В Лондоне намекнули, что Россия никогда не увидит Скрипалей

В Британии всячески дают понять, что не заинтересованы обсуждать тему Скрипалей с представителями РФ. Они всячески уклоняются от контактов

Официальный Лондон дал понять российским дипломатам, что встреча представителей России с бывшим полковником ГРУ Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией полностью исключается. Об этом рассказал в эфире Первого канала посол РФ в Великобритании Александр Яковенко.Яковенко заявил, что российским дипломатам никогда не позволят встретиться с отравленными год назад в Солсбери экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией. При этом в Лондоне никак не реагируют на официальные запросы российского посольства, полностью игнорируя запросы о здоровье Скрипалей и их местонахождении. Однако, по словам дипломата, при встрече в МИД Британии с высокопоставленными чиновниками, ответственными за безопасность, ему неофициально дали понять, что "Россия Скрипалей никогда не увидит".Он не исключает, что расследование в Солсбери будет совсем засекречено, а через некоторое время Лондон обвинит Москву, что "она не дала обсудить эту тему на уровне специалистов", хотя России со стороны Британии никаких обращений о правовой помощи не поступало.подчеркнул российский посол.Не смотря на противодействие британского истеблишмента, Москва будет продолжать усиливать политическое давление на Лондон, чтобы разобраться, что же в самом деле произошло в Солсбери, добавил Яковенко.