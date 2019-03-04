Эксперт заявил, что после выборов Украину может ожидать раскол на Восток и Запад

Нет, военный конфликт не закончится. Пока националисты верховодят на Украине, смена первого лица никаких кардинальных изменений в плане Донбасса не принесёт.

Я полагаю, что конфликт на Донбассе не закончится. Всё, конечно, во многом зависит от того, кто будет избран следующим президентом Украины. Я склоняюсь к тому, что это вряд ли будет конструктивный президент, который пойдёт на то, чтобы прекратить войну. Если кандидат варианта Виктора Медведчука, то… Но это очень маловероятно.

Именно этот сценарий сегодня просматривается – раскол Украины на условно западную и восточную части. Уж не знаю, как это назвать – апокалиптический, нехороший сценарий… Но всё идёт к именно к нему, потому что Донбасс в составе Украины вряд ли мы уже увидим, так как Донбасс явно не хочет возвращаться в состав Украины. Там давно сформирована своя система управления, культура, экономика. Они живут своей жизнью и не собираются идти обратно. Да и Украине он уже не нужен, такой Донбасс. И уж точно такая Украина не нужна Донбассу. Они стали слишком разными: и население, и системы отношений к человеку, разные политические системы.

Любой следующий президент Украины вряд ли окажется способен установить мир и будет пытаться выполнять волю своих заокеанских хозяев. А эта воля разрушает Украину. Всё дело в том, что многие понимают это и на самой Украине. Не надо думать, что это понимаем только мы, но не украинцы. Они просто ещё не консолидировались, во всяком случае те, кто проживает на востоке Украины.

Менее месяца остаётся до президентских выборов на Украине. И чем ближе 31 марта, тем больше пытаются перещеголять друг друга в обещаниях кандидаты, которых, напомним, более 40. Четвёрка лидеров рейтинга на данный момент выглядит следующим образом: Владимир Зеленский (около 26%), Пётр Порошенко (17%), Юлия Тимошенко (14%) и Юрий Бойко (11%).На этом фоне одним из главных вопросов является вопрос о возможности прекращения конфликта на Донбассе в случае смены президента Украины. На вопрос «Закончится ли конфликт на Донбассе, если Порошенко не сможет победить на выборах?»попросило ответить представителей Общероссийской организацииСитуацию комментирует, входящий президиум упомянутой организации:Примерно той же точки зрения придерживается и член экспертного совета Общероссийской организации «Офицеры России», представитель ассоциации военных политологов, кандидат политических наукПо словам эксперта, любой другой президент Украины продолжит выполнять волю США, которые будут подталкивать к дальнейшей эскалации ситуации на Донбассе, к невыполнению Минских соглашений.Александр Перенджиев отмечает, что дело идёт к расколу самой Украины - на Восток и Запад.По словам эксперта, донбасская модель сегодня выглядит для всей восточной Украины в целом более привлекательной, чем киевская. По мнению Александру Перенджиева, Донбасс начинает переигрывать Украину по ряду направлений, включая экономическое.Эксперт: