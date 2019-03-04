Записки Колорадского Таракана. EBU жалеет, что Украина... Но надеется
Приветствую вас, друзья мои. Ну никак вы не можете прекратить разбираться с нашими выборами. Вопросы, вопросы, вопросы... А зачем? Я же предельно просто разъяснил ситуацию. Всё всем понятно. Слова, которыми сейчас ласкают слух украинцев кандидаты в президенты, всего лишь слова.
Если необходимо разжевать ситуацию до детского питания, то разжую. Надеюсь, в последний раз. Мне и так знакомые тараканы, те, кто в курсе, естественно, со смехом говорят: "Таракан, читаем тебя и видим, когда ты пишешь "подшофе", когда "с бодуна", а когда "ни в одном глазу". Прекрати писать об очередном повороте задницы нашего правительства. Попробуй написать о «гра закінчена». Что по-вашему означает «хана котенку, гадить не будет».
Но коль открывать рот – разину, как у бегемота. Сами виноваты, сами просили.
Единственное слабое место Гидранта на этих выборах — первый тур. Сможет пройти — будет продолжать издеваться над страной. А кто-нибудь сегодня сомневается в таком результате первого тура? А ведь "тяжелую артиллерию" Гидрант ещё не применял. В МВД, СБУ и прочих антикоррупционных судах много чего есть на кандидатов. Косяков у каждого столько, что...
Второй тур. Те, кто голосовал за Зеленского или Тимошенко, так и проголосуют. А вот те, кто был за других кандидатов? Хотя торжище голосами уже открыто и перепродают на раз-два. Кого, кому, сколько – другой вопрос.
Любой селянин предпочтет удобрение для собственного огорода с уже известного коровника, чем от каких-нибудь кенгуру или носорогов. Такова суть крестьянской логики. Пусть кенгуриное дерьмо и лучше, как говорят, но кто его знает. А тут все известно и гарантировано. Немного, но будет всегда.
Вы никогда не замечали, что большинство часто не право? Просто давит массой и выигрывает. Вот что главное в женщине? Талия, грудь, характер? Да нет! Главное — глаза! Прикиньте, как будет выглядеть женщина вообще без глаз. Ужас...
Я для чего вам напомнил о давлении массы. Охлократия часто приводит к идиотизму. Массовому, всенародному. Шикарный пример мы вам представили появлением в СМИ сообщений о коррупционных схемах на государственных закупках в оборонной сфере.
Сбываются мои предсказания. Начинаем сигать в дерьме. Не копаться, а именно скакать. Чтобы взлетало выше и летело дальше.
Шуму подняли журналисты много. Караул. Бизнесмены закупали запчасти для украинских танков и БТР в России через систему фирм-прокладок и на этом зарабатывали деньги!
Какие непатриотичные бизнесмены. Деньги на нэньке зарабатывали! Закупали-то в 2-4 раза дороже! Значит, маржу в карман. И это в то время, когда вся страна напрягла все силы для борьбы с агрессором. Ну как, воспылали праведным гневом?
А что дальше было?
Это крик души Юлии Тимошенко в Раде. Это призыв к импичменту Гидранта. Конечно, ведь все люди, которые перечислены в материалах журналистов, из ближнего круга Гидранта.
Даже НАБУ высказалась.
Гордые, но простоватые мои сограждане напряглись. Неужели справедливость? Неужели до власти дошло, что воруют? Неужели болезнь Альцгеймера излечима? На Украине научились её диагностировать на начальном этапе? СУГС многократно!
Да изучайте же вы природу, мать вашу. Посмотрите, как нападают хищники. Когда они молчат, а когда рычат. Не буду претендовать на оригинальность, вы это знаете, но выразить не можете словами, а я могу. Самый опасный человек тот, кто слушает, думает и молчит! А Гидрант молчал!
Гидрант стоял и создавал вид, что все происходящее его не касается. Прокуроры и следователи разберутся. А потом? Бросок и... Украина забыла про скандал. Друг и партнер Гидранта Олег Гладковский делает простое заявление, после которого всем становится ясно, что дело замнут. Заявители становятся обвиняемыми...
После этого кто-то заметил Национальный корпус, который протестовал у здания Генеральной прокуратуры 27 февраля? Юлина гвардия не читала работ Ленина. Там четко говорится о сроках восстания. Короче, пока готовили акцию, выступление превратилось в балаган. Махновщина в чистом виде. Не более того.
Но о Национальном корпусе разговор будет отдельный. В репортаже.
Вспомнилось из прошлого. Когда главным в жизни было выучить детей и дать им необходимые для жизни знания. Сын, не очень любивший процесс обучения, попался на невыученном уроке по истории. Ответ на вопрос о Колумбе звучал примерно так: "Ну Колумб... Значит, так... Колумб не знал, куда приплыл! А когда вернулся домой, не смог сказать, откуда!"
Тогда он заслуженно получил свой подзатыльник. Но сегодня приходится его цитировать. Достаточно заменить Колумба на Украину, и все становится на свои места. А менять необходимо. Особенно после того, как нас всех спустили с небес на... Нет, в навозную кучу на выборах кандидата на «Евровидение 2019».
Такого позора для всех нас ещё не было. Знаете, что говорит молодняк об этом? "Красиво развели украинцев на бабки через СМС и ткнули мордой в грязь!" Кстати, про СМС вопрос интересный. "Где деньги, Зин?"
Очень умиляет то, что "Европейский вещательный союз (EBU) сожалеет, что Украина не будет участвовать в «Евровидении» в 2019 году, однако надеется на ее участие в следующий раз". А вот то, что среди наших артистов не нашлось ни одного, кто согласился ради карьеры ублажить власти, вот это радует.
Правильно, ребята. Указать власти нужный путь можно разными способами. Можно направить. Но это если власть слушает. А можно послать... И пусть теперь вводят в роддомах тест-опросник для новорожденных с вопросами типа кто герой, чей Крым, кто агрессор. А то нарожали тут ватников и ватниц. Некому страну на песенном конкурсе представить.
Для тех, кто не знает: наши певцы и певицы оказались недостаточно глупы для того, чтобы выступать на «Евровидении» по государственной программе. Там надо было в каждом интервью говорить о российской агрессии, оккупации территории Украины ну и все в таком духе.
А говорите, умных у нас нет. Умных, может, и нет, а вот количество дураков резко пошло на убыль.
Есть у меня предложение для Рады и лично для Гидранта. Панове, необходимо срочно внести на обсуждение законопроект об изменении Конституции. Давайте отдельной статьей пропишем стремление Украины на «Евровидение»! Представляете, как запануем?
Скоро 8 Марта. Вспомнил связанный с этим праздником случай из начала века. Жили мы тогда, прямо скажем, не очень. А Тараканушка перед праздником с хитрющей физиономией у меня кондиционер в спальню попросила. Жарко ей, понимаете. И что делать? Средств, в смысле денег, у меня тогда не было.
Но я выкрутился. Короче, получила тогда Тараканушка кондиционер в спальне. Прямо на прикроватной тумбочке! В красивой такой упаковке. Под золото. Для волос...
Примерно также поступили и наши рыбаки. Азовское море совсем бычками оккупировано. И вылавливать этого самого бычка страшно. Наворотила наша власть дел. И реверс включать не хочет. Сидят рыбаки с удочками на берегу. Ну и... Проблему мы решили согласно нашим новым традициям!
Наша Госрыбагентство подписало соглашение в Россией о вылове рыбы в Азовском море! Теперь Украине можно выловить 9 тысяч тонн, а вам только 6. Давитесь своей семгой, горбушей, минтаем и прочими осетрами. Бычки — наше все! Он только сверху черный, а внутри-то белый! Белорыбица называется...
Думаете, Таракан сошел с ума? Что в этом сообщении от украинства? Я, кстати, из-за собственной сухопутности тоже этот вопрос задал. Рассказываю для не украинцев. От имени одного из участников события.
Собираемся мы на берегу. В смысле, сидим с удочками и рассуждаем. Эх, половить бы сейчас бычка. Это капитан сейнера мечтает. Да, бычок бы сейчас за милую душу пошел. Народ обнищал. А тут рыба дешевая. Это владелец палатки, где рыбу продают, проснулся. Да, а налогов сколько бы я с вас собрал. Выловили бы вы тысяч 9-10 тонн этого бычка... Это голос «рыбака» из администрации города.
Посидели, да и написали протокол. Все расписались и... отправили протокол в Россию. Всё! Дело сделано. Можно женам сказать, что скоро рыбку не в штуках, а в килограммах будем считать. А матрос один вообще потребовал включить в протокол обязанность возврата моряков в случае каких-то косяков. Включили. Ждем.
Да. Чуть не забыл. Тут один бизнесмен мне вопрос подкинул. Ребята, у вас паровозов не осталось? Ну тех, которые с трубой. Только с Урала или из Сибири не предлагать. Далеко. У нас деревьев на Карпатах не хватит, чтобы перегнать паровозы на Украину. А агрессорское топливо мы принципиально не покупаем. Денег нет.
Не смейтесь. Это вам не юмористический журнал. Это серьезное издание и вопросы тут задаются серьезные. У нас солярка кончилась. В смысле, совсем. На Укрзализныце маневровые тепловозы встали. Вагоны на станциях чуть ли не вручную в составы составляют.
Прекратились работы по обслуживанию ж/д путей, модернизации станций. По депо шныряют какие-то люди в форме железнодорожников и сливают в канистры дизтопливо с резервных локомотивов и мотовозов. В общем, сегодня все что можно запускают железнодорожники на электрической тяге.
Нет, ну вы хитры. Вот она, гибридная война. Поход на Москву наш Генштаб вынужден был отменить. Тыловое обеспечение пока хромает. Агрессор отказывается продавать топливо даже через третьи страны. Ждем, когда Гидрант официально объявит акцию "Прикрути!" на железнодорожном транспорте.
Да и не только на железной дороге. Везде напряженка с топливом.
Со своей же стороны предложу проверенный веками способ. Мы сегодня находимся в ситуация, похожей на ту, в которой находился уже упомянутый мною выше Колумб. И как он решил эту проблему? Да просто! Паруса! Ветер-то пока бесплатный!
А новое — это очень хорошо забытое старое.
Или как в Индии. Рикша, подгоняемый электрошокером, считается троллейбусом. Восточная мудрость! А мы что, хуже?
Даже провода снимать не надо. Там, где они еще есть и электричество пока не отключили. А на других дорогах ставим на вагоны, сколоченные из бревен каркасы и мачты. Натягиваем паруса и вперед! Экономика должна быть экономной. И экологически чистой!
Зато на вокзалах больше не звучат объявления на русском языке!
Что-то давно не писал я о нашей внешней политике. Вот евреи. Что за люди такие? Короче, если Израиль не прекратит систематически нарушать права наших туристов, мы отменим евреям безвиз! Это не я сказал. Это наш МИД сказал.
Представляете, прилетают так в Борисполь утренним рейсом со своими израильскими паспортами и давай права качать. У нас безвиз. Пустите нас на Украину. Наши пограничники им культурно так: «Панове, чей Крым?» А они дурачков включают: «Таки мы в натуре не брали».
Короче, пограничников не проведешь, взяли и не пустили 35 граждан Израиля на Украину. Пусть географию учат. Правильно же, едешь в страну — выучи гимну. Узнай, чей Крым. Да и мову знать желательно.
Но представляете, какие все-таки подлые люди в Израиле. Взяли и целый самолет идеологически правильных украинцев (140 человек) завернули обратно. Мне один рассказывал, что с ивритом у него, конечно, никак, но чьи Голанские высоты, он знает.
А все рука Москвы! Везде! По нашей логике, конечно. Вот смотрите, Израиль создал проблемы украинцам. А кто создал Израиль? Сталин! Вот вам гибридная война. Вон откуда, из какого времени.
Ну да ладно. Проблемы были, проблемы есть и проблемы будут. Но сегодня главное — весна. Друзья, вы заметили, какое это интересное время? То влюбиться хочется, то на пенсию уйти. В зависимости от наличия солнышка на небе. В целом – время тотальных обострений.
И еще немного зарисовок с улиц Киева. Естественно, касающихся самого дорогого, что у нас есть, — желудка. Окунитесь в теплую и непринужденную атмосферу 90-х годов прошлого столетия. Да, снято 1 марта 2019 года, но... Похоже, что моя машина времени все еще работает, правда?
Вот и вам желаю хорошего настроения! Чтобы радовали вас и синие небеса, и ваши близкие. Весна пришла, так что будем жить!
Маленький постскриптум. Я снова надолго не прощаюсь, поскольку хочу вам рассказать про то, как я побывал на сборище Национальной дружины.
Если необходимо разжевать ситуацию до детского питания, то разжую. Надеюсь, в последний раз. Мне и так знакомые тараканы, те, кто в курсе, естественно, со смехом говорят: "Таракан, читаем тебя и видим, когда ты пишешь "подшофе", когда "с бодуна", а когда "ни в одном глазу". Прекрати писать об очередном повороте задницы нашего правительства. Попробуй написать о «гра закінчена». Что по-вашему означает «хана котенку, гадить не будет».
Но коль открывать рот – разину, как у бегемота. Сами виноваты, сами просили.
Единственное слабое место Гидранта на этих выборах — первый тур. Сможет пройти — будет продолжать издеваться над страной. А кто-нибудь сегодня сомневается в таком результате первого тура? А ведь "тяжелую артиллерию" Гидрант ещё не применял. В МВД, СБУ и прочих антикоррупционных судах много чего есть на кандидатов. Косяков у каждого столько, что...
Второй тур. Те, кто голосовал за Зеленского или Тимошенко, так и проголосуют. А вот те, кто был за других кандидатов? Хотя торжище голосами уже открыто и перепродают на раз-два. Кого, кому, сколько – другой вопрос.
Любой селянин предпочтет удобрение для собственного огорода с уже известного коровника, чем от каких-нибудь кенгуру или носорогов. Такова суть крестьянской логики. Пусть кенгуриное дерьмо и лучше, как говорят, но кто его знает. А тут все известно и гарантировано. Немного, но будет всегда.
Вы никогда не замечали, что большинство часто не право? Просто давит массой и выигрывает. Вот что главное в женщине? Талия, грудь, характер? Да нет! Главное — глаза! Прикиньте, как будет выглядеть женщина вообще без глаз. Ужас...
Я для чего вам напомнил о давлении массы. Охлократия часто приводит к идиотизму. Массовому, всенародному. Шикарный пример мы вам представили появлением в СМИ сообщений о коррупционных схемах на государственных закупках в оборонной сфере.
Сбываются мои предсказания. Начинаем сигать в дерьме. Не копаться, а именно скакать. Чтобы взлетало выше и летело дальше.
Шуму подняли журналисты много. Караул. Бизнесмены закупали запчасти для украинских танков и БТР в России через систему фирм-прокладок и на этом зарабатывали деньги!
Какие непатриотичные бизнесмены. Деньги на нэньке зарабатывали! Закупали-то в 2-4 раза дороже! Значит, маржу в карман. И это в то время, когда вся страна напрягла все силы для борьбы с агрессором. Ну как, воспылали праведным гневом?
А что дальше было?
"То, что журналистами было найдено, подпадает под статью 111 Уголовного кодекса Украины. Это государственная измена, умышленно совершенная гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной ценности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической безопасности страны!"
Это крик души Юлии Тимошенко в Раде. Это призыв к импичменту Гидранта. Конечно, ведь все люди, которые перечислены в материалах журналистов, из ближнего круга Гидранта.
Даже НАБУ высказалась.
"Детективы НАБУ проанализируют информацию о фактах коррупции в оборонной сфере, изложенную в журналистском расследовании Леси Ивановой, и предоставят ей надлежащую оценку.
Отметим, что предприятия, о которых идет речь в материале, уже являются объектами расследований НАБУ. В целом детективы расследуют коррупцию на около 15 предприятиях оборонно-промышленного комплекса в рамках нескольких десятков уголовных производств".
Отметим, что предприятия, о которых идет речь в материале, уже являются объектами расследований НАБУ. В целом детективы расследуют коррупцию на около 15 предприятиях оборонно-промышленного комплекса в рамках нескольких десятков уголовных производств".
Гордые, но простоватые мои сограждане напряглись. Неужели справедливость? Неужели до власти дошло, что воруют? Неужели болезнь Альцгеймера излечима? На Украине научились её диагностировать на начальном этапе? СУГС многократно!
Да изучайте же вы природу, мать вашу. Посмотрите, как нападают хищники. Когда они молчат, а когда рычат. Не буду претендовать на оригинальность, вы это знаете, но выразить не можете словами, а я могу. Самый опасный человек тот, кто слушает, думает и молчит! А Гидрант молчал!
Гидрант стоял и создавал вид, что все происходящее его не касается. Прокуроры и следователи разберутся. А потом? Бросок и... Украина забыла про скандал. Друг и партнер Гидранта Олег Гладковский делает простое заявление, после которого всем становится ясно, что дело замнут. Заявители становятся обвиняемыми...
"Это и бывший министр обороны и глава парламентского оборонного комитета Анатолий Гриценко как один из главных торгашей армией. Это и бывший премьер-министр Юлия Тимошенко, которая подписывала соответствующие правительственные постановления, которые давали "зеленый свет" для разрушения оборонного потенциала страны, а сегодня, заметая собственные следы, произносит лживые заявления".
После этого кто-то заметил Национальный корпус, который протестовал у здания Генеральной прокуратуры 27 февраля? Юлина гвардия не читала работ Ленина. Там четко говорится о сроках восстания. Короче, пока готовили акцию, выступление превратилось в балаган. Махновщина в чистом виде. Не более того.
Но о Национальном корпусе разговор будет отдельный. В репортаже.
Вспомнилось из прошлого. Когда главным в жизни было выучить детей и дать им необходимые для жизни знания. Сын, не очень любивший процесс обучения, попался на невыученном уроке по истории. Ответ на вопрос о Колумбе звучал примерно так: "Ну Колумб... Значит, так... Колумб не знал, куда приплыл! А когда вернулся домой, не смог сказать, откуда!"
Тогда он заслуженно получил свой подзатыльник. Но сегодня приходится его цитировать. Достаточно заменить Колумба на Украину, и все становится на свои места. А менять необходимо. Особенно после того, как нас всех спустили с небес на... Нет, в навозную кучу на выборах кандидата на «Евровидение 2019».
Такого позора для всех нас ещё не было. Знаете, что говорит молодняк об этом? "Красиво развели украинцев на бабки через СМС и ткнули мордой в грязь!" Кстати, про СМС вопрос интересный. "Где деньги, Зин?"
Очень умиляет то, что "Европейский вещательный союз (EBU) сожалеет, что Украина не будет участвовать в «Евровидении» в 2019 году, однако надеется на ее участие в следующий раз". А вот то, что среди наших артистов не нашлось ни одного, кто согласился ради карьеры ублажить власти, вот это радует.
Правильно, ребята. Указать власти нужный путь можно разными способами. Можно направить. Но это если власть слушает. А можно послать... И пусть теперь вводят в роддомах тест-опросник для новорожденных с вопросами типа кто герой, чей Крым, кто агрессор. А то нарожали тут ватников и ватниц. Некому страну на песенном конкурсе представить.
Для тех, кто не знает: наши певцы и певицы оказались недостаточно глупы для того, чтобы выступать на «Евровидении» по государственной программе. Там надо было в каждом интервью говорить о российской агрессии, оккупации территории Украины ну и все в таком духе.
А говорите, умных у нас нет. Умных, может, и нет, а вот количество дураков резко пошло на убыль.
Есть у меня предложение для Рады и лично для Гидранта. Панове, необходимо срочно внести на обсуждение законопроект об изменении Конституции. Давайте отдельной статьей пропишем стремление Украины на «Евровидение»! Представляете, как запануем?
Скоро 8 Марта. Вспомнил связанный с этим праздником случай из начала века. Жили мы тогда, прямо скажем, не очень. А Тараканушка перед праздником с хитрющей физиономией у меня кондиционер в спальню попросила. Жарко ей, понимаете. И что делать? Средств, в смысле денег, у меня тогда не было.
Но я выкрутился. Короче, получила тогда Тараканушка кондиционер в спальне. Прямо на прикроватной тумбочке! В красивой такой упаковке. Под золото. Для волос...
Примерно также поступили и наши рыбаки. Азовское море совсем бычками оккупировано. И вылавливать этого самого бычка страшно. Наворотила наша власть дел. И реверс включать не хочет. Сидят рыбаки с удочками на берегу. Ну и... Проблему мы решили согласно нашим новым традициям!
Наша Госрыбагентство подписало соглашение в Россией о вылове рыбы в Азовском море! Теперь Украине можно выловить 9 тысяч тонн, а вам только 6. Давитесь своей семгой, горбушей, минтаем и прочими осетрами. Бычки — наше все! Он только сверху черный, а внутри-то белый! Белорыбица называется...
Думаете, Таракан сошел с ума? Что в этом сообщении от украинства? Я, кстати, из-за собственной сухопутности тоже этот вопрос задал. Рассказываю для не украинцев. От имени одного из участников события.
Собираемся мы на берегу. В смысле, сидим с удочками и рассуждаем. Эх, половить бы сейчас бычка. Это капитан сейнера мечтает. Да, бычок бы сейчас за милую душу пошел. Народ обнищал. А тут рыба дешевая. Это владелец палатки, где рыбу продают, проснулся. Да, а налогов сколько бы я с вас собрал. Выловили бы вы тысяч 9-10 тонн этого бычка... Это голос «рыбака» из администрации города.
Посидели, да и написали протокол. Все расписались и... отправили протокол в Россию. Всё! Дело сделано. Можно женам сказать, что скоро рыбку не в штуках, а в килограммах будем считать. А матрос один вообще потребовал включить в протокол обязанность возврата моряков в случае каких-то косяков. Включили. Ждем.
Да. Чуть не забыл. Тут один бизнесмен мне вопрос подкинул. Ребята, у вас паровозов не осталось? Ну тех, которые с трубой. Только с Урала или из Сибири не предлагать. Далеко. У нас деревьев на Карпатах не хватит, чтобы перегнать паровозы на Украину. А агрессорское топливо мы принципиально не покупаем. Денег нет.
Не смейтесь. Это вам не юмористический журнал. Это серьезное издание и вопросы тут задаются серьезные. У нас солярка кончилась. В смысле, совсем. На Укрзализныце маневровые тепловозы встали. Вагоны на станциях чуть ли не вручную в составы составляют.
Прекратились работы по обслуживанию ж/д путей, модернизации станций. По депо шныряют какие-то люди в форме железнодорожников и сливают в канистры дизтопливо с резервных локомотивов и мотовозов. В общем, сегодня все что можно запускают железнодорожники на электрической тяге.
Нет, ну вы хитры. Вот она, гибридная война. Поход на Москву наш Генштаб вынужден был отменить. Тыловое обеспечение пока хромает. Агрессор отказывается продавать топливо даже через третьи страны. Ждем, когда Гидрант официально объявит акцию "Прикрути!" на железнодорожном транспорте.
Да и не только на железной дороге. Везде напряженка с топливом.
Со своей же стороны предложу проверенный веками способ. Мы сегодня находимся в ситуация, похожей на ту, в которой находился уже упомянутый мною выше Колумб. И как он решил эту проблему? Да просто! Паруса! Ветер-то пока бесплатный!
А новое — это очень хорошо забытое старое.
Или как в Индии. Рикша, подгоняемый электрошокером, считается троллейбусом. Восточная мудрость! А мы что, хуже?
Даже провода снимать не надо. Там, где они еще есть и электричество пока не отключили. А на других дорогах ставим на вагоны, сколоченные из бревен каркасы и мачты. Натягиваем паруса и вперед! Экономика должна быть экономной. И экологически чистой!
Зато на вокзалах больше не звучат объявления на русском языке!
Что-то давно не писал я о нашей внешней политике. Вот евреи. Что за люди такие? Короче, если Израиль не прекратит систематически нарушать права наших туристов, мы отменим евреям безвиз! Это не я сказал. Это наш МИД сказал.
Представляете, прилетают так в Борисполь утренним рейсом со своими израильскими паспортами и давай права качать. У нас безвиз. Пустите нас на Украину. Наши пограничники им культурно так: «Панове, чей Крым?» А они дурачков включают: «Таки мы в натуре не брали».
Короче, пограничников не проведешь, взяли и не пустили 35 граждан Израиля на Украину. Пусть географию учат. Правильно же, едешь в страну — выучи гимну. Узнай, чей Крым. Да и мову знать желательно.
Но представляете, какие все-таки подлые люди в Израиле. Взяли и целый самолет идеологически правильных украинцев (140 человек) завернули обратно. Мне один рассказывал, что с ивритом у него, конечно, никак, но чьи Голанские высоты, он знает.
А все рука Москвы! Везде! По нашей логике, конечно. Вот смотрите, Израиль создал проблемы украинцам. А кто создал Израиль? Сталин! Вот вам гибридная война. Вон откуда, из какого времени.
Ну да ладно. Проблемы были, проблемы есть и проблемы будут. Но сегодня главное — весна. Друзья, вы заметили, какое это интересное время? То влюбиться хочется, то на пенсию уйти. В зависимости от наличия солнышка на небе. В целом – время тотальных обострений.
И еще немного зарисовок с улиц Киева. Естественно, касающихся самого дорогого, что у нас есть, — желудка. Окунитесь в теплую и непринужденную атмосферу 90-х годов прошлого столетия. Да, снято 1 марта 2019 года, но... Похоже, что моя машина времени все еще работает, правда?
Вот и вам желаю хорошего настроения! Чтобы радовали вас и синие небеса, и ваши близкие. Весна пришла, так что будем жить!
Маленький постскриптум. Я снова надолго не прощаюсь, поскольку хочу вам рассказать про то, как я побывал на сборище Национальной дружины.
- Автор:
- Таракан Околорадский
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