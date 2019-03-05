Сатановский проанализировал конфликт Индии и Пакистана

Прошлая неделя была ознаменована вспышкой конфликта между Пакистаном и Индией.Две ядерные страны обменялись военными ударами с использованием боевой авиации.В странах идёт усиленная подготовка к полномасштабным военным действиям. В Пакистане было прекращено железнодорожное сообщение с Индией, закрыто воздушное пространство. В крупнейшем городе Индии (Бомбей - Мумбаи) в метро объявлен красный уровень террористической угрозы.Ситуация осложняется предстоящими парламентскими выборами в Индии, а также вмешательством Соединённых Штатов.Американский госсекретарь Майк Помпео выступил с призывом к Пакистану и Индии не обострять возникший конфликт. Между тем Пакистан считает, что американцы оказывают поддержку Индии.Однако теперь ситуация несколько отошла от критической точки. Железнодорожное сообщение между странами возобновило своё действие. Но что дальше?Почему ситуация между Пакистаном и Индией ещё год назад уже была взрывоопасной? Как парламентские выборы в Индии могут повлиять на конфликт с Пакистаном? Кто устроил террористический акт, жертвами которого стали индийские военные? По чьему заказу действовали террористы? Будет ли между двумя ядерными странами «большая война» в связи с наблюдаемой эскалацией конфликта? И наконец, какие задачи ставят перед собой в этом противостоянии Пакистан и Индия?На все эти вопросы в студии ток–шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» ответит президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский.