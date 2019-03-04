СМИ сообщили об артиллерийском обстреле сирийской территории Израилем

Информационное агентство SANA (Сирия) сообщает об обстреле южной приграничной части Сирийской Арабской Республики. В материале информационной службы отмечается, что обстрел был осуществлён с территории Израиля.По опубликованным данным, израильские войска использовали артиллерийские орудия. Выпущенные снаряды взрывались в районе населённого пункта Хадер. Это сирийская часть Голанских высот. Это пустынная местность, и в результате стрельбы никто не пострадал.Пресс-служба ЦАХАЛа эти сообщении государственного сирийского медиаресурса не комментирует.Напомним, что ранее израильский премьер Биньямин Нетаньяху неоднократно повторял слова о готовности Израиля противостоять расширению влияния Ирана на сирийской территории. По словам Нетаньяху и военного руководства Израиля, иранские и проиранские вооружённые формирования не отошли от израильской границы на положенное расстояние.Израильские СМИ публиковали материалы, в которых было заявлено, что Нетаньяху во время недавнего своего визита в Россию продемонстрировал Владимиру Путину карту рассредоточения КСИР и «Хизбаллы» по сирийской территории. О реакции Владимира Путина на демонстрацию карты Биньямином Нетаньяху не сообщалось. Однако известно, что главы государств договорились создать совместный механизм, который бы участвовал в контроле вывода с сирийской территории иностранных вооружённых групп.