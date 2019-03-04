В Испании кадр водружения флага над Рейхстагом назвали сталинским обманом
Обнаружился ещё один «специалист» в области стратегии и тактики ведения боёв Красной Армией в годы Великой Отечественной войны. Человеком этим оказался испанский журналист Мануэль Вильяторо. Он позволил себе не только раскритиковать «методы ведения войны» советскими войсками, но и обвинил Москву в «фальсификациях» по поводу событий битвы за Берлин.
Вильяторо приводит мнение испанского историка Хесуса Эрнандеса, который объявил, что знаменитая фотография, на которой запечатлён момент водружения красного знамени над Рейхстагом, является «сталинским обманом». Из заявления испанского историка, который, судя по всему, черпает свои доводы из некой параллельной Вселенной:
Как видно по одному этому высказыванию, его авторы по-настоящему далеки от истории последних дней Великой Отечественной войны. Если бы они познакомились с архивными документами, многие из которых давно рассекречены, то узнали бы много для себя интересного, включая тот факт, что на Рейхстаг поднималось несколько знаменосных групп, отдельными из которых устанавливался флаг. В этой связи заявление о «постановочном кадре» выглядит абсурдным, хотя бы потому что и так понятно: фотограф на крыше Рейхстага точно оказался не случайно. По такой логике, практически любой важный кадр времён войны можно объявить «постановочным» и найти на нём определённую ретушь.
Из заявления псевдоисторика:
В том же материале автор фактически жалеет гитлеровцев, пытавшихся отстоять Берлин. Советских солдат объявляет мародёрами.
Сложно комментировать эти выпады испанских историков и журналистов. Не так давно проявила себя попытка обелить известную «Голубую дивизию», воевавшую на стороне нацистской Германии. Теперь – попытки вылить ведро грязи на Красную Армию, освободившую Европу от нацизма.
На самом деле, всё это объяснимо, если учесть, что Запад выделяет огромные средства на сдерживание России. И для этого сдерживания одно из выбранных направлений – удары по истории Великой Победы. Испания здесь не одинока. Подобные публикации нередко всплывают в США, Канаде, Прибалтийских республиках, теперь и на Украине. Да и в самой России отдельные «историки» могут себе позволить отметиться заявлениями из серии: «завалили трупами», «одна винтовка на троих» или «Ленинград стоило сдать немцам».
Вильяторо приводит мнение испанского историка Хесуса Эрнандеса, который объявил, что знаменитая фотография, на которой запечатлён момент водружения красного знамени над Рейхстагом, является «сталинским обманом». Из заявления испанского историка, который, судя по всему, черпает свои доводы из некой параллельной Вселенной:
Фотография постановочная, на ней имеется определённая ретушь.
Как видно по одному этому высказыванию, его авторы по-настоящему далеки от истории последних дней Великой Отечественной войны. Если бы они познакомились с архивными документами, многие из которых давно рассекречены, то узнали бы много для себя интересного, включая тот факт, что на Рейхстаг поднималось несколько знаменосных групп, отдельными из которых устанавливался флаг. В этой связи заявление о «постановочном кадре» выглядит абсурдным, хотя бы потому что и так понятно: фотограф на крыше Рейхстага точно оказался не случайно. По такой логике, практически любой важный кадр времён войны можно объявить «постановочным» и найти на нём определённую ретушь.
Из заявления псевдоисторика:
Сталин позавидовал Соединённым Штатам, когда их солдаты водружали флаг над Иводзимой.
В том же материале автор фактически жалеет гитлеровцев, пытавшихся отстоять Берлин. Советских солдат объявляет мародёрами.
Сложно комментировать эти выпады испанских историков и журналистов. Не так давно проявила себя попытка обелить известную «Голубую дивизию», воевавшую на стороне нацистской Германии. Теперь – попытки вылить ведро грязи на Красную Армию, освободившую Европу от нацизма.
На самом деле, всё это объяснимо, если учесть, что Запад выделяет огромные средства на сдерживание России. И для этого сдерживания одно из выбранных направлений – удары по истории Великой Победы. Испания здесь не одинока. Подобные публикации нередко всплывают в США, Канаде, Прибалтийских республиках, теперь и на Украине. Да и в самой России отдельные «историки» могут себе позволить отметиться заявлениями из серии: «завалили трупами», «одна винтовка на троих» или «Ленинград стоило сдать немцам».
- Использованы фотографии:
- сайт Минобороны РФ
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