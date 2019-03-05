Что будет со сбежавшей на Украину «ополченочкой»?

«Как мне рассказали, СБУ очень пристально присматривалась к съемочной группе. Все работавшие над картиной внесены в список. А когда отсняли последний кадр, было совершено нападение на офис. Это произошло ночью, и злоумышленники хотели выкрасть отснятые материалы. Слава богу, у них ничего не вышло. Это пытались сделать СБУшники, и у них есть огромное желание заполучить исходные материалы. Но, как говорил Остап Бендер, получите от мертвого осла уши… В том-то и дело, что там ничего антиукраинского нет. Украина — это братская страна. Украинцы — наши братья. И эта идея проходит красной нитью через всю ленту. Фильм говорит: фашизм — это плохо».

Фильм, снимавшийся по инициативе ряда культурных деятелей ЛНР, в том числе лидера ура-патриотической группы «Новороссия» Романа Разума, привлек внимание многих сочувствующих. Съемки были закончены 2 октября 2018 года при полном содействии властей и вооруженных сил ЛНР. В кадре даже появилась депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская. Премьера намечалась на 9 Мая, но теперь она едва ли состоится: прототип главной героини, командир женского танкового экипажа НМ ЛНР Светлана Дрюк, сбежала на Украину. Теперь она заявляет о своей готовности воевать на стороне ВСУ и свидетельствовать против ЛНР и РФ в Гааге.Это, безусловно, колоссальный и беспрецедентный провал для ЛДНР и замечательный повод ликовать для Киева. Аналогичных провалов еще не было. Ситуация с перебежчиком из ДНР экс-министром Юрием Лекстутесем не идет ни в какое сравнение, так как «министр» продолжительный период времени находился в донецком СИЗО по обвинению в ряде серьезных преступлений. Зачем и почему его отпустили и как Лекстутесу удалось выбраться на территорию Украины – тоже интересные вопросы. Но в любом случае было сразу понятно, что это враг, и никого его поступок не удивил.Тут же ситуация значительно хуже: женщина, которую с легкой руки Романа Разума и его соратников превратили в супергероиню, под носом у спецслужб ЛДНР активно общалась с украинской разведкой, после чего забрала детей и семью и теперь грозится вредить республикам всеми доступными ей способами.Понятно, что Новороссии (а тем более России) не страшны ни ее «чрезвычайные» боевые качества, ни ее предполагаемый треп в Гааге. Ничего особенного Светлана Дрюк не знала и знать не могла, а истории про то, что в ЛДНР воюют россияне (и даже лично Владимир Владимирович Путин на боевом трансформере), рассказывает после пыток каждый второй или третий ополченец.Более того, изначально были определенные сомнения в причастности этой женщины к боевым действиям. Вполне вероятно, что историю выдумали авторы фильма. С годами вообще становится все больше и больше героев неизвестных фронтов, тем более что дело это выгодное. Совсем недавно довелось общаться с одним «героем», утверждавшим, что на протяжении одного боя он уничтожил 7 вражеских танков. Так что компетентность «ополченочки» вызывает серьезное недоверие.Тем не менее, удар по имиджу Новороссии в целом и соответствующим силовым структурам в частности нанесен очень болезненный, хотя и не смертельный. Будут ли сделаны какие-то оргвыводы из произошедшего и понесет ли кто-либо наказание? Как минимум, стоило бы запретить авторам фильма, и в том числе Роману Разуму, приближаться к военнослужащим и военным объектам на пушечный выстрел.Кстати, продюсер фильма о героизме Светланы Дрюк Юрий Мильчинский всего за несколько дней до предательства «ополченочки» рассказал одному из российских изданий:Ну что там… Вот и поехала разрекламированная «ополченочка» к «братьям». Что грустить? Давайте еще и фильм на 9 Мая покажем – не пропадать же столь хорошей картине! Тем более что все ей известное Светлана Дрюк расскажет своим украинским кураторам достаточно быстро и вполне может еще до 9 Мая погибнуть в результате несчастного случая или сесть в тюрьму. Вряд ли ей простят реальные или выдуманные танковые выстрелы по позициям ВСУ.Почему-то затея с этим фильмом изначально казалась обреченной на провал, хотя случившееся не приснилось бы даже в страшном сне. А все потому, что люди, курирующие в ЛДНР вопросы идеологического дискурса, однозначно либо набраны по объявлению, либо просто давно на все наплевали. И пока их не начнут призывать к ответу и заменять вменяемыми специалистами, имидж ЛДНР будет катиться ко всем чертям — и так до тех пор, пока «ополченочка» не покажется доброй сказкой.