Морпехов США обучают «зимней войне» c Китаем, КНДР и Россией

Нам не приходилось иметь дело с подобным, мы были слишком сосредоточены на Ираке и Афганистане. Что нам действительно предстоит сделать, так это разбудить людей, показать им то, о чем им не приходилось думать в течение долгого времени

Если бы вы провели линию отсюда до демилитаризованной зоны между Северной и Южной Кореей, оба этих участка находятся на 38-й параллели. И поэтому погода здесь точно повторяет погоду, с которой мы столкнемся там. И особый упор мы делаем на отработку ближнего боя в этих условиях

Самая трудная часть, это кипяток, потребность в котором есть 24 часа в сутки. И холод. Здесь холодно

Это своего рода ошеломляющий опыт. Многие из них никогда раньше не подвергались воздействию снега. Ты постоянно копаешь или пытаешься подняться на горный хребет. Так что это физически тяжело. Но больше всего, я думаю, это психологически тяжело

Если мы не будем тренироваться, ценой станут жизни морпехов