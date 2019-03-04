Переговоры Россия-США: Герасимов и Данфорд встречаются в Вене

Министерство обороны России подтвердило факт сегодняшней встречи начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова с председателем американского объединённого комитета начальников штабов Джозефом Данфордом. Как сообщается, встреча российского и американского коллег проходит в австрийской столице.Важный вопрос, который интересует в связи с этой встречей – что же обсуждают Герасимов и Данфорд в Вене?На самом деле, вопросов для обсуждения за последнее время накопилось немало. Одна из тем – Сирия, откуда США, как ранее было объявлено Дональдом Трампом, собираются выводить основную часть своего военного контингента. Другая тема, лежащая, по сути, в той же плоскости, - вывод нескольких тысяч военнослужащих США из Афганистана. Ранее в Вашингтоне заявили, что готовы взаимодействовать с Россией по этому вопросу.Эксперты, отвечая на вопрос «Военного обозрения» о том, почему США объявили о готовности взаимодействовать с Россией по афганскому вопросу именно сейчас, предполагают желание США позаимствовать ещё советский опыт вывода военного контингента с афганской территории. Кроме того, США явно не заинтересованы в том, чтобы тот вакуум, который образуется после вывода примерно половины военного контингента из Афганистана, был заполнен неподконтрольными группировками. Именно в этом отношении Вашингтону и могут быть интересны консультации с военными из России.Отдельная тема для обсуждения – ДРСМД, и фактическое прекращение существования договора. Однако стоит предположить, что Герасимов и Данфорд вряд ли обсуждали этот вопрос, так как ранее Владимир Путин отметил, чтобы никаких переговоров по ДРСМД с представителями США со стороны России не велось. По словам Путина, США умеют считать, поэтому пусть считают – имея в виду подлётное время новейших российских ракет.