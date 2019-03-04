Новости

В Лондоне намекнули, что Россия никогда не увидит Скрипалей

23
Официальный Лондон дал понять российским дипломатам, что встреча представителей России с бывшим полковником ГРУ Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией полностью исключается. Об этом рассказал в эфире Первого канала посол РФ в Великобритании Александр Яковенко.

В Лондоне намекнули, что Россия никогда не увидит Скрипалей



Яковенко заявил, что российским дипломатам никогда не позволят встретиться с отравленными год назад в Солсбери экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией. При этом в Лондоне никак не реагируют на официальные запросы российского посольства, полностью игнорируя запросы о здоровье Скрипалей и их местонахождении. Однако, по словам дипломата, при встрече в МИД Британии с высокопоставленными чиновниками, ответственными за безопасность, ему неофициально дали понять, что "Россия Скрипалей никогда не увидит".


Он не исключает, что расследование в Солсбери будет совсем засекречено, а через некоторое время Лондон обвинит Москву, что "она не дала обсудить эту тему на уровне специалистов", хотя России со стороны Британии никаких обращений о правовой помощи не поступало.

В Британии всячески дают понять, что не заинтересованы обсуждать тему Скрипалей с представителями РФ. Они всячески уклоняются от контактов


подчеркнул российский посол.

Не смотря на противодействие британского истеблишмента, Москва будет продолжать усиливать политическое давление на Лондон, чтобы разобраться, что же в самом деле произошло в Солсбери, добавил Яковенко.
Использованы фотографии:
Kremlin.ru
Ctrl Enter

Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Мы в Яндекс Дзен
Сводки от ополчения Новороссии за 27-28 сентября 2014 года
Юрий Дроздов: России приготовили роль жертвенного тельца
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Читать Военное обозрениев Google Новостях
23 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти