В Эстонии победу на выборах празднуют оппозиционеры
Завершились парламентские выборы в Эстонии. И принесли они во многом неожиданные результаты, прежде всего для правящих элит. Всех соперников, включая правящую Центристскую партию, обошли представители оппозиции из Партии реформ. После выборов в новом Рийгикогу Эстонии у Партии реформ будет 34 кресла. И это абсолютный рекорд за всю историю существования этой политической партии.
Число кресел в парламенте у эстонских центристов сократится на одно и составит 26. Ещё один представитель правящей коалиции потерял два кресла. Речь о партии «Отечество», у которой останется 12 мандатов.
Наибольший рост одобрения со стороны избирателей получила ERKE (Консервативная народная партия). Её представители получают 19 кресел в республиканском законодательном органе. Таким образом, ERKE увеличивает своё парламентское присутствие сразу на 12 мандатов.
Прошли в парламент и социал-демократы, которые в итоге займут 10 кресел.
Эти данные публикует пресс-центр эстонского центрального избиркома:
В общей сложности явка на выборах в эстонский парламент составила 563107 человек. И это около 63% от общего числа зарегистрированных избирателей. Местные СМИ сообщили, что наименьшая явка зарегистрирована в русскоязычном регионе республики - Ида-Вирумаа.
Обращает на себя внимание запись в соцсети эстонского общественного деятеля Кирилла Кыппа. Он призывал жителей республики прийти на выборы и проголосовать, чтобы изменить политическое поле в Эстонии. По его словам, "правые (нацики) правили страной больше четверти века".
В законодательный орган, по законодательству Эстонии, проходят те партии, которые преодолевают 5-процентный барьер.
Эксперты отмечают, что теперь свой "партийный" состав существенно поменяет и эстонское правительство.
Число кресел в парламенте у эстонских центристов сократится на одно и составит 26. Ещё один представитель правящей коалиции потерял два кресла. Речь о партии «Отечество», у которой останется 12 мандатов.
Наибольший рост одобрения со стороны избирателей получила ERKE (Консервативная народная партия). Её представители получают 19 кресел в республиканском законодательном органе. Таким образом, ERKE увеличивает своё парламентское присутствие сразу на 12 мандатов.
Прошли в парламент и социал-демократы, которые в итоге займут 10 кресел.
Эти данные публикует пресс-центр эстонского центрального избиркома:
В общей сложности явка на выборах в эстонский парламент составила 563107 человек. И это около 63% от общего числа зарегистрированных избирателей. Местные СМИ сообщили, что наименьшая явка зарегистрирована в русскоязычном регионе республики - Ида-Вирумаа.
Обращает на себя внимание запись в соцсети эстонского общественного деятеля Кирилла Кыппа. Он призывал жителей республики прийти на выборы и проголосовать, чтобы изменить политическое поле в Эстонии. По его словам, "правые (нацики) правили страной больше четверти века".
В законодательный орган, по законодательству Эстонии, проходят те партии, которые преодолевают 5-процентный барьер.
Эксперты отмечают, что теперь свой "партийный" состав существенно поменяет и эстонское правительство.
- Использованы фотографии:
- ЦИК Эстонии
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