Побочный эффект от российских гиперзвуковых "камней"
У нас очень модно "пинать" наше флотское руководство и особенно судостроительную промышленность за то, что строят пока что маловато крупных надводных кораблей (с подводными силами дела обстоят получше, хотя там тоже есть проблемы, и немалые, например, с модернизацией и ремонтом, но речь не о них). Упрек в сторону адмиралов несправедлив, упреки в сторону ребят из ОАК, в общем, по делу — долгое время, по объективным и субъективным причинам, строительство надводных кораблей, особенно относительно крупных, шло очень медленно, хотя, весьма вероятно, ситуация улучшится в ближайшем будущем. Так, основные "подводные камни", вроде перспективных систем оружия, таких, как доводка ЗРС "Редут"/"Полимент", или испытания гиперзвуковых ПКР "Циркон", или, скажем, история с импортозамещением газотурбинных ГЭУ кораблей (что можно и нужно было сделать задолго до 2014г.), разрешены или близки к тому. Произведено техническое перевооружение многих верфей, и строить вроде бы есть кому. Посмотрим, в общем, как все будет с планируемыми к закладке крупными кораблями.
Но есть и еще одно мнение, и оно имеет право на существование: что крупные надводные корабли, конечно, нужны, вплоть до авианосцев. Но что особо увлекаться их строительством в век, когда начинается долгое царствование таких систем поражения, как гиперзвуковые аэробаллистические и крылатые ракеты, а также управляемые и маневрирующие (планирующие) крылатые боевые блоки, не нужно. В последнем случае речь не о тех, которые устанавливаются или будут установлены на МБР/БРПЛ, хотя и те, в теории, могут выполнять подобные задачи в ряде случаев, а о блоках на нестратегических баллистических ракетах — их пока нет, но они будут. Даже если учесть, что все эти средства, в основном, в ближайшее время появятся на вооружении только у нас же, сильно обскакавших "партнеров", то в среднесрочной перспективе что-то появится и у противника и учитывать это нужно. Мол, крупные корабли нужны, но в случае серьезного конфликта протянут недолго даже без ядерного оружия, пока эффективных средств защиты от подобного оружия не появится. Да, есть С-500 и будет ее "оморяченная" версия, у нее есть в требованиях поражение гиперзвуковых боевых систем, но что именно и как она будет в этой области поражать — вопрос пока открытый. От ряда систем никакая С-500, скорее всего, не поможет никак. Из всего этого следует вывод, что стоит 10 раз подумать, прежде чем что-то строить крупное, и рвать жилы из бюджета.
Скорее всего, в этой точке зрения есть лишь зерно истины, но оно есть, и весьма вероятно, что у нас не особо и форсируют события с крупными боевыми надводными единицами и по этой причине. Тем более что Россия суть супердержава, которой нужен флот как для демонстрации флага или проекции силы или недопущения чужого проецирования силы там, где нам не нужно, так и для обеспечения безопасности своих берегов, развертывания и обеспечения действий МСЯС, для разрушения коммуникаций противника и ударов по противнику (в том числе "по центрам принятия решений", как их скромно называет наш ВГК и президент, то есть упреждающим обезглавливающим, если называть вещи своими именами). Но сухопутная армия, а также средства воздушно-космического нападения и защиты от него — нам всегда будут важнее. Но, надо заметить, что в последние дни появилось много интересных фактов, говорящих о том, что наши (в первую очередь) гиперзвуковые успехи повлияли или могут повлиять и на планы по строительству флота другой супердержавы, для которой флот всегда был и будет на первом месте. Речь, конечно, о США.
Итак, сначала появилась подтвержденная информация о том, что из бюджетного плана министерства обороны США на 2020-2024 гг. будут "вырезаны" два десантных транспорта-дока (ДТД, в нашей литературе, на основании наличия приличной вертолетной площадки и небольшого ангара, часто называются десантно-вертолетными кораблями-доками, то есть ДВКД, но американцы их таковыми не считают) типа "Сан-Антонио", серии 2, то есть LPD30 и LPD31. Они, возможно, будут построены позже, если вообще будут , возможно, решение будет отрицательным. А ведь планировалась постройка 13 таких кораблей. ДТД серии 1 находятся в строю, 11 штук, а еще 2 в постройке — их трогать не будут. Причину источники в МО США называют американским СМИ достаточно прямо — переоценка роли крупных кораблей в войне на море, ввиду появления новейшего дальнобойного скоростного оружия у флотов и авиации России, и, возможно, Китая. Мол, крупные корабли, набитые моряками и морпехами, будут первоочередными целями и легкими мишенями. Нужно, мол, строить больше кораблей меньших размеров (!) , субмарин и самолетов. Кто сказал "москитный флот"?
Причем бюджетная смерть с косой пришла не только за "консервными банками для морпехов", что уже само по себе в США — "священная корова", учитывая роль КМП как подвижной компоненты ВС с высокими "заморскими" возможностями ведения боевых действий (правда, только против слабых противников). Она, похоже, уже точит оселком свою косу и по поводу самой-самой "священной коровы", альфа и омега военной мощи Америки в сознании как американского обывателя, так и различных политиков разной степени имбецильности, вроде сенаторов или конгрессменов, которые крайне озабочены переворотом, устроенным Путиным в Лимпопо. Речь, конечно, об атомных авианосцах. Их роль "королей на море" и ранее была несколько подточена, когда в далеком СССР эти странные русские, в перерыве между распитием водки и игре на балалайке, насоздавали различных неприятных штуковин, вроде сверхзвуковых тяжелых ПКР большой дальности, типа "Базальт", "Вулкан", "Гранит" или, скажем, Х-22. А также их носителей, которые тоже, в общем, не подарок. Но новое поколение и сверхзвуковых, и особенно гиперзвуковых систем, похоже, напугало многих даже упертых американских генералов и адмиралов, причем до печенок. Правда, далеко не всех, а только самых дальновидных. Куда большая дальность полета, более 1000км, в разы большая скорость и страшная поражающая способность — ракете, летящей со скоростью 8-9М (речь о "Циркон" 3М22, разумеется), и мощная БЧ не очень-то нужна, по вполне понятным физическим причинам. С отражением налетов сверхзвуковых-то тяжелых ПКР дела обстоят, говоря скромно, не лучшим образом, а тут угроза на порядок страшнее и неотразимее. Кроме того, есть бюджетные ограничения, вроде бы бюджет военный в США растет, а ограничения никуда не делись, и растут, в общем, расходы, но не все и не на все, а куда быстрее растут цены и расходы непрофильного характера. Ну или, говоря просто — "распиливают", благо, схемы отработаны на "ять".
Появилась информация, что Пентагон планирует на днях представить план, по которому флот вынужден будет отказаться от среднего ремонта и перезарядки активных зон ЯЭУ авианосца "Гарри Трумэн". Что, в общем, означает для корабля отставку и смертный приговор (возможно, с гниением в резерве с заглушенными активными зонами) — на два десятилетия раньше положенного срока. Это, вместе с историей с ДТД "Сан-Антонио" серии 2, идет вразрез с ранее озвученными планами по росту боевого состава флота до 385 кораблей, то есть на 100 больше нынешнего. По которому авианосцев должно быть 12 (сейчас условно 11 — новейший "Форд" по реальной боеготовности мало отличается от корабля в капремонте), а амфибийных кораблей 38 (против 32). Впрочем, с планами Донни Трампа вечно что-то происходит. То по Сирии как-то неловко получилось, что с ударами, что вообще с политикой, то с выводом — захотел вывести войска, а его за фалды тянут конгрессмены с генералами и союзниками-сателлитами (но уйдет). То с Россией, с которой он очень "хотел договориться", а пока что все происходит с точностью до наоборот (и не Россия тут виновата, и даже, наверное, не Трамп, а все те же "люди с портфелями", как их называл Путин). То с КНДР неудача приключилась, то с Китаем. Или вот с ростом ядерной мощи США — растет, но, почему-то, активно вниз.
А "отставка" "Трумэна" приведет к тому, что авианосцев опять станет 10, причем на достаточно длительный срок. Причем причинами источники в МО США называют американским СМИ опять же ту самую дальнобойную и скоростную ракетную угрозу. Ну и желание сэкономить. Более того, издание Foreign Policy выдало любопытный материал, в котором утверждает, что бывший уже министр обороны США генерал Мэттис был ярым противником строительства авианосцев вообще, и активно сопротивлялся постройке двух новых "Фордов", контракт на 24 млрд. долл. на постройку которых был недавно, уже без него, "протолкнут". Мэттиса долго терзали этими авианосцами, а он отвечал: "Ни за что", причем опять же апеллируя к новой угрозе со стороны России и Китая. Мэттис, по сообщению источника издания, просто отвечал сторонникам новых авианосцев армейской поговоркой: "Просто заткнитесь и красьте!". Мол, не надо думать, у тебя есть задача — выполняй. А ведь Мэттис — морпех, то есть связан и с флотом и с морем, а не, скажем, артиллерист или танкист из Армии США. То есть его "фобия" по отношению к самым крупным кораблям ВМС никак не объяснить дремучестью в данном вопросе или лоббированием интересов своих бывших сослуживцев.
Новый и.о. министра, Патрик Шанахан, тоже не был в восторге от идеи, но завизировал контракт, правда, в обмен на отказ от перезарядки и ремонта "Гарри Трумэна", что сэкономит флоту не меньше 4 млрд. долл. Однако, чиновники МО США говорят, что дело-то не в деньгах, а в том, что авианосцы в 2030-2040гг. будут, по их мнению, попросту неактуальны. То есть займут то же место, на которое они вытолкали после Второй Мировой линкоры. То есть внутри МО США, как сообщают, все больше противников авианосцев, считающих, что кроме войн с различными слабовооруженными "дикарями", они ни на что не годятся, и надо сказать, они, скорее всего, правы. Особенно в изменяющихся условиях и с повышением риска начала различных конфликтов наивысшей интенсивности, как ограниченных или локальных, так и глобального. Причем это не первый авианосец типа "Нимиц", который мог быть досрочно отправлен в отставку. До того задерживался ремонт "Джорджа Вашингтона", и были планы отказаться от него вообще. Но тогда в Конгрессе победили те, кто сильно зависел от корпораций и избирателей, завязанных контрактами с ремонтом авианосцев, да и "нытье" самой верфи "Хантингтон Ингаллс", вынужденной из-за задержки ремонта уволить 1200 человек, сыграло роль.
При этом, если бы не отставка Мэттиса из-за истории с Сирией, контракт на два "Форда" мог бы быть, как минимум, отложен надолго. Вот и вопрос, из-за Сирии ли его уволили, учитывая сильнейшее авианосное лобби в ВС США, Конгрессе и промышленности? Уже сейчас отовсюду полезли различные отставные деятели из разных "фондов" и "институтов" и прочие "эксперты", доказывающие, что строительство авианосцев прекращать или сокращать никак нельзя, равно как и их ремонт. Мол, "скептики" неправы, авианосец еще повоюет, и гиперзвуковые ракеты ему — что слону дробины. То ли еще будет! Скорее всего, и "Трумэна" тоже протолкнут через ремонт, хотя бы потому, что от этого сильно пострадают избиратели, корпорации, а а через них и интересы членов Конгресса и Сената. По большому счету, они бы были сторонниками строительства таких кораблей, даже если их боевая эффективность и выживаемость будет стремиться к абсолютному нулю. Но сам факт, что в самой "авианосной" стране и на самом-самом авианосном флоте все сильнее растет оппозиция своему "символу веры", причем именно из-за нового российского оружия, которое еще только появляется на сцене, очень показателен. И нам тоже надо учитывать эти настроения при планировании строительства своего флота.
Какое-то небольшое количество авианосцев, нам, конечно, нужно. Но не более того. Стоит задуматься и нашим китайским друзьям: а не готовятся ли они сейчас со своим интенсивным строительством ВМС к прошедшей морской войне?
Но есть и еще одно мнение, и оно имеет право на существование: что крупные надводные корабли, конечно, нужны, вплоть до авианосцев. Но что особо увлекаться их строительством в век, когда начинается долгое царствование таких систем поражения, как гиперзвуковые аэробаллистические и крылатые ракеты, а также управляемые и маневрирующие (планирующие) крылатые боевые блоки, не нужно. В последнем случае речь не о тех, которые устанавливаются или будут установлены на МБР/БРПЛ, хотя и те, в теории, могут выполнять подобные задачи в ряде случаев, а о блоках на нестратегических баллистических ракетах — их пока нет, но они будут. Даже если учесть, что все эти средства, в основном, в ближайшее время появятся на вооружении только у нас же, сильно обскакавших "партнеров", то в среднесрочной перспективе что-то появится и у противника и учитывать это нужно. Мол, крупные корабли нужны, но в случае серьезного конфликта протянут недолго даже без ядерного оружия, пока эффективных средств защиты от подобного оружия не появится. Да, есть С-500 и будет ее "оморяченная" версия, у нее есть в требованиях поражение гиперзвуковых боевых систем, но что именно и как она будет в этой области поражать — вопрос пока открытый. От ряда систем никакая С-500, скорее всего, не поможет никак. Из всего этого следует вывод, что стоит 10 раз подумать, прежде чем что-то строить крупное, и рвать жилы из бюджета.
Скорее всего, в этой точке зрения есть лишь зерно истины, но оно есть, и весьма вероятно, что у нас не особо и форсируют события с крупными боевыми надводными единицами и по этой причине. Тем более что Россия суть супердержава, которой нужен флот как для демонстрации флага или проекции силы или недопущения чужого проецирования силы там, где нам не нужно, так и для обеспечения безопасности своих берегов, развертывания и обеспечения действий МСЯС, для разрушения коммуникаций противника и ударов по противнику (в том числе "по центрам принятия решений", как их скромно называет наш ВГК и президент, то есть упреждающим обезглавливающим, если называть вещи своими именами). Но сухопутная армия, а также средства воздушно-космического нападения и защиты от него — нам всегда будут важнее. Но, надо заметить, что в последние дни появилось много интересных фактов, говорящих о том, что наши (в первую очередь) гиперзвуковые успехи повлияли или могут повлиять и на планы по строительству флота другой супердержавы, для которой флот всегда был и будет на первом месте. Речь, конечно, о США.
Итак, сначала появилась подтвержденная информация о том, что из бюджетного плана министерства обороны США на 2020-2024 гг. будут "вырезаны" два десантных транспорта-дока (ДТД, в нашей литературе, на основании наличия приличной вертолетной площадки и небольшого ангара, часто называются десантно-вертолетными кораблями-доками, то есть ДВКД, но американцы их таковыми не считают) типа "Сан-Антонио", серии 2, то есть LPD30 и LPD31. Они, возможно, будут построены позже, если вообще будут , возможно, решение будет отрицательным. А ведь планировалась постройка 13 таких кораблей. ДТД серии 1 находятся в строю, 11 штук, а еще 2 в постройке — их трогать не будут. Причину источники в МО США называют американским СМИ достаточно прямо — переоценка роли крупных кораблей в войне на море, ввиду появления новейшего дальнобойного скоростного оружия у флотов и авиации России, и, возможно, Китая. Мол, крупные корабли, набитые моряками и морпехами, будут первоочередными целями и легкими мишенями. Нужно, мол, строить больше кораблей меньших размеров (!) , субмарин и самолетов. Кто сказал "москитный флот"?
Причем бюджетная смерть с косой пришла не только за "консервными банками для морпехов", что уже само по себе в США — "священная корова", учитывая роль КМП как подвижной компоненты ВС с высокими "заморскими" возможностями ведения боевых действий (правда, только против слабых противников). Она, похоже, уже точит оселком свою косу и по поводу самой-самой "священной коровы", альфа и омега военной мощи Америки в сознании как американского обывателя, так и различных политиков разной степени имбецильности, вроде сенаторов или конгрессменов, которые крайне озабочены переворотом, устроенным Путиным в Лимпопо. Речь, конечно, об атомных авианосцах. Их роль "королей на море" и ранее была несколько подточена, когда в далеком СССР эти странные русские, в перерыве между распитием водки и игре на балалайке, насоздавали различных неприятных штуковин, вроде сверхзвуковых тяжелых ПКР большой дальности, типа "Базальт", "Вулкан", "Гранит" или, скажем, Х-22. А также их носителей, которые тоже, в общем, не подарок. Но новое поколение и сверхзвуковых, и особенно гиперзвуковых систем, похоже, напугало многих даже упертых американских генералов и адмиралов, причем до печенок. Правда, далеко не всех, а только самых дальновидных. Куда большая дальность полета, более 1000км, в разы большая скорость и страшная поражающая способность — ракете, летящей со скоростью 8-9М (речь о "Циркон" 3М22, разумеется), и мощная БЧ не очень-то нужна, по вполне понятным физическим причинам. С отражением налетов сверхзвуковых-то тяжелых ПКР дела обстоят, говоря скромно, не лучшим образом, а тут угроза на порядок страшнее и неотразимее. Кроме того, есть бюджетные ограничения, вроде бы бюджет военный в США растет, а ограничения никуда не делись, и растут, в общем, расходы, но не все и не на все, а куда быстрее растут цены и расходы непрофильного характера. Ну или, говоря просто — "распиливают", благо, схемы отработаны на "ять".
Появилась информация, что Пентагон планирует на днях представить план, по которому флот вынужден будет отказаться от среднего ремонта и перезарядки активных зон ЯЭУ авианосца "Гарри Трумэн". Что, в общем, означает для корабля отставку и смертный приговор (возможно, с гниением в резерве с заглушенными активными зонами) — на два десятилетия раньше положенного срока. Это, вместе с историей с ДТД "Сан-Антонио" серии 2, идет вразрез с ранее озвученными планами по росту боевого состава флота до 385 кораблей, то есть на 100 больше нынешнего. По которому авианосцев должно быть 12 (сейчас условно 11 — новейший "Форд" по реальной боеготовности мало отличается от корабля в капремонте), а амфибийных кораблей 38 (против 32). Впрочем, с планами Донни Трампа вечно что-то происходит. То по Сирии как-то неловко получилось, что с ударами, что вообще с политикой, то с выводом — захотел вывести войска, а его за фалды тянут конгрессмены с генералами и союзниками-сателлитами (но уйдет). То с Россией, с которой он очень "хотел договориться", а пока что все происходит с точностью до наоборот (и не Россия тут виновата, и даже, наверное, не Трамп, а все те же "люди с портфелями", как их называл Путин). То с КНДР неудача приключилась, то с Китаем. Или вот с ростом ядерной мощи США — растет, но, почему-то, активно вниз.
А "отставка" "Трумэна" приведет к тому, что авианосцев опять станет 10, причем на достаточно длительный срок. Причем причинами источники в МО США называют американским СМИ опять же ту самую дальнобойную и скоростную ракетную угрозу. Ну и желание сэкономить. Более того, издание Foreign Policy выдало любопытный материал, в котором утверждает, что бывший уже министр обороны США генерал Мэттис был ярым противником строительства авианосцев вообще, и активно сопротивлялся постройке двух новых "Фордов", контракт на 24 млрд. долл. на постройку которых был недавно, уже без него, "протолкнут". Мэттиса долго терзали этими авианосцами, а он отвечал: "Ни за что", причем опять же апеллируя к новой угрозе со стороны России и Китая. Мэттис, по сообщению источника издания, просто отвечал сторонникам новых авианосцев армейской поговоркой: "Просто заткнитесь и красьте!". Мол, не надо думать, у тебя есть задача — выполняй. А ведь Мэттис — морпех, то есть связан и с флотом и с морем, а не, скажем, артиллерист или танкист из Армии США. То есть его "фобия" по отношению к самым крупным кораблям ВМС никак не объяснить дремучестью в данном вопросе или лоббированием интересов своих бывших сослуживцев.
Новый и.о. министра, Патрик Шанахан, тоже не был в восторге от идеи, но завизировал контракт, правда, в обмен на отказ от перезарядки и ремонта "Гарри Трумэна", что сэкономит флоту не меньше 4 млрд. долл. Однако, чиновники МО США говорят, что дело-то не в деньгах, а в том, что авианосцы в 2030-2040гг. будут, по их мнению, попросту неактуальны. То есть займут то же место, на которое они вытолкали после Второй Мировой линкоры. То есть внутри МО США, как сообщают, все больше противников авианосцев, считающих, что кроме войн с различными слабовооруженными "дикарями", они ни на что не годятся, и надо сказать, они, скорее всего, правы. Особенно в изменяющихся условиях и с повышением риска начала различных конфликтов наивысшей интенсивности, как ограниченных или локальных, так и глобального. Причем это не первый авианосец типа "Нимиц", который мог быть досрочно отправлен в отставку. До того задерживался ремонт "Джорджа Вашингтона", и были планы отказаться от него вообще. Но тогда в Конгрессе победили те, кто сильно зависел от корпораций и избирателей, завязанных контрактами с ремонтом авианосцев, да и "нытье" самой верфи "Хантингтон Ингаллс", вынужденной из-за задержки ремонта уволить 1200 человек, сыграло роль.
При этом, если бы не отставка Мэттиса из-за истории с Сирией, контракт на два "Форда" мог бы быть, как минимум, отложен надолго. Вот и вопрос, из-за Сирии ли его уволили, учитывая сильнейшее авианосное лобби в ВС США, Конгрессе и промышленности? Уже сейчас отовсюду полезли различные отставные деятели из разных "фондов" и "институтов" и прочие "эксперты", доказывающие, что строительство авианосцев прекращать или сокращать никак нельзя, равно как и их ремонт. Мол, "скептики" неправы, авианосец еще повоюет, и гиперзвуковые ракеты ему — что слону дробины. То ли еще будет! Скорее всего, и "Трумэна" тоже протолкнут через ремонт, хотя бы потому, что от этого сильно пострадают избиратели, корпорации, а а через них и интересы членов Конгресса и Сената. По большому счету, они бы были сторонниками строительства таких кораблей, даже если их боевая эффективность и выживаемость будет стремиться к абсолютному нулю. Но сам факт, что в самой "авианосной" стране и на самом-самом авианосном флоте все сильнее растет оппозиция своему "символу веры", причем именно из-за нового российского оружия, которое еще только появляется на сцене, очень показателен. И нам тоже надо учитывать эти настроения при планировании строительства своего флота.
Какое-то небольшое количество авианосцев, нам, конечно, нужно. Но не более того. Стоит задуматься и нашим китайским друзьям: а не готовятся ли они сейчас со своим интенсивным строительством ВМС к прошедшей морской войне?
- Автор:
- Я. Вяткин, специально для "Военного обозрения"
- Использованы фотографии:
- U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Thomas Gooley
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