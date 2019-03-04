Глава МО ФРГ рассказала об угрозе в адрес России со стороны Китая
Журнал Focus опубликовал интервью главы оборонного ведомства ФРГ Урсулы фон дер Ляйен. Обратило на себя внимание то, что министра обороны Германии вдруг обеспокоило положение дел с российской безопасностью. Фон дер Ляйен заявила о китайской угрозе в адрес России.
Из заявления министра:
В Минобороны ФРГ отметили, что эти ракеты способны достать до крупных российских городов, включая промышленные центры.
Министр обороны Германии подчеркнула, что сам факт наличия у Пекина ракет средней и меньшей дальности говорит о необходимости включить Китай в договор о ликвидации РСМД.
По словам фон дер Ляйен, важной составляющей является диалог с китайскими властями по этому вопросу. При этом представительница немецкого правительства отметила, что интенсивность диалога может стать единственным способом по выстраиванию диалога с Китаем сегодня.
Напомним, что 2 февраля США в одностороннем порядке приостановили своё членство в ДРСМД, который подписывался главами СССР и США в 1987 году. Кстати, на днях (2 марта) один из подписантов того договора – Михаил Горбачёв - отметил своё 88-летие.
Россия после приостановки членства США в ДРСМД пошла не зеркальные меры. Владимир Путин при этом напомнил, что Москва предлагала Вашингтону не ставить крест на договоре, а начать диалог с другими странами-обладателями РСМД, чтобы они тоже подключились к исполнению соглашения.
Из заявления министра:
Китайские ракеты сегодня представляют угрозу для России.
В Минобороны ФРГ отметили, что эти ракеты способны достать до крупных российских городов, включая промышленные центры.
Министр обороны Германии подчеркнула, что сам факт наличия у Пекина ракет средней и меньшей дальности говорит о необходимости включить Китай в договор о ликвидации РСМД.
По словам фон дер Ляйен, важной составляющей является диалог с китайскими властями по этому вопросу. При этом представительница немецкого правительства отметила, что интенсивность диалога может стать единственным способом по выстраиванию диалога с Китаем сегодня.
Напомним, что 2 февраля США в одностороннем порядке приостановили своё членство в ДРСМД, который подписывался главами СССР и США в 1987 году. Кстати, на днях (2 марта) один из подписантов того договора – Михаил Горбачёв - отметил своё 88-летие.
Россия после приостановки членства США в ДРСМД пошла не зеркальные меры. Владимир Путин при этом напомнил, что Москва предлагала Вашингтону не ставить крест на договоре, а начать диалог с другими странами-обладателями РСМД, чтобы они тоже подключились к исполнению соглашения.
- Использованы фотографии:
- CCTV
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