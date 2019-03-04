Глава МО ФРГ рассказала об угрозе в адрес России со стороны Китая

Китайские ракеты сегодня представляют угрозу для России.

Журнал Focus опубликовал интервью главы оборонного ведомства ФРГ Урсулы фон дер Ляйен. Обратило на себя внимание то, что министра обороны Германии вдруг обеспокоило положение дел с российской безопасностью. Фон дер Ляйен заявила о китайской угрозе в адрес России.Из заявления министра:В Минобороны ФРГ отметили, что эти ракеты способны достать до крупных российских городов, включая промышленные центры.Министр обороны Германии подчеркнула, что сам факт наличия у Пекина ракет средней и меньшей дальности говорит о необходимости включить Китай в договор о ликвидации РСМД.По словам фон дер Ляйен, важной составляющей является диалог с китайскими властями по этому вопросу. При этом представительница немецкого правительства отметила, что интенсивность диалога может стать единственным способом по выстраиванию диалога с Китаем сегодня.Напомним, что 2 февраля США в одностороннем порядке приостановили своё членство в ДРСМД, который подписывался главами СССР и США в 1987 году. Кстати, на днях (2 марта) один из подписантов того договора – Михаил Горбачёв - отметил своё 88-летие.Россия после приостановки членства США в ДРСМД пошла не зеркальные меры. Владимир Путин при этом напомнил, что Москва предлагала Вашингтону не ставить крест на договоре, а начать диалог с другими странами-обладателями РСМД, чтобы они тоже подключились к исполнению соглашения.