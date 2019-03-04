Заправщик ВВС США превратился в проблему – его отказываются принимать

С сегодняшнего утра мы не принимаем KC-46, и я считаю, что это будет продолжаться в течение некоторого времени. На данный момент не ясно, насколько глубок корень проблем

ВВС США отказались продолжать приемку проблемных самолетов-заправщиков КС-46 до тех пор, пока авиастроительный гигант Boeing не исправит недостатки за свой счет. Решение было принято утром 4 марта.После разговора с командиром проекта КС-46 и старшими должностными лицами программы, начальник отдела комплектования ВВС Уилл Ропер принял решение прекратить приемку всех проблемных самолетов-заправщиков.- сказал Ропер журналистам.Также повторной проверке подвергнутся уже принятые самолеты.Ранее правительственные проверяющие нашли инструменты и обломки посторонних предметов, оставленные на борту KC-46 на заводе Boeing в Сиэтле.ВВС отказались подписывать акт о передаче двух авиатанкеров, которые ожидали официального принятия. Агентство по управлению оборонными контрактами и ВВС потребовали от Boeing внести 13 изменений в процедуры, чтобы гарантировать, что подобная ситуация не повторится.При постройке топливозаправщика Boeing столкнулся с рядом серьезных технических проблем. Перерасход средств составил 3 миллиарда долларов, график сорван на полтора года. Все это касается самолета, который должен был стать танкером с низким уровнем риска, полученным из коммерческого самолета.Несмотря на то, что танкеры не являются высокотехнологичными, высокопроизводительными самолетами, они стратегически важны для их дозаправки самолётов 5-го поколения. ВВС рассчитывает, что в будущем потребность в подобных топливозаправщиках будет только расти, так как в условиях крупной войны из этих медленных, громоздких, уязвимых самолетов могут быть сбиты.Все расходы в данном случае понесет корпорация Boeing: компания подписала контракт с фиксированной ценой, в соответствии с которым правительство не должно помогать им покрывать перерасход средств. Любое исправление проблем ляжет на плечи самого авиагиганта.КC-46 «Пегас» является перспективным стратегическим топливозаправщиком, который на данный момент меняет в ВВС США устаревшие танкеры КС-135. Контракт стоимостью 35 миллиардов долларов был подписан в 2011-м году.