сдулся и пошел на попятную. Стал искать пути мирного решения корейской ядерной проблемы. После этого все мировые игроки поняли: янки, как гопники, уважают и боятся только силу, желательно в неограниченных количествах!
Но это был второстепенный фронт борьбы за мировое лидерство. Против основных конкурентов Вашингтон заготовил сначала выход из договора по ПРО, а затем и из договора по РСМД… И вот уж никак не могли предположить наши заокеанские партнеры, что Россия так быстро найдет асимметричный ответ на их телодвижения, не втягиваясь в гонку вооружений. Это вызвало глубокую озабоченность у наших визави. Но оставлять без ответа наши шаги по закреплению лидерства ведущей мировой ружейной державы, янки, как следует из многочисленных заявлений вашингтонского истеблишмента, не намерены. Это вылилось и в призывы к немедленному (пока не набрали силу!) военному нападению на корабли и ЛА России, и просачивание через дырки «швейцарского» сыра американского троянского коня, и прочие экзотические веяния вплоть до отключения Интернета и т.п.
Так что же может реально предпринять заокеанский «партнер», чтобы покруче насолить этим русским и заставить их пойти на поводу у нового витка гонки вооружений?
1. Бесспорно, это выльется в военное противостояние США и РФ. Причем наиболее остро оно будет проявляться в технологически передовых областях, таких, как космос, системы ПРО/ПВО/РЭБ, морские вооружения и авиация.
2. Штаты наверняка будут продолжать наращивать санкционное давление на российскую экономику. Возможно, даже прямое давление на финансово-кредитную систему государства.
3. Будет продолжена политика на все большее ограничение доступа российских производителей к современным технологиям и достижениям науки и техники.
4. Наложат более жесткий запрет компаниям, с участием американского капитала на продажу, коммерческую и иную деятельность на российском рынке.
На международной арене будет продолжена компания фейкомётства по поводу (и без оного) для очернения и клеветы на все российское. Из медийного пространства будут планомерно выдавливаться все российские и пророссийские СМИ…
Для раскола европейского общества будет предпринята попытка размещения БРСД в такой стране, к примеру, как Республика Польша, возможно, в странах Прибалтики. Но то, что в них будет развернут дополнительный контингент сил НАТО и тяжелая техника альянса, сомнений не вызывает. Польша уже сейчас готова платить 2 млрд. дол. за расквартирование американской дивизии на своей территории. И все это медленно, но планомерно, будет приближать нас к так называемому дню «Д».
Так как узнать, когда придет этот таинственный и ужасный день «Д»?
А все очень просто. Тому будут «свидетельствовать» ряд т.н. разведпризнаков, указывающих на проведение противником комплекса мероприятий для нанесения удара по силам противника. И наиболее значимыми из них будут:
— подача средств ядерного поражения на носители. Воевать с ядерной державой без применения СБП ни один здравомыслящий полководец США или НАТО не будет;
— перевод средств связи, РЛС и управления на частоты военного времени. Изменение временных кодозадержек для систем радио навигации и ориентирования;
— покидание судами и транспортами портов государства без окончания погрузо-разгрузочных мероприятий, оформления таможенных и прочих документов и т.п.
— внезапное прекращение работы ИСЗ связи, навигации, метео, ретрансляторов и т.п.
— срыв расписания движения самолетов иностранных авиакомпаний без объяснения причин…
— блокировка функционирования кредитно-эмиссионной системы и действия банковских карт населения… и другие.
При этом становятся не особо актуальными ранее значимые разведпризнаки, такие, как: рассредоточение сил противника, выдвижение его ударных группировок в районы боевого предназначения, развертывание групп обеспечения боевой устойчивости ударных сил и т.п. Все это, как правило, приносится в жертву внезапности нанесения первого удара, либо выполняется в ходе развертывания в РБП ударных сил. Основная же причина кроется в том, что задачи первого удара противник в состоянии выполнить составом группировок мирного времени, без наращивания сил БД и БС.
При этом идет массированная атака по линии радиоэлектронного противодействия и подавления РЭС атакуемой стороны. Могут использоваться ослепляющие ЭМУ, высотные ЯВ, прицельные помехи и т.п. с целью лишить противника управлении и связи, средств навигации и ориентирования, топопривязки…
Для четкого планирования первого удара нужно с высокой степенью достоверности знать временные нормативы принятия решения командованием противника, уровень отработанности его штабов и органов военного управления, степень автоматизации принятия решения (возможности АСУ/БИУС/КСБУ), протокол принятия решения на начало БД с применением ОМУ.
Все это непросто, поэтому требует колоссального объема работы разведки, аналитиков, планирующих органов.
И все-таки как бы я начал атаку на непобедимую крепость под названием «Гардарика»?
1. Необходима 7-10 дневная операция по дезорганизации, дезориентации и введения в заблуждение высшего руководства страны. Для этого создается напряжение на второстепенном участке приложения усилий. К примеру, прорывы границы на среднеазиатском участке границы и т.п.
2. Диверсии на транспорте и системах энергоснабжения, связи под видом взрывов бытового газа и т.п.
3. Поджоги супер- и гипермаркетов, диверсии на узлах ж/д сообщений, мостах, путепроводах.
4. Засылка ДРГ в зоны действий станций системы СПРН, ЗГРЛС ПВ, с задачей проведения акции за Д-1.
5. Нанесение за Д-1 скрытых ударов по всем отслеженным и вновь обнаруженным атомоходам РФ, вне зависимости от класса (рпкСН ил ПЛА-плаРК).
6. В день «Д» запуск «метеоракет» с проведением ВЯВ над районом пролета СВН и МБР. С одновременным ударом КРБД из-под шапки СЛО в районе Карского моря и моря Лаптевых силами 2-3 х плаРК «Огайо». И пуском БРПЛ с ПЛАРБ из акватории Норвежского и Баренцева морей. А также наличного состава сил БС и БД остальных ПЛАРБ. Через 10-15 минут – старт 400 МБР «Минитмэн» 2. Остальные 50 — по доразведанным целям.
7. После этого вводится в действие план САК и ПРО для отражения удара возмездия…
Однако выполнение такого «легковесного» по своей сути плана нападения на Гардарику наверняка натолкнется на упреждающие действия ее ВС и военно-политического руководства по срыву «Графика выполнения задач…» путем объявления ультиматума и действий на упреждение мер противника.
Помимо нашей триады СЯС и всего прочего, системы «Периметр» и «Посейдон» должны вразумить не в меру прытких ковбоев даже в том случае, если им под седло попадет шлея!
Ну и наконец, прямое обращение к правительствам и народам мира руководства Гардарики, надеюсь, станет непреодолимой стеной для любителей военных авантюр поиграть с судьбами мира.
Однако современная тенденция в международных отношениях все более склоняется в сторону неприкрытого диктата мирового гегемона в отношении выбранной им жертвы агрессии. При этом бездоказательность и открытое попрание здравого смысла ничуть не смущают «поборников западной демократии» в их стремлении навязать мировому сообществу образ врага в лице выбранной им жертвы. Эта жертва бессовестно, с грубым нарушением норм морали и общечеловеческих ценностей « расчеловечивается» продажными западными СМИ, выводится за рамки рукопожатных, становится изгоем… Такое отношение в последнее время все чаще применяется к России, начиная с момента отравления полонием Литвиненко и кончая делом об отравлении Скрипалей.
И эта тенденция лишь только «обостряется» после того как Штаты вдруг обнаружили, что Россия не разгромлена по итогам холодной войны, а возрождается с новым экономическим и военным потенциалом, крайне опасными для гегемона и его мировой политики. Что Россия вполне в состоянии одержать победу в эпоху высокотехнологичной гонки вооружений, и сирийская война тому яркое подтверждение, а все усиливающиеся экономические санкции не приводят к желаемому обрушению российской экономики. Более того, международный авторитет РФ все более крепнет, а оружие, особенно системы ПРО/ПВО, стрелковое оружие, авиация, танки, пользуются повышенным спросом даже у членов Североатлантического альянса и арабских шейхов – традиционных покупателей продукции американского оборонного комплекса.
Поэтому, однажды обнаружив, что конкуренты наступают на пятки, янки были крайне встревожены тем, что претензии на мировое господство необходимо подтверждать не только экономическими верительными грамотами, но и бесспорным лидерством в военной сфере… А вот тут-то и оказалось, что «король голый!» Увлечение экзотическими видами и системами вооружений, потребовавших колоссальных расходов, не дали желаемых результатов, а традиционные системы вооружений не обновлялись на протяжении 30-40 лет и исчерпали свой ресурс модернизации. Это касается и триады СЯС, и обычных вооружений. И это в то время как конкуренты уже успешно осваивают гиперзвуковое и лазерное оружие, БЛА и ПБА на базе малогабаритной ядерной энергетической установки, дающей неограниченную дальность и фантастические возможности по способам применения.
Не стоит забывать и о другой мировой тенденции. Мир все более становится многополярным, несмотря на отчаянные попытки США сохранить за собой роль единоличного вершителя судеб человечества. И главным препятствие для сохранения статуса-кво оказались РФ и КНР. Поэтому, чтобы дестабилизировать своих главных конкурентов, администрация Белого дома предприняла усилия для организации "бегства капитала из ЮВА" и возвращения его на родину, в Штаты. Была организована беспрецедентная истерия вокруг КНДР и ее ядерной программы. К берегам Северной Кореи направились сразу два авианосца в надежде напугать руководство Кореи. Однако эффект получился прямо противоположный! КНДР заявила о готовности нанести ядерный удар по базам и даже самой территории США в случае их нападения на Корейскую Народно-Демократическую Республику. Мир замер в предчувствии большой военной авантюры с предельными ставками для обоих игроков…
Однако, подсчитав все плюсы и минусы, Трамп сдулся и пошел на попятную. Стал искать пути мирного решения корейской ядерной проблемы. После этого все мировые игроки поняли: янки, как гопники, уважают и боятся только силу, желательно в неограниченных количествах!
Но это был второстепенный фронт борьбы за мировое лидерство. Против основных конкурентов Вашингтон заготовил сначала выход из договора по ПРО, а затем и из договора по РСМД… И вот уж никак не могли предположить наши заокеанские партнеры, что Россия так быстро найдет асимметричный ответ на их телодвижения, не втягиваясь в гонку вооружений. Это вызвало глубокую озабоченность у наших визави. Но оставлять без ответа наши шаги по закреплению лидерства ведущей мировой ружейной державы, янки, как следует из многочисленных заявлений вашингтонского истеблишмента, не намерены. Это вылилось и в призывы к немедленному (пока не набрали силу!) военному нападению на корабли и ЛА России, и просачивание через дырки «швейцарского» сыра американского троянского коня, и прочие экзотические веяния вплоть до отключения Интернета и т.п.
Так что же может реально предпринять заокеанский «партнер», чтобы покруче насолить этим русским и заставить их пойти на поводу у нового витка гонки вооружений?
1. Бесспорно, это выльется в военное противостояние США и РФ. Причем наиболее остро оно будет проявляться в технологически передовых областях, таких, как космос, системы ПРО/ПВО/РЭБ, морские вооружения и авиация.
2. Штаты наверняка будут продолжать наращивать санкционное давление на российскую экономику. Возможно, даже прямое давление на финансово-кредитную систему государства.
3. Будет продолжена политика на все большее ограничение доступа российских производителей к современным технологиям и достижениям науки и техники.
4. Наложат более жесткий запрет компаниям, с участием американского капитала на продажу, коммерческую и иную деятельность на российском рынке.
На международной арене будет продолжена компания фейкомётства по поводу (и без оного) для очернения и клеветы на все российское. Из медийного пространства будут планомерно выдавливаться все российские и пророссийские СМИ…
Для раскола европейского общества будет предпринята попытка размещения БРСД в такой стране, к примеру, как Республика Польша, возможно, в странах Прибалтики. Но то, что в них будет развернут дополнительный контингент сил НАТО и тяжелая техника альянса, сомнений не вызывает. Польша уже сейчас готова платить 2 млрд. дол. за расквартирование американской дивизии на своей территории. И все это медленно, но планомерно, будет приближать нас к так называемому дню «Д».
Так как узнать, когда придет этот таинственный и ужасный день «Д»?
А все очень просто. Тому будут «свидетельствовать» ряд т.н. разведпризнаков, указывающих на проведение противником комплекса мероприятий для нанесения удара по силам противника. И наиболее значимыми из них будут:
— подача средств ядерного поражения на носители. Воевать с ядерной державой без применения СБП ни один здравомыслящий полководец США или НАТО не будет;
— перевод средств связи, РЛС и управления на частоты военного времени. Изменение временных кодозадержек для систем радио навигации и ориентирования;
— покидание судами и транспортами портов государства без окончания погрузо-разгрузочных мероприятий, оформления таможенных и прочих документов и т.п.
— внезапное прекращение работы ИСЗ связи, навигации, метео, ретрансляторов и т.п.
— срыв расписания движения самолетов иностранных авиакомпаний без объяснения причин…
— блокировка функционирования кредитно-эмиссионной системы и действия банковских карт населения… и другие.
При этом становятся не особо актуальными ранее значимые разведпризнаки, такие, как: рассредоточение сил противника, выдвижение его ударных группировок в районы боевого предназначения, развертывание групп обеспечения боевой устойчивости ударных сил и т.п. Все это, как правило, приносится в жертву внезапности нанесения первого удара, либо выполняется в ходе развертывания в РБП ударных сил. Основная же причина кроется в том, что задачи первого удара противник в состоянии выполнить составом группировок мирного времени, без наращивания сил БД и БС.
При этом идет массированная атака по линии радиоэлектронного противодействия и подавления РЭС атакуемой стороны. Могут использоваться ослепляющие ЭМУ, высотные ЯВ, прицельные помехи и т.п. с целью лишить противника управлении и связи, средств навигации и ориентирования, топопривязки…
Для четкого планирования первого удара нужно с высокой степенью достоверности знать временные нормативы принятия решения командованием противника, уровень отработанности его штабов и органов военного управления, степень автоматизации принятия решения (возможности АСУ/БИУС/КСБУ), протокол принятия решения на начало БД с применением ОМУ.
Все это непросто, поэтому требует колоссального объема работы разведки, аналитиков, планирующих органов.
И все-таки как бы я начал атаку на непобедимую крепость под названием «Гардарика»?
1. Необходима 7-10 дневная операция по дезорганизации, дезориентации и введения в заблуждение высшего руководства страны. Для этого создается напряжение на второстепенном участке приложения усилий. К примеру, прорывы границы на среднеазиатском участке границы и т.п.
2. Диверсии на транспорте и системах энергоснабжения, связи под видом взрывов бытового газа и т.п.
3. Поджоги супер- и гипермаркетов, диверсии на узлах ж/д сообщений, мостах, путепроводах.
4. Засылка ДРГ в зоны действий станций системы СПРН, ЗГРЛС ПВ, с задачей проведения акции за Д-1.
5. Нанесение за Д-1 скрытых ударов по всем отслеженным и вновь обнаруженным атомоходам РФ, вне зависимости от класса (рпкСН ил ПЛА-плаРК).
6. В день «Д» запуск «метеоракет» с проведением ВЯВ над районом пролета СВН и МБР. С одновременным ударом КРБД из-под шапки СЛО в районе Карского моря и моря Лаптевых силами 2-3 х плаРК «Огайо». И пуском БРПЛ с ПЛАРБ из акватории Норвежского и Баренцева морей. А также наличного состава сил БС и БД остальных ПЛАРБ. Через 10-15 минут – старт 400 МБР «Минитмэн» 2. Остальные 50 — по доразведанным целям.
7. После этого вводится в действие план САК и ПРО для отражения удара возмездия…
Однако выполнение такого «легковесного» по своей сути плана нападения на Гардарику наверняка натолкнется на упреждающие действия ее ВС и военно-политического руководства по срыву «Графика выполнения задач…» путем объявления ультиматума и действий на упреждение мер противника.
Помимо нашей триады СЯС и всего прочего, системы «Периметр» и «Посейдон» должны вразумить не в меру прытких ковбоев даже в том случае, если им под седло попадет шлея!
Ну и наконец, прямое обращение к правительствам и народам мира руководства Гардарики, надеюсь, станет непреодолимой стеной для любителей военных авантюр поиграть с судьбами мира.
- Автор:
- Александр Авельянов
- Использованы фотографии:
- Pete Linforth
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