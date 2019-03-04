Записки Колорадского Таракана. EBU жалеет, что Украина... Но надеется

"То, что журналистами было найдено, подпадает под статью 111 Уголовного кодекса Украины. Это государственная измена, умышленно совершенная гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной ценности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической безопасности страны!"

"Детективы НАБУ проанализируют информацию о фактах коррупции в оборонной сфере, изложенную в журналистском расследовании Леси Ивановой, и предоставят ей надлежащую оценку.



Отметим, что предприятия, о которых идет речь в материале, уже являются объектами расследований НАБУ. В целом детективы расследуют коррупцию на около 15 предприятиях оборонно-промышленного комплекса в рамках нескольких десятков уголовных производств".

"Это и бывший министр обороны и глава парламентского оборонного комитета Анатолий Гриценко как один из главных торгашей армией. Это и бывший премьер-министр Юлия Тимошенко, которая подписывала соответствующие правительственные постановления, которые давали "зеленый свет" для разрушения оборонного потенциала страны, а сегодня, заметая собственные следы, произносит лживые заявления".