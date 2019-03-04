Индийская оппозиция требует раскрыть результаты бомбардировок Пакистана

Боеголовка Spice-2000 не обязательно разрушает всю структуру, которую она поражает.



Через несколько дней после нанесения бомбового удара по пакистанской территории самолётами индийских ВВС возникли вопросы со стороны оппозиции Индии к министерству обороны страны. СМИ Индии пишут, что оппозиционеры в парламенте отмечают мужество и героизм, проявленные индийскими лётчиками, включая Абхинандана Вартхамана, попавшего в плен и освобождённого затем пакистанскими властями. При этом оппозиция пытается добиться от военного командования, имеется ли хоть какой-то позитивный результат той бомбардировки, которая была осуществлена с применением самолётами Mirage-2000 французского производства авиабомб SPICE-2000 израильского производства.Речь идёт о нанесённых ВВС Индии ударах по Балакоту, где, как ранее сообщалось, находится тренировочный лагерь террористической группировки «Джейш-и-Мохаммад».Представители оппозиционных сил Индии говорят о том, что правительству страны пора рассекретить результаты той операции, которая осуществлялась в конце февраля, и которая стала ответом на террористический акт на территории Кашмира. В частности, прозвучали требования раскрыть спутниковые снимки.На сегодняшний день спутниковые снимки, имеющиеся в распоряжении индийского Минобороны, засекречены. При этом известно, что самолёты ВВС Индии 26 февраля входили в воздушное пространство Пакистана на глубину до 20 км, а операция продолжалась примерно 19 минут. Целями были несколько зданий, которые, как было заявлено, принадлежат боевикам.Между тем, в СМИ Индии, лояльных правительству, говорится «о скором вероятном признании точного поражении цели». Так, заявлено о якобы попадании авиабомбы SPICE-2000 в одно из сооружений. Утверждается, что свидетельством этого факта является «отверстие в крыше». Тут же был задан вопрос: почему здание в таком случае уцелело.Ответ:Приводит пример с ранее проходивших учений:Фотосвидетельств от 26 февраля при этом пока не приводится.Напомним, что накануне в зарубежных СМИ со ссылкой на Австралийский исследовательский институт ASPI были опубликованы другие фото, подписи к которым утверждали, что бомбы SPICE-2000 не смогли поразить цели, разорвавшись на расстоянии от 150 до 200 м от них.Тем временем, в лояльных правительству газетах Индии говорится, что всех точных данных о результатах операции «могут всё же не представить, так как в момент проведения операции облака закрывали обзор для индийского спутника». А после этого, как заявлено, в Пакистане «могли и восстановить разрушенные сооружения Балакота».